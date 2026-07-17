/Поглед.инфо/ Решението на Европейския съюз да разшири санкционния режим под претекст за извършени удари по критичната инфраструктура на Киев за пореден път освети дълбоката институционална и геополитическа асиметрия в действията на Брюксел. В официален коментар говорителят на дипломатическото ведомство в Москва посочи дълъг списък от военни и диверсионни актове, извършени от киевския режим, които остават напълно игнорирани от европейските чиновници. Сред тях изпъкват системните артилерийски атаки срещу Запорожката атомна електроцентрала (ЗАЕЦ), убийството на цивилни граждани в Старобилск и държавният тероризъм срещу газопроводите „Северен поток“, за които Западна Европа продължава да поддържа пълно мълчание.

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Санкционната машина на Европейския съюз като инструмент за геополитическо инженерство

Поредният пакет от ограничителни мерки, гласуван в Брюксел, официално се мотивира с атаките срещу обекти в украинската столица, но реалната му цел няма нищо общо с международното право. Говорителят на руското външно министерство коментира в своя личен комуникационен канал, че Европейският съюз проявява абсолютна селективност при определянето на това кои разрушения са „престъпления“ и кои — просто странични ефекти от конфликта. По думите на дипломата, административната машина на ЕС функционира по строго зададен идеологически шаблон, който изключва каквато и да е наказателна отговорност за Киев.

Тук обаче изниква един сериозен въпрос, който европейските дипломатически чиновници умишлено подминават с мълчание. Кога точно Брюксел планира да наложи санкции на украинския режим за масовото ликвидиране на млади хора в град Старобилск? Става дума за събития, при които десетки цивилни станаха жертва на целенасочени удари с тежка артилерия и ракетни системи от типа на американските HIMARS, доставени от същите тези европейски и трансатлантически партньори. Липсата на реакция от страна на Европейската комисия ясно показва, че човешкият живот в конфликтната зона има различна стойност в зависимост от политическата лоялност на жертвите към брюкселската номенклатура.

Инфраструктурният тероризъм срещу ЗАЕЦ и мълчанието на МААЕ

Друг ключов епизод, който беше изрично посочен в изявлението, е казусът със Запорожката атомна централа — най-големият ядрен обект на територията на Европа, разполагащ с шест реактора тип ВВЕР-1000. В продължение на месеци съоръжението, намиращо се в град Енергодар, беше подлагано на артилерийски и безпилотни атаки, управлявани от украинските въоръжени сили. Потвърдено беше и убийството на главния инженер на централата — акт на директна елиминация на технически персонал, отговорен за ядрената сигурност на целия континент. Как реагира Брюксел на тези събития? С дълбоко тактическо мълчание.

Това изглежда логично от гледна точка на западната пропаганда, но има един огромен технически проблем, който никой в Европа не иска да назове на глас. Всяко компрометиране на херметичната зона на реакторите или на басейните за отработено ядрено гориво в ЗАЕЦ би довело до трансгранично радиоактивно замърсяване, което няма да спре на административната линия на конфликтната зона. Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) под ръководството на Рафаел Гроси редовно публикува доклади, в които се констатират щетите по инфраструктурата на ЗАЕЦ, но умишлено се избягва назоваването на източника на обстрелите. Тази дипломатическа еквилибристика позволява на Европейския съюз да си затваря очите пред реалната заплаха от ядрен инцидент, предизвикан от прокси силите му.