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Изследователи разчетоха най-древната карта на света, създадена във Вавилон

/Поглед.инфо/ Повече от век една малка, напукана глинена плочка събира прах в трезорите на Британския музей, докато изследователите се опитват да сглобят географския пъзел на античния свят. Наречена „Вавилонската карта на света“, тази реликва от шести век преди новата ера най-после разкри пълното си клинописно послание след прецизен анализ и физическа възстановка на липсващите фрагменти. Оказва се, че това, което досега се считаше за наивен опит за географско описание, всъщност е първият оцелял опит за идеологическо картографиране и митологична легитимация на политическата власт, преплетени с една много по-стара версия на легендата за всемирния потоп.

Деж. редактор Александра Докова 7768 прочитания
Изследователи разчетоха най-древната карта на света, създадена във Вавилон
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Анатомия на една трихилядолетна глина

Зад блясъка на археологическите сензации винаги стои прозаичната реалност на прашните кутии. Когато през 1882 година археологът Ормузд Расам изкопава този фрагмент с размери едва 12.2 на 8.2 сантиметра от руините на Сипар (днешния обект Абу Хаба в Ирак), никой в експедицията не си дава сметка с какво се сблъсква. По това време Британският музей поглъща десетки хиляди артефакти от Месопотамия, изпращайки ги в своеобразно архивно гробище, където те чакат десетилетия за превод. Плочката, каталогизирана под номер BM 92687, е престояла в кутиите твърде дълго, преди някой да забележи, че схематичните кръгове върху нея не са просто декорация или чиновнически сметки за разпределение на ечемик.

Физическото състояние на обекта е кошмар за консерваторите. Изпечената на слънце месопотамска глина лесно се рони при промяна на влажността, което е довело до загуба на ключови пасажи от текста в горната част и десния край. Пробивът, обявен от екипа на Британския музей начело с д-р Ървинг Финкел, не е плод на внезапно озарение, а на детайлно сравнение с по-късни копия и съседни текстове. Изследователите са успели да реконструират липсващите символи на обратната страна, разкривайки указания, които приличат на древен туристически пътеводител за места, които никой разумен човек не би трябвало да посещава.

Картата показва Месопотамия като плосък диск, разрязан по средата от две вертикални линии — река Ефрат, която се оттича от северните планини надолу към блатата на юг. В самия център, изобразен като издължен правоъгълник, лежи Вавилон. Около тази централна зона е начертан перфектен двоен пръстен, наречен в надписите „marratu“ или „Горчивата река“ — соленият океан, който според тогавашните представи е ограждал сушата. Отвъд този океан са разположени няколко триъгълни сектора, наречени „nagû“ (региони или острови). Именно тези триъгълници, които в оригиналния си вид вероятно са били осем на брой, държат ключа към интелектуалната мъгла на вавилонското жречество.

Логистичният абсурд на митичната география

За средностатистическия вавилонски търговец, който е пренасял кедрово дърво от Ливан или лапис лазули от Бадахшан, тази карта е била напълно безполезна. Тя няма мащаб, не отразява реалните разстояния и игнорира базови топографски реалности. По това време вавилонците са притежавали изключително точни кадастрални планове на лозя, напоителни канали и градски стени, което означава, че липсата на точност тук е съзнателен избор, а не технологичен лимит. Това не е навигационен инструмент, а концептуална схема на вселената, целяща да постави Вавилон в абсолютния географски и духовен център на битието.

Пробойните в теорията за научния характер на вавилонската картография стават очевидни, когато се вгледаме в описанието на външните региони. Според разчетените клинописни редове на обратната страна, тези острови отвъд соления океан са места, където „слънцето не се вижда“, обитавани от чудовища от ерата на сътворението — птицата Анзу с лъвска глава, човека-скорпион и огромни змии. Задълбочаването в детайлите разкрива, че жреците са се опитали да кодифицират старите космогонични митове в достъпна физическа форма. Това е идеологически щит: всичко извън пределите на Нововавилонското царство е представено като враждебен, хаотичен и митичен свят, с което се легитимира нуждата от силна централизирана власт във Вавилон, която да поддържа космическия ред.

Най-интригуващата част от дешифрирането обаче е свързана с четвъртия триъгълник. Текстът указва, че за да се стигне до него, трябва да се измине огромно разстояние — „седем левги“, където пътникът ще се натъкне на обект с дебелината на „корабна греда“. Описанието съвпада с размерите на гигантския съд, построен от Утнапищим — вавилонския първообраз на библейския Ной. Според превода, това е именно планината Урарту (която по-късно в еврейските текстове се трансформира в Арарат), където ковчегът е заседнал след оттеглянето на водите на големия потоп.

Литературната нишка: От Гилгамеш до библейския текст

Присъствието на Утнапищим върху географска карта от шести век преди новата ера разкрива как историческите предания се превръщат в твърда физическа реалност за хората от античността. Текстът за Утнапищим е директна препратка към Единадесетата плочка от Епоса за Гилгамеш. За вавилонците от епохата на Навуходоносор II потопът не е бил далечна алегория, а историческо събитие с конкретни географски координати, макар и разположени в недостъпните краища на познатия свят. Подобно на предишни изследвания на клинописни плочки от Ниневия, и този артефакт показва как месопотамската писмена традиция е послужила за скелет на по-късните старозаветни текстове.

Интересно е обаче да се отбележи критичното разминаване в мащабите. Докато в Епоса за Гилгамеш корабът на Утнапищим е описан като перфектен куб със страна от 120 лакътя, на картата той е представен като реален обект, който може да бъде достигнат физически, стига човек да премине през „Горчивата река“. Това смесване на мит и физическо пространство показва, че вавилонските автори са изпитвали нужда да докажат истинността на своите религиозни текстове чрез картографски доказателства — подход, който по-късно християнските средновековни картографи ще копират почти дословно в своите карти тип „Т-О“, поставяйки Йерусалим в центъра и Едемската градина на изток.

Съмненията относно автентичността на детайлите в превода винаги присъстват при толкова увредени артефакти. Някои изследователи извън Британския музей посочват, че интерпретацията на думата за „греда“ или „кораб“ в увредения сектор може да се тълкува и по друг начин, свързан с астрономически изчисления или граници на поземлени имоти. Въпреки това, контекстът на споменатите митични същества и съседството с името на Утнапищим правят хипотезата за връзка с потопа най-устойчивата към момента. Самият факт, че картата е намерена в Сипар — града на бога на слънцето Шамаш, който в митологията е пазител на справедливостта и истината, подсказва, че обектът е имал висок институционален статус.

Вместо да търсим в плочката BM 92687 научно пионерство, трябва да я разглеждаме като паметник на една залязваща култура. През шести век преди новата ера Вавилон е изправен пред нарастващата заплаха от Персийската империя на Кир Велики. В тези времена на несигурност жреците в Сипар не са чертали карта за завоевания, а стена от думи и символи, опитвайки се да убедят себе си и поданиците си, че техният град остава вечната ос на света, защитен от солените води на митичния океан и паметта на боговете. Историята обаче показва, че персийската логистика се оказва по-силна от вавилонската космология и никакви защитни триъгълници извън картата не успяват да спрат реалната армия, която пресича Ефрат.

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