Еволюция без слънце: Единственото животно с желязна черупка и без храносмилателна система

/Поглед.инфо/ На дъното на Индийския океан, притиснат от смазващото налягане на хиляди метри воден стълб и обгърнат от отровните изпарения на подводните вулкани, живее Chrysomallon squamiferum. Това дребно мекотело, по-известно като люспестокрак охлюв, е единственият познат организъм на Земята, който буквално произвежда и носи броня от истинско желязо. Докато научните среди се опитват да разчетат металургичния му геном, американските военни лаборатории тихо финансират изследванията върху неговата трислойна черупка, надявайки се да откраднат технологията за следващото поколение бойни машини и бронежилетки. Проучваме как една привидна аномалия на природата се оказа най-съвършената машина за оцеляване.

Металургичната аномалия на дълбоководния бент

Когато през април 2001 г. японският дълбоководен изследователски апарат Shinkai 6500 се спуска в хидротермалното поле Кайрей на дълбочина от около 2420 метра в Централния индийски хребет, операторите очакват да намерят обичайните за тези екосистеми сляпи скариди и гигантски тръбни червеи. Вместо това те се сблъскват с нещо, което първоначално изглежда като метален боклук, полепнал по активните геотермални извори, наричани разговорно "черни пушачи". Тези подводни комини бълват свръхгореща вода, наситена със сулфиди, мед, цинк и желязо. Налягането там е близо 250 атмосфери, а слънчевата светлина е абсолютно непозната концепция. В тази токсична и безкислородна среда се оказва, че процъфтява същество с размерите на орех, чието съществуване пренаписва учебниците по биология и материалознание.

Chrysomallon squamiferum, известен още като люспестокрак охлюв, не просто оцелява в този подводен ад. Той го използва като суровина. Неговите люспи по стъпалото и външният слой на черупката му са изградени от железни сулфиди – главно пирит и грейгит. Грейгитът притежава феримагнитни свойства, което прави това мекотело буквално магнитно. Залепянето на магнит за жив организъм изглежда като евтин трик от панаирджийско шоу, но тук говорим за чиста химия и геология, кодирани в ДНК на животното.

Логистиката на пасивната защита: Кевларът на природата

Човешките инженери са изразходвали милиарди за разработването на композитни материали, които комбинират твърдост и еластичност, за да спрат кинетичната енергия на куршуми или шрапнели. Изследванията на Кристин Ортис от Масачузетския технологичен институт (MIT), публикувани след години анализи, показват, че черупката на Chrysomallon squamiferum е устроена по абсолютно същия начин, по който се проектира съвременната броня на танковете.

Външният слой, дебел едва около тридесет микрометра, е съставен от наночастици от железен сулфид, вградени в органична матрица. Този метален щит е предназначен да се напуква микроскопично при удар от хищници, като например големите раци от рода Austinograea, разсейвайки енергията на атаката.

Средният слой е мек, гъвкав и изграден от спонгиозен органичен материал (периостракум). Неговата задача е да поглъща деформацията и да предотвратява разпространението на пукнатини към вътрешността. Ако външният слой бъде пробит, средният действа като амортисьор.

Най-вътрешният слой е класически арагонит – калциев карбонат, който държи конструкцията стабилна и предпазва мекото тяло на мекотелото от навлизане на токсични съединения.

Тази трислойна архитектура показва как се решава вечният инженерен конфликт между твърдостта и крехкостта. Когато ракът се опита да стисне черупката с щипките си, металните микрочастици във външния слой се приплъзват и абсорбират натиска, а органичната среда под тях предотвратява катастрофалното счупване. Това е пасивна защита, която работи без разход на метаболитна енергия за активна реакция.

Химическата лаборатория в хранопровода

Интригуващ аспект от биологията на Chrysomallon squamiferum е, че той не яде в конвенционалния смисъл на думата. При дисекцията на първите уловени екземпляри учените откриват, че храносмилателната им система е силно редуцирана. Охлювът няма функционираща радула – зъбната лента, с която неговите сухоземни събратя остъргват листата в градината ви. Неговата икономика на оцеляването се крепи изцяло на робски труд, положен от симбиотични бактерии.

В огромната си езофагеална жлеза, която заема значителна част от телесната му кухина, охлювът приютява милиарди гамапротеобактерии. Тези микроорганизми практикуват хемосинтеза – те използват сероводорода и другите химични съединения от вулканичните извори, за да синтезират органични молекули. Охлювът им осигурява логистика: неговата кръвоносна система пренася токсичните сулфиди и кислород от границата между горещата и студената вода директно до жлезата. В замяна бактериите буквално го хранят отвътре.

Страничният продукт от този метаболизъм обаче е сярата. Сярата в големи количества е токсична дори за организъм, свикнал с екстремни условия. Тук се появява гениалното еволюционно решение: охлювът изхвърля сулфидните отпадъци от тялото си, като ги транспортира през органични канали към люспите на стъпалото си. Там те реагират с разтворените във водата железни йони, утаявайки се като твърд пирит и грейгит. Токсичният боклук на бактериалния метаболизъм се превръща в строителен материал за външната броня. Това не е планиран дизайн, а екологично оползотворяване на отпадъци, което се е оказало жизненоважно за оцеляването.

Интересите на Пентагона и пазарът на наноматериали

Интересът на Службата за военноморски изследвания на САЩ (ONR) към Chrysomallon squamiferum не е продиктуван от любов към дълбоководната фауна. Настоящите методи за производство на метални наночастици и сулфидни покрития изискват екстремни индустриални условия: температури над триста градуса по Целзий, скъпи вакуумни камери, токсични разтворители и огромен енергиен разход.

Този дребен охлюв произвежда същите наноструктури при температура от около четири градуса по Целзий (средната температура на водата на дъното на океана извън обсега на горещите извори), в солена вода и без никакво налягане, различно от хидростатичното. Процесът се контролира изцяло на биологично ниво чрез специфични протеини, които насочват минерализацията на желязото върху органичната матрица. Ако американските или японските военни изследователи успеят да разкодират механизма, по който протеините на охлюва свързват желязото и сярата, това би свалило разходите за производство на високотехнологични покрития десетки пъти.

Разбира се, съществува сериозен логистичен проблем. Извличането на тези организми от дълбочина над два километра е скъпо и рисковано начинание, което изисква специализирани кораби и подводни роботи. Повечето охлюви умират от декомпресия или температурни шокове по време на издигането, а черупките им започват да оксидират и ръждясват веднага щом попаднат в богатата на кислород повърхностна вода. Това създава сериозни пробойни в теорията, че можем лесно да пренесем този процес директно в индустриалните лаборатории без сериозна генетична модификация на моделни организми като бактериите Escherichia coli.

Въпреки огромния ентусиазъм в началото на века, научните изследвания върху Chrysomallon squamiferum бързо се сблъскаха с реалността на архивното гробище на неуспешните биомиметични проекти. Докато геномът на охлюва не бъде напълно анализиран и не се идентифицират конкретните гени, отговорни за секрецията на металните сулфиди, военните приложения ще останат по-скоро в сферата на патентованите концепции и теоретичните разработки, отколкото на реалното бойно снаряжение.

За тези, които се интересуват от дълбоководния бент и неговите екологични предизвикателства, си струва да се прегледат докладите за влиянието на дълбоководния минен добив върху деликатните хидротермални зони, тъй като тези уникални местообитания са под заплаха още преди да сме разбрали напълно биологичния им потенциал.