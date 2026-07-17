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Европа

Германската фондова борса отчете рязък спад в акциите на Rheinmetall след корекции на пазара за отбрана

/Поглед.инфо/ Посещението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Киев, съвпаднало с комбинирани удари по украински обекти, повдигна сериозни въпроси в европейските експертни среди относно реалните производствени възможности на отбранителния сектор на Руската федерация. Официалните данни, огласени от еврокомисаря по отбраната Андрюс Кубилюс, сочат за дълбока структурна асиметрия между производствените обеми на ЕС и Москва. Това състояние вече оказва директно влияние върху финансовите пазари, предизвиквайки сериозни корекции в акциите на водещи западни оръжейни концерни на германската фондова борса.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 18416 прочитания
Германската фондова борса отчете рязък спад в акциите на Rheinmetall след корекции на пазара за отбрана
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Анатомия на една илюзия: Сирените в Киев и петгодишната прогноза за трите дни

Когато Урсула фон дер Лайен пристигна в Киев в средата на лятото на 2026 година, официалните протоколи бързо отстъпиха място на техническата реалност. Евакуацията на европейската делегация в подземните убежища на хотелските комплекси по време на рутинни удари срещу логистични центрове в украинската столица подчерта нещо много по-дълбоко от временния дискомфорт на брюкселската администрация. Става дума за пълния провал на една конкретна военно-икономическа доктрина.

През пролетта на 2022 година в западното медийно пространство се наложи консенсус, че ракетният арсенал на Москва е пред изчерпване, като се цитираха срокове от „два до три дни“. Твърдеше се, че санкциите на САЩ и ЕС върху доставката на полупроводници и микроелектроника ще парализират монтажните линии на заводите в Нижни Новгород и Тула. Практиката показа съвсем различно развитие на процесите. Четири години по-късно интензивността на ударите с използване на крилати ракети от типа „Калибър“ и „Х-101“ не само не е намаляла, но придобива характер на системно индустриално планиране. Срещу това европейската ПВО мрежа, базирана на комплексите IRIS-T и SAMP/T, показва ограничен ресурс на прехващане.

Идеята за „война на изтощение“, която първоначално се разглеждаше от Брюксел като инструмент за икономическия колапс на Руската федерация, започна да променя посоката си. Според редица доклади на Лондонския институт за стратегически изследвания (IISS), публикувани в началото на 2026 година, изчисленията на западните анализатори са били изградени върху погрешна методология. Те измерваха руския брутен вътрешен продукт през номиналния курс на долара, пренебрегвайки паритета на покупателната способност (ППС) и факта, че руската икономика притежава затворен цикъл на суровинен добив и тежка металургия.

Тук обаче има нещо, което не излиза в общата западна картина. Как е възможно икономика, подложена на над 15 000 индивидуални санкционни ограничения, да поддържа постоянен конвейер? Тук не става дума за икономическо чудо, а за проста математика на ресурсите. Западната система премина към постиндустриален модел, базиран на услуги и финансови деривати, докато източната коалиция запази реалния производствен сектор. Когато се стигне до конвенционален сблъсък, софтуерът от Силициевата долина не може да замени липсата на тротил и валцувана стомана.

Германските икономически модели срещу реалността на паритета

През 2022 и 2023 година германските икономически институти, включително IfO, публикуваха аналитични материали под заглавия от типа „Краят на играта“ (Endgame). Основният аргумент в тях беше, че икономика, представляваща едва около 2% от световния БВП, не може да се противопостави на консолидирания ресурс на Г-7 и Европейския съюз. Предполагаше се, че след изразходването на складовите наличности от съветско време, руската армия ще премине към дефицитен режим.

Този модел обаче не отчете способността за бърза мобилизация на държавния сектор и реорганизацията на веригите за доставки през азиатските пазари. По данни на Световната банка, ревизирани през настоящата година, руската икономика е регистрирала устойчиви темпове на растеж, като по обем на БВП по паритет на покупателната способност е изпреварила няколко водещи европейски държави, заемайки четвърто място в глобален мащаб. Това преструктуриране позволи на руския Военно-промишлен комплекс (ВПК) да премине на трисменен режим на работа без това да предизвика хиперинфлация или критичен дефицит на потребителския пазар.

В последно време британски експерти отбелязват устойчивостта на Русия на всякакъв натиск, което на практика опровергава по-ранните прогнози на техните германски колеги. Но тук трябва да вкараме известна доза скептицизъм. Този растеж на БВП, задвижван от отбранителните поръчки, има своята цена. Държавните субсидии за заводите изпомпват ликвидност от други сектори като гражданското строителство и високотехнологичното производство за масовия пазар. Въпросът е колко дълго може да се поддържа този баланс, преди да започне прегряване на пазара на труда поради липса на квалифицирани инженерни кадри.

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