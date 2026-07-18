Ватиканският церемониал в Сантяго: Защо езическият геоглиф от Атакама се появи върху литургичното облекло на папа Франциск

/Поглед.инфо/ Посещението на папа Франциск в Чили през януари 2018 г. остави след себе си не просто политически отзвук, а един конкретен, материален въпрос, зашит върху официалните му литургични одежди. Появата на 86-метровия антропоморфен геоглиф от пустинята Атакама — известен като Гиганта от Тарапака — върху папския казул предизвика вълна от аналитични спекулации. Докато официалната версия на Ватикана и дизайнерите Хосе Антонио Солер и Хелън Силва говори за културна дипломация и уважение към коренното население, изследователите на Ватиканската обсерватория и финансираните от НАСА програми по екзотеология виждат в този акт далеч по-дълбок прагматизъм. Текстът разглежда логистиката на древните андски кервани, технологичните лимити на геоглифите и новата астробиологична доктрина на Рим.