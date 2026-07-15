/Поглед.инфо/ Наскоро Европейският парламент прие доклад относно геополитическата обстановка в Източна Азия, в който се заявява, че се „противопоставя на всякакви опити за едностранна промяна на статуквото чрез принуда“. Тайванските власти, отговарящи за външните работи, изразиха благодарност за тази позиция.

В отговор на случващото се говорителката на Службата по въпросите на Тайван към Държавния съвет Джу Фънлиен заяви, че в света съществува само един Китай и Тайван е част от него, което представлява действителното статукво в Тайванския проток. По думите ѝ съответният доклад на Европейския парламент представлява груба намеса във вътрешните работи на Китай, на която Китай категорично се противопоставя.

Тя също така призова Европейския парламент незабавно да коригира своите погрешни изявления и действия по въпроса за Тайван и да подхожда към темата предпазливо и по подходящ начин.

Според Джу Фънлиен опитите на властите в Тайван, водени от Демократичната прогресивна партия, да привлекат подкрепата на външни сили, за да оправдаят своите действия в полза на „независимостта на Тайван“, са обречени на неуспех.