Математическото спасение от колапса на уравненията: Защо физиката измисли петото и шестото измерение

/Поглед.инфо/ Три пространствени координати и една времева линия са напълно достатъчни, за да се блъснете в стълб на улицата, но са крайно недостатъчни, когато съвременната физика се опитва да зашие скъсания шев между гравитацията на Айнщайн и квантовата реалност. Теоретичното бягство в петото и шестото измерение не е плод на научна фантастика или метафизичен каприз, а чиста математическа необходимост. Преди повече от век Теодор Калуца изпраща на Айнщайн писмо, в което просто добавя едно скрито пространствено измерение, за да обедини електромагнетизма и гравитацията. Днес концепциите за допълнителни пространства се простират от деликатните струнни вибрации до хипотетичните мултивселени. Зад тези абстракции обаче се крие суровата борба на уморени учени с аномалиите в уравненията и търсенето на логическа цялост там, където експериментът все още е напълно сляп.

Интелектуалната мъгла на триизмерния затвор

Три пространствени измерения и едно времево. Това е нашият физически затвор, нашата ежедневна логистика. Складовите мениджъри подреждат палети по дължина, ширина и височина, а влаковете пристигат по разписание в точно определен час. Тази тривиална геометрия работи безотказно до момента, в който физиците не решат да погледнат под капака на реалността. Когато се опитате да съберете в едно уравнение макросвета на Алберт Айнщайн – където пространството и времето са гладка, огъваща се материя – и микросвета на квантовата механика, където всичко е хаотично, вероятностно и разпиляно, математиката просто блокира. Получават се безкрайности, които никой нормален ум не може да обработи. Спасението от този колапс се оказва неочаквано: добавяне на нови измерения. Не като мистични светове за астрални пътувания, а като чисти математически координати, в които уравненията най-после спират да се сриват.

Петото измерение не е нова концепция, родена в Холивуд за нуждите на скъпи визуални ефекти. През април 1919 година един слабо известен полско-германски математик на име Теодор Калуца пише писмо до Айнщайн. Калуца прави нещо наглед безумно, но технически гениално – той пренаписва уравненията на общата теория на относителността, но вместо за четириизмерно пространство-време (три пространствени и едно времево), ги разписва за пет измерения. Когато прави това, се случва нещо, което изумява самия Айнщайн: допълнителното пето измерение автоматично генерира уравненията на Максуел за електромагнетизма. С един замах на писалката, без допълнителни хипотези, гравитацията и електромагнетизмът се оказват две страни на едно и също нещо, стига да позволим на Вселената да има още една ос на движение.

Кутията на Калуца и решението на Клайн

Идеята на Калуца има един огромен, очевиден пробив в теорията: ако съществува пето измерение, къде, по дяволите, е то и защо не го виждаме? Отговорът идва през 1926 година от шведския физик Оскар Клайн. Клайн предлага концепцията за така наречената "компактификация". Представете си обикновен градински маркуч, погледнат от голямо разстояние. За вас той изглежда като тънка, едноизмерна линия. Можете да се движите по него само напред и назад. Но ако се приближите достатъчно или ако сте малка мравка върху повърхността му, ще откриете второ измерение – кръговото движение около самия маркуч. Клайн пресмята, че петото измерение е свито в невероятно малък кръг с размери от порядъка на дължината на Планк (около 10 на минус 35-а степен метра). То е толкова малко, че никоя съвременна машина, включително Големият адронен колайдер в ЦЕРН, не разполага с енергията, необходима за неговото засичане.

Тази хипотеза за свитите измерения полага основите на това, което по-късно ще се превърне в модерната теория на струните. Ако искате да проследите как тази идея се развива в съвременния контекст, можете да погледнете нашите по-ранни анализи за пределите на квантовата гравитация и неуспешните опити за нейното експериментално доказване. Физиката се оказва притисната в ъгъла: или трябва да приемем, че пространството е много по-сложно и многомерно, или да се откажем от мечтата за Единна теория на всичко.

Петото измерение като логистичен мост

За да разберем как функционира петото измерение извън микроскопичните мащаби на Клайн, трябва да се обърнем към по-късните модели, като например теорията на Рандал-Сундрум от 1999 година, предложена от Лиса Рандал и Раман Сундрум. Те предполагат, че нашето четириизмерно пространство-време е просто мембрана (или "брана"), плаваща в по-голямо, петмерно пространство, наречено "бълк" (bulk). Това обяснява една от най-големите загадки във физиката – защо гравитацията е толкова абсурдно слаба в сравнение с останалите три фундаментални сили (електромагнитната, силното и слабото ядрено взаимодействие). Всеки магнит за хладилник може да победи гравитацията на цялата планета Земя, като задържи парче хартия. Според модела на Рандал-Сундрум, гравитацията изглежда слаба, защото нейните носители (гравитоните) не са затворени в нашата четириизмерна брана, а "изтичат" в петото измерение. Ние усещаме само слаба част от истинската сила на гравитацията.

В популярната култура и по-конкретно във филма "Интерстелар", чийто научен консултант бе нобеловият лауреат Кип Торн, петото измерение е представено като геометричен обем, в който времето се превръща в пространствена координата. Главният герой Купър попада в тесеракт – четириизмерна проекция на петмерно пространство, където може да вижда миналото, настоящето и бъдещето на стаята на дъщеря си като физически локации. Макар това да е художествена интерпретация, тя се опира на чистата геометрия: за двуизмерно същество върху лист хартия, преминаването през триизмерното пространство изглежда като чудо, което позволява моментално прескачане от единия край на листа до другия чрез прегъване. Петото измерение е именно това прегъване на нашия триизмерен лист.

Шестото измерение и разклоненията на реалността

Ако петото измерение ни дава възможност да се движим по линия на времето, която се огъва и ни показва алтернативни пътища в рамките на една вселена със същите начални условия, то шестото измерение изисква още по-радикална абстракция. Тук навлизаме в територията на мултивселената и разклонените реалности.

В рамките на теорията на суперструните, допълнителните измерения не са просто произволни посоки. Те са организирани в сложни математически пространства, известни като пространства на Калаби-Яу. Тези геометрични форми определят как вибрират фундаменталните струни. Всеки различен начин на вибрация съответства на различна елементарна частица с нейните специфични свойства – маса, заряд, спин. Шестото измерение добавя степен на свобода, при която физическите константи вече не са константи.

За да си го представим без излишна академична сухота: ако в петото измерение можем да преминем към алтернативно бъдеще, където сутринта не сме изпуснали автобуса, то в шестото измерение можем да попаднем в свят, където законите на електромагнетизма са различни, скоростта на светлината е наполовина по-малка, а атомите не могат да се свържат, за да образуват органична материя. То е пространството на всички възможни вселени, породени от различни начални условия при Големия взрив. Математиката на струнните теории изисква тези измерения да съществуват съвместно, за да се елиминират аномалиите, които иначе биха направили квантовите уравнения безсмислени.

Суровият скептицизъм на архива

Проблемът на всички тези красиви теории е, че те се намират в дълбока експериментална мъгла. До момента няма нито едно пряко доказателство за съществуването на пето, шесто или което и да е по-високо измерение. Всички надежди, че Големият адронен колайдер ще произведе микроскопични черни дупки, които да "изчезнат" в допълнителните измерения – знак, че гравитацията наистина изтича натам – бяха разбити от суровата реалност на събраните данни. Анализите и измерванията показват пълно съответствие със Стандартния модел в рамките на познатите ни четири измерения.

Това превръща висшата теоретична физика в нещо като архивно гробище за красиви идеи, които не могат да бъдат проверени. Математическата елегантност е чудесно нещо, но природата не е длъжна да се съобразява с естетическите предпочитания на учените. Възможно е петото и шестото измерение да са просто удобни счетоводни инструменти – трикове, които ни позволяват да изчисляваме сложни квантови взаимодействия, без реално да съответстват на физически структури във Вселената. Пътят напред изисква нови методи за детекция, може би чрез улавяне на първични гравитационни вълни от ранната Вселена, но дотогава многомерните пространства остават в зоната на теоретичната спекулация.