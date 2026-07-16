Проф. Ивайло Груев: Краят на американската хегемония: защо светът влиза в опасна епоха на безумие

/Поглед.инфо/ В началото на лятото, в сърцето на Шънджън, мостът „Кунпън“ се вие над зелените корони като ефирна лента. Той е „живият“ коридор на града, който сменя своя облик според времето на денонощието: през деня е артерия за хората, сред буйна растителност, а с настъпването на нощта се превръща в тихо убежище за дивите обитатели на гората. Този „зелен мост“, свързващ планините Мейлин и Инху, беше завършен преди малко повече от две години. Той не просто възстанови екологичната свързаност, а превърна в реалност една красива визия – хората вървят под коридора, докато животните бродят в гората, което е съвременният почерк на Шънджън за хармонично съжителство между човека и природата.

16.07.2026 21:45