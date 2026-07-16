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Проф. Ивайло Груев: Краят на американската хегемония: защо светът влиза в опасна епоха на безумие
/Поглед.инфо/ Днес във воденото от Владимир Трифонов интервю разговаряме с политолога проф. Ивайло Груев от Университета в Отава за една от най-големите трансформации на XXI век – разпадането на еднополюсния световен ред. Защо САЩ вече трудно удържат глобалната си хегемония? Защо войните от Косово и Ирак до Украйна и Иран могат да бъдат разглеждани като „конвулсии преди многополярността“? Какво означават решенията на НАТО, възможен ли е нов голям сблъсък между Русия и Запада и защо политическите и идеологическите процеси в западните общества все повече приличат на симптоми на дълбока цивилизационна криза? Един разговор, който поставя неудобни въпроси за бъдещето на международния ред.
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