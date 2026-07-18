Откъде всъщност произлиза името на Китай и кои са хората зад него?

/Поглед.инфо/ Повечето хора приемат името „Китай“ за даденост, но зад него стои една колосална историческа и географска ирония. Самите китайци никога не са се наричали така, а европейското „Катай“ и руското „Китай“ всъщност са паметник на един отдавна изчезнал народ — хитаните. Тези полуномади от монголски произход основават мощната империя Ляо през X век, за да изчезнат по-късно в прашните архиви на Централна Азия. Как шепа степни воини, преследвани от джурчените, успяват да измамят логистиката на пустините, да победят селджуците и да оставят името си върху цяла субцивилизация? Анализираме суровите факти, археологическите пробиви и икономическите реалности зад тази евразийска загадка.

Името като географски рефлекс и търговска заблуда

Ако погледнем съвременните карти, ще открием, че докато западният свят използва вариации на латинското Sina (China, Chine, Spanien), славянските и някои тюркоезични народи упорито наричат най-голямата икономика в Азия с името „Китай“. Тази езикова аномалия не е случайна, а е директен резултат от средновековните търговски маршрути и трансконтиненталния обмен на информация. Когато персийските, арабските и по-късно руските търговци пресичат Централна Азия през XI и XII век, те не се сблъскват с администрацията на етническата китайска династия Сун на юг. Първата им бариера и основен търговски партньор на север е империята Ляо, управлявана от полуномадския народ на хитаните (в китайските хроники записвани като Цидан).

За средновековния чужденец, чийто хоризонт се ограничава от достъпа до пазарите за коприна и нефрит, господарите на Северен Китай са били самите „китайци“. Тази идентификационна грешка се вкоренява толкова дълбоко в езиковия апарат на Пътя на коприната, че дори след пълното физическо унищожение на държавата на хитаните, името им остава заковано върху картата. Марко Поло в своите мемоари подробно описва северните провинции като „Катай“, докато южните, управлявани от династията Сун, нарича „Манзи“. Разделението е чисто прагматично и отразява две напълно различни политически реалности, които външният свят обединява под един общ, географски неточен знаменател.

Икономическата машина Ляо: Двойната администрация и данъкът в сребро

Хитаните не са обикновени грабители от степта, които преминават през уседналите територии като ураган, за да се оттеглят с плячката. Те демонстрират необичаен за времето си политически прагматизъм. След като завладяват Шестнадесетте префектури (стратегически регион около днешен Пекин) през 938 г., те се изправят пред класическата дилема на степните завоеватели: как да управляват милиони китайски земеделци, без да загубят своята войнствена идентичност сред уседналия лукс. Решението им е въвеждането на двукомпонентна административна система, подробно описана в династическата история Ляо Ши. Северната администрация управлява хитаните и другите номадски племена по законите на степта, докато Южната администрация управлява китайското население по традиционния конфуциански модел, запазвайки изпитите за държавни чиновници и данъчната система.

Тази симбиоза превръща Ляо в икономическо чудовище. Противно на клишетата за бедната степ, хитаните контролират ключови находища на желязна руда в Манджурия и развиват мащабна металургия, способна да оборудва десетки хиляди тежко въоръжени конници. Но истинското гориво за империята идва от икономическото изнудване на южния им съсед — династията Сун. През 1005 г., след поредица от изтощителни гранични конфликти, двете държави подписват Договора от Шанюан. Това не е просто мирен договор, а логистична трансакция. Империята Сун се задължава да плаща на Ляо ежегоден „дар“ от 100 000 унции сребро и 200 000 рула коприна. Проучванията на икономическите историци показват, че този огромен ресурс не просто е потъвал в степта, а е финансирал изграждането на петте столици на Ляо и е поддържал стабилността на валутния пазар в Северен Китай. Подобно на нашия предишен анализ за логистичните предизвикателства по Пътя на коприната, тук виждаме как финансовите потоци диктуват оцеляването на цели политически системи.

Пробоините в теорията за вечната номадска сила и логистичният срив

Въпреки финансовото си надмощие, империята Ляо страда от вътрешна системна слабост, която класическата историография често пропуска да анализира в детайли. Съществуват сериозни пробойни в теорията, че номадските съюзи са монолитни структури, движени от сляпа вярност към хана. В случая с хитаните, тяхната аристокрация постепенно се синизира (приема китайската култура), което води до дълбоко разделение между елита в южните столици и консервативните пастири на север. Когато през 1115 г. подчиненият им народ на джурчените (ловци и събирачи от горите на Манджурия) вдига бунт под ръководството на Агуда, военната машина на Ляо се оказва ръждясала.

Джурчените, които по-късно основават династията Дзин, бързо неутрализират крепостите на Ляо една по една. Основният проблем на хитаните не е липсата на смелост, а пълният колапс на логистиката за снабдяване на армията. Степните пасища в Манджурия и Вътрешна Монголия са прекомерно експлоатирани, а загубата на контрол над земеделските райони на юг лишава империята от зърнени запаси за изхранване на големите гарнизони. Към 1125 г. последият император на Ляо е пленен, а някогашната суперсила е изтрита от картата на Северен Китай.

Големият марш на запад и раждането на Кара-Хитай

Това обаче не е краят на историята на този забележителен народ, а само географско преместване. Година преди окончателния колапс, един от най-способните военачалници и членове на кралската фамилия — Елюй Даши, преценява правилно ситуацията и решава да не умира за кауза, която вече е загубена. С малка група от около двеста верни воини той се оттегля на северозапад, насочвайки се към суровите земи на Централна Азия.

Този поход е логистичен подвиг, който заслужава далеч по-голямо внимание в учебниците по военна история. Даши превежда хората си през пустинята Гоби, избягвайки патрулите на джурчените, и достига до пограничната крепост Къдун на река Орхон. Там той успява да мобилизира оцелелите гарнизони на Ляо и да събере конница от близо десет хиляди ездачи. Оттук нататък неговата цел не е да си върне Пекин — икономическата реалност показва, че това е невъзможно — а да изгради нова държава в Седемречието (днешен Източен Казахстан и Киргизстан).

Когато Елюй Даши навлиза в долината на река Чу, той заварва региона в състояние на политическа фрагментация. Местната династия на Караханидите е отслабена от вътрешни борби и постоянни конфликти със селджукските турци. През 1134 г. Даши превзема Баласагун без сериозна съпротива и го обявява за своя столица, полагайки основите на Западна Ляо, останала в ислямските източници като Кара-Хитай (Черните хитани).

Катванската долина: Сблъсък на тактики и военно-инженерна мисъл

Истинският тест за новата империя на хитаните в Централна Азия идва през 1141 г. Султанът на Великите Селджуци, Ахмад Санджар, решава да сложи край на „езическата“ заплаха от изток и събира огромна коалиционна армия, включваща контингенти от Хорасан, Систан и Мазандаран. Според арабския историк Ибн ал-Асир, силите на Санджар наброяват над сто хиляди души — число, което вероятно е преувеличено, но отразява мащаба на мобилизацията.

Двете армии се срещат в степта на Катван, близо до Самарканд. Елюй Даши, който е отлично запознат с китайската тактическа мисъл и трудовете на Сун Дзи, разделя армията си на три крила, възползвайки се от топографията на терена — хълмиста местност, която ограничава маневреността на тежката селджукска кавалерия. Хитаните използват тактиката на контролираното отстъпление, като увличат центъра на Санджар в тясна клисура, след което го удрят по фланговете с елитната си бронирана кавалерия и арбалетчици.

Битката завършва с катастрофално поражение за селджуците. Султан Санджар едва спасява живота си, а съпругата му и голяма част от военачалниците му са пленени. Това сражение променя изцяло баланса на силите в Близкия изток. То не само осигурява доминацията на Кара-Хитай над Маверанахър за следващите седем десетилетия, но и поражда на Запад легендата за Презвитер Йоан — митичния християнски крал на Изтока, който идва да съкруши исляма. Всъщност Елюй Даши не е християнин, а будист, който умело лавира между религиозните убеждения на своите поданици, без да налага собствената си вяра.

Реалният край на една изгубена идентичност

Карахитайското ханство функционира изненадващо добре благодарение на изпитания административен модел на двойното управление. Номадският елит запазва своите пасища в Седемречието, докато уседналите мюсюлмански градове като Бухара и Самарканд се управляват от местни управители, които плащат фиксиран данък на хана в Баласагун. Всичко това функционира до момента, в който тектоничните плочи на монголската степ не се раздвижват под ръководството на Темуджин (Чингис хан).

Бягството на Кучлуг, принц на разгромените от монголите наймани, бележи началото на края. Кучлуг търси убежище при кара-китаните, но бързо узурпира властта от последния владетел Елюй Чжилугу през 1211 г. Неговото управление, белязано от религиозни преследвания срещу мюсюлманското мнозинство, лишава държавата от вътрешна легитимност. Когато през 1218 г. монголският генерал Джебе Нойон навлиза в земите на Кара-Хитай с два тумена, местното население го посреща като освободител. Кучлуг е заловен и обезглавен в Памир, а земите на Черните хитани са инкорпорирани в бързо разрастващата се Монголска империя.

След тези събития хитаните буквално се разтварят в огромния етнически котел на Евразия. Част от тях се вливат в редиците на монголската армия и администрация, където техните писменост и опит в управлението на уседнали империи се оказват безценни. Археологическите разкопки в Южен Сибир и Централна Азия периодично разкриват гробове с характерния хитански инвентар, но като самостоятелна етническа единица те престават да съществуват. Остава само името — един лингвистичен фосил, който доказва, че историята често се пише не от победителите, а от тези, които са успели да направят най-силно впечатление на търговците по Пътя на коприната.