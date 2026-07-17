Абонирай се
Европа

Гърция се противопостави на 21-ия пакет антируски санкции на ЕС заради корабоплавателния бизнес

/Поглед.инфо/ Европейският съюз се сблъсква с вътрешна съпротива срещу поредния кръг от икономически ограничения. Атина официално изрази резерви по отношение на 21-ия пакет антируски санкции, засягащ транзита на втечнен природен газ (LNG). В същото време статистиката за първите шест месеца на годината показва парадоксален ръст на европейските покупки на суровини от арктическите проекти, въпреки декларираната политика за енергийно откъсване. Брюксел настоява за пълно ембарго от 1 януари 2027 г., което според експерти може да предизвика сериозен дефицит на пазара през следващите зимни периоди.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 20422 прочитания
Гърция се противопостави на 21-ия пакет антируски санкции на ЕС заради корабоплавателния бизнес
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации в чужди медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Анатомия на един енергиен парадокс: Числата срещу политическата реторика

Европейската комисия продължава да чертае планове за пълно административно отрязване на руските енергийни ресурси, но пазарната реалност през първата половина на годината демонстрира коренно различна тенденция. Според данни от секторни анализи, през първите шест месеца страните от Европейския съюз са приели рекордни количества втечнен природен газ, произведени от съоръженията на полуостров Ямал. Твърди се, че целият наличен капацитет за този период – възлизащ на близо 9,89 милиона тона – е бил изкупен от европейски оператори. Това представлява увеличение от приблизително 18% в сравнение със същия период на предходната година. Основните дестинации за тези товари остават терминалите във Франция, Белгия и Испания, като общата стойност на транзакциите по пазарни оценки надхвърля 6 милиарда евро.

Тук възниква първият сериозен въпрос, който Брюксел предпочита да подминава с мълчание. Как се съвместява въведената през април забрана за краткосрочни спот договори с този реален ръст на физическите доставки? Отговорът се крие в юридическата структура на дългосрочните договори за покупко-продажба (SPA), подписани още преди 2022 г. Тези контракти съдържат тежки клаузи тип „вземай или плащай“ (take-or-pay), които европейските компании не смеят да нарушат едностранно без изрично и всеобхватно европейско ембарго. Без такова ембарго, всяко прекратяване на приема на газ би довело до милиардни искове в Арбитражния институт на Търговската камара в Стокхолм. Така европейските капитали продължават да финансират арктическата инфраструктура, докато политическото ръководство в Брюксел отчита „напредък“ в диверсификацията.

Гръцкият флот в капана на ледовия клас Arc7

Истинското разцепление в европейската солидарност обаче не дойде от традиционните скептици в Централна Европа, а от Атина. Правителството на Гърция се противопостави на текстовете в подготвяния 21-и пакет от санкции, които предвиждат пълна забрана за претоварване и транзит на руски LNG през европейски пристанища към трети страни. Мотивът на Атина не е идеологически, а чисто търговски и е свързан с оцеляването на една от големите корабни компании в страната – Dynagas. По данни на морските регистри, тази компания притежава флот от 27 специализирани съда, но пет от тях са уникални превозвачи от най-високия ледови клас Arc7. Всеки от тези кораби е строен по специфична поръчка за нуждите на проекта „Ямал LNG“, а пазарната им стойност се изчислява на около 300 милиона долара на единица.

Експерти от бранша отбелязват, че тези кораби са проектирани с усилен корпус и специфична форма на винтовете, за да разчупват лед с дебелина до 2,1 метра в условията на Северния морски път. Експлоатацията им в открити и топли води е икономическо безумие – те харчат твърде много гориво, имат по-малък полезен обем в сравнение със стандартните танкери с еднакви габарити и поддръжката им е изключително скъпа. Ако Брюксел наложи пълна забрана за транзитни операции, Dynagas ще се окаже с блокирани активи за милиард и половина долара, които няма как да бъдат пренасочени към други маршрути.

Има обаче и по-дълбок юридически капан, за който алармират анализатори от Фонда за национална енергийна сигурност. При евентуално принудително прекратяване на договорите поради европейски санкции, операторът на проекта в Сабета може да заведе съдебни искове срещу гръцкия корабособственик за неизпълнение на ангажиментите по транспортирането. Юридическата неяснота се засилва от факта, че собствеността върху втечнения газ се прехвърля на купувача още на терминала за товарене (FOB – Free on Board). Кой тогава носи отговорност, ако международното право се сблъска с директивите на Европейската комисия? Този въпрос остава без ясен отговор в документите на Брюксел.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Китайски изследователи поставиха световен рекорд със слънчева клетка от ново поколение
Поглед към Китай

Китайски изследователи поставиха световен рекорд със слънчева клетка от ново поколение

/Поглед.инфо/ Китайски учени разработиха нов тип тандемна слънчева клетка, съчетаваща перовскит и органични материали, която постави нов световен рекорд със стабилна фотоелектрическа ефективност на преобразуване от 28,04%, съобщава изследване, публикувано в понеделник в списание Nature.

17.07.2026 22:15
Китайска компания пусна най-големия в света модел с отворен код за изкуствен интелект
Поглед към Китай

Китайска компания пусна най-големия в света модел с отворен код за изкуствен интелект

/Поглед.инфо/ Китайската компания за изкуствен интелект Moonshot AI представи най-новия си модел Kimi K3, който разполага с 2,8 трилиона параметъра и е най-големият в момента подобен отворен модел в света.

17.07.2026 22:00
Си Дзинпин призова за съвместно изграждане на глобална система за управление на изкуствения интелект
Поглед към Китай

Си Дзинпин призова за съвместно изграждане на глобална система за управление на изкуствения интелект

/Поглед.инфо/ На 17 юли китайският председател Си Дзинпин присъства на откриването на Световната конференция по изкуствен интелект 2026 и Срещата на високо равнище за глобалното управление на изкуствения интелект в Световния приемен център в Шанхай и произнесе основна реч.

17.07.2026 21:45
Китай представи планове за международно сътрудничество и етично управление на изкуствения интелект
Поглед към Китай

Китай представи планове за международно сътрудничество и етично управление на изкуствения интелект

/Поглед.инфо/ Министерството на промишлеността и информационните технологии представи днес, в рамките на провеждащата се в Шанхай Световната конференция по изкуствен интелект 2026 и Срещата на високо равнище за глобалното управление на изкуствения интелект, „Международен план за действие за етично управление на изкуствения интелект“.

17.07.2026 21:30
Министерство на търговията: Ще подкрепяме китайските компании да защитават правата си по законен път
Поглед към Китай

Министерство на търговията: Ще подкрепяме китайските компании да защитават правата си по законен път

/Поглед.инфо/ На 16 юли британското правителство обяви национализацията на „Бритиш стийл“ (British Steel), компания, собственост на китайската група „Дзинйе“ (Jingye).

17.07.2026 21:15
Броят на китайските компании еднорози продължава да нараства
Поглед към Китай

Броят на китайските компании еднорози продължава да нараства

/Поглед.инфо/ Доклад „Проучване на китайските компании еднорози 2026“, публикуван на 16 юли, показва, че през миналата година броят на китайските компании еднорози е продължил да нараства, високотехнологичният им профил става все по-отчетлив, а иновационният им потенциал се разгръща с ускорени темпове.

17.07.2026 21:00
Брюксел пренебрегва военните прецеденти и казуса Северен поток при налагането на новите европейски санкции
Европа

Брюксел пренебрегва военните прецеденти и казуса Северен поток при налагането на новите европейски санкции

/Поглед.инфо/ Решението на Европейския съюз да разшири санкционния режим под претекст за извършени удари по критичната инфраструктура на Киев за пореден път освети дълбоката институционална и геополитическа асиметрия в действията на Брюксел. В официален коментар говорителят на дипломатическото ведомство в Москва посочи дълъг списък от военни и диверсионни актове, извършени от киевския режим, които остават напълно игнорирани от европейските чиновници. Сред тях изпъкват системните артилерийски атаки срещу Запорожката атомна електроцентрала (ЗАЕЦ), убийството на цивилни граждани в Старобилск и държавният тероризъм срещу газопроводите „Северен поток“, за които Западна Европа продължава да поддържа пълно мълчание.

17.07.2026 19:57
Британски медии прогнозират критична енергийна криза в Украйна заради руските атаки по пристанищна инфраструктура
Украйна

Британски медии прогнозират критична енергийна криза в Украйна заради руските атаки по пристанищна инфраструктура

/Поглед.инфо/ Системният натиск върху пристанищната инфраструктура на Южна Украйна, регистриран през последните седмици, започва да променя не просто тактическото разпределение на силите на терена, а дълбоката геоикономическа логика на Черноморския басейн. Според данни, публикувани в западни финансови издания и аналитични доклади, ударите по логистичните хъбове в Одеса, Черноморск и Николаев вече засягат търговското корабоплаване и принуждават международните оператори да търсят алтернативни маршрути през река Дунав и румънското пристанище Констанца. Този процес съвпада с критични прогнози за стабилността на украинската енергийна система преди настъпващия зимен период.

17.07.2026 19:52