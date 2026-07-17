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Поглед към Китай

ЕС създава кризисна работна група за потенциални търговски конфликти, включително с Китай

/Поглед.инфо/ Европейската комисия създава кризисна работна група, която да реагира при възможни проблеми, включително евентуален търговски конфликт с Китай.

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ЕС създава кризисна работна група за потенциални търговски конфликти, включително с Китай
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Според публикация на „Файненшъл таймс“ от сряда, позоваваща се на трима представители на ЕС, съюзът се подготвя за възможен нов търговски спор с Китай през октомври, когато изтича срокът на временното споразумение за контрола върху износа на редкоземни елементи.

Според един високопоставен представител новата работна група ще има за цел да бъде „по-гъвкава“ и да подготви реакция при възникването на проблемни ситуации. Друг представител е заявил пред изданието, че работната група ще проучва алтернативни източници на доставки и може да използва средства от бюджета на ЕС за поддържане на доставките на редкоземни елементи.

В работната група ще участват служители от отделите, отговарящи за промишлеността, търговията, финансовите услуги, помощта за развитие, икономиката, както и от централното звено под прякото ръководство на председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен.

В коментар по повода Уан Сяоли от Гуандунския университет за чуждестранни изследвания посочва, че създаването на групата показва, че ЕС все повече разглежда икономическите отношения с Китай през призмата на управлението на риска, като възприема взаимната зависимост повече като нуждаеща се от контролиране, отколкото като основа за сътрудничество и развитие. „Когато предотвратяването на потенциални прекъсвания се превърне в отправна точка, последващите политически инструменти по-вероятно ще бъдат насочени към защитни мерки“, смята той.

Дзян Дзюнбо, директор на Центъра за китайско-европейски отношения към Института за международни изследвания на Университета „Фудан“, казва, че ходът на Еврокомисията отразява нарастващите стратегически опасения на ЕС на фона на бавния икономически растеж, отслабването на индустриалната конкурентоспособност и увеличаващата се геополитическа несигурност.

Той обаче смята, че ролята на работната група може да остане ограничена, тъй като основните решения в областта на търговската политика изискват координация между държавите членки и преминават през сложни и продължителни процедури.

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