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Поглед към Китай

Министерството на търговията: Китай и Нидерландия трябва да създадат благоприятни условия за разрешаване на спора около Nexperia чрез консултации

/Поглед.инфо/ Повече от 10 години след установяването на открито и прагматично всеобхватно партньорство между Китай и Нидерландия двустранното икономическо и търговско сътрудничество продължава да се задълбочава, заяви на 16 юли говорителят на Министерството на търговията Хъ Ядун в отговор на въпрос относно напредъка по решаването на спора около компанията за чипове Nexperia.

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Министерството на търговията: Китай и Нидерландия трябва да създадат благоприятни условия за разрешаване на спора около Nexperia чрез консултации
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На 7 юли нидерландският министър на външната търговия и сътрудничеството за развитие Шурд Шурдсма посети Китай и участва заедно със своя колега Уан Уънтао м 18-ото заседание на Смесената комисия по икономически и търговски въпроси между Китай и Нидерландия.

Хъ Ядун заяви, че Китай и Нидерландия са постигнали съгласие правителствата на двете страни да създадат благоприятна среда, да насърчат предприятията да разрешават споровете чрез консултации и да гарантират сигурността и стабилността на глобалните вериги за производство и доставки на полупроводници.

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