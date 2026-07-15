Американски ракети Пейтриът „Произведено в Украйна“: Индустриален абсурд под руски обстрел

/Поглед.инфо/ Обещанието на Доналд Тръмп от срещата на върха на НАТО в Анкара да предостави на Киев лиценз за производство на ракети за зенитно-ракетните комплекси „Пейтриът“ (Patriot) изглежда на пръв поглед като решителен жест на подкрепа, но в реалността на индустриалния и военния капацитет се очертава като елегантен геополитически блъф. Докато Варшава бърза да предложи услугите си за съвместно сглобяване, суровата математика на войната и реалните производствени цикли в Япония и Германия показват, че Украйна не може да преодолее критичния недостиг на противовъздушна отбрана в близките години, изправяйки се пред системен дефицит на фона на засилващите се руски удари по инфраструктурата.

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Жестът в Анкара: Подарък или елегантно измиване на ръцете

На пръв поглед сцената на срещата на върха на НАТО в Анкара изглеждаше като триумф за украинската дипломация. Президентът на САЩ Доналд Тръмп, верен на своя прагматичен транзакционен стил, обеща на Киев лиценз за локално производство на прехващачи за американските зенитно-ракетни комплекси MIM-104 Patriot. Формулата на Вашингтон е пределно опростена и бизнес ориентирана: ако искате скъпи ракети, които ние вече нямаме в наличност, сглобете си ги сами.

Зад този медиен фойерверк обаче прозира дълбока ирония, граничеща със скептицизъм спрямо реалните възможности на украинския военнопромишлен комплекс. Да предложиш лиценз за производство на едно от най-сложните високотехнологични оръжия в света на държава, чиято енергийна мрежа е подложена на системен дефицит, а заводите ѝ се намират в обсега на руското високоточно оръжие, е меко казано странно решение. Това изглежда по-скоро като административно измиване на ръцете от страна на Белия дом. Посланието е ясно: „Ние ви дадохме технологията, оттук нататък вината за липсата на ПВО е ваша“.

В Киев обаче няма място за капризи. Администрацията на Зеленски е принудена да се хване за всяка сламка, тъй като руските удари по военни обекти, логистични възли и цехове за сглобяване на ударни дронове станаха почти ежедневни. Според доклади от терен, през последните седмици са поразени ключови складови бази на украинските въоръжени сили, което поставя под въпрос способността на украинската армия да поддържа интензивността на бойните действия на фронта.