/Поглед.инфо/ На 16 юли Националният институт за изследвания на Южнокитайско море, Дзинанският университет, Китайският университет по океанология и Шанхайският морски университет публикуваха съвместен доклад „Правен анализ и критика на арбитражното решение по делото за Южнокитайско море – „Арбитражното решение по делото за Южнокитайско море не е международно право“.

В него се посочва, че делото за Южнокитайско море е било инициирано едностранно от Филипините и че в него съществуват фундаментални недостатъци както по отношение на процедурата, така и по същество. Според авторите на доклада арбитражното решение на съда противоречи на духа на международното право и представлява политическа манипулация, извършена под прикритието на правни процедури.

В документа се твърди още, че арбитражният състав се е превърнал в геополитически инструмент на външни сили, включително САЩ и Япония, че при установяването на фактите са допуснати грешки и че правните норми са били приложени неправилно.

Докладът подчертава, че решението е било постановено от арбитражен състав без необходимата юрисдикция, че прилагането на правото съдържа съществени недостатъци и че актът нарушава принципите на справедливостта и правосъдието, поради което според авторите му няма правна сила по международното право от самото начало.

Всичко това показва, че решението представлява едностранна позиция, повлияна от политически и финансови фактори.