Защо Рим падна заради военна глупост, а не заради вулканичен прах

/Поглед.инфо/ От десетилетия академичният свят страда от особен вид интелектуална мъгла, която се опитва да обясни всяко голямо историческо събитие с модерните тревоги на нашето съвремие. Най-удобният виновник за падението на античния свят се оказаха промените в климата и пандемиите. Свикнахме да четем как Слънцето угаснало през 536 година, как Юстиниановата чума покосила милиони между 541 и 544 година и как това довело до незабавна смърт на Източната Римска империя. Сякаш всичко е приключило за седмица, а оцелелите просто са угаснали в очакване на средновековния мрак. Новите археологически масиви от данни от Източното Средиземноморие обаче разкриват съвсем различна, далеч по-прозаична и икономически стабилна картина, която показва, че империите не умират от кихане и хладно лято.

Митът за прашния воал и празната хазна

Идеята, че едно или няколко вулканични изригвания могат да изтрият суперсила от картата, е изключително привлекателна за хората, които обичат бързите и лесни отговори. Прочутият „прашен воал“ от 536 година, за който пише Прокопий Кесарийски, наистина е съществувал. Дървесните кръгове в Европа и ледените ядра в Гренландия потвърждават, че слънчевата светлина е била блокирана от серни аерозоли за около година и половина. Последвалото десетилетие наистина е било по-студено. Но да се твърди, че това е срутило икономическия гръбнак на Константинопол, означава да се игнорира базовото разпределение на ресурсите в Източното Средиземноморие.

Империята на Юстиниан не е била крехка кооперация, а свръхцентрализирана машина за събиране на данъци и разпределение на зърно. Египет, който е бил основната житница на Константинопол, практически не е усетил сериозни аномалии в редовните разливи на Нил по това време. Логистиката на доставките на храни е продължила да работи с феноменална точност. Пристанищните архиви и анализите на утайките в делтата на реката не показват спад в селскостопанската продукция, който да оправдае теорията за масов глад и икономическа парализа на държавно ниво. Империята е оцеляла, защото е имала капацитета да преразпределя ресурси от региони с излишък към тези, които са били временно засегнати от лошото време.

Какво всъщност казват костите и счупените гърнета

Истинският проблем на катастрофичните теории е, че те рядко се заглеждат в земята. Когато учените започнаха да анализират масивите от данни от археологически разкопки в Израел, Йордания и Сирия, се оказа, че реалността е брутално различна от апокалиптичните текстове на средновековните хроники. Хроникьорите от VI век често са преувеличавали мащабите на бедствията, за да им придадат теологичен смисъл – чумата е била тълкувана като божие наказание за греховете на императора или обществото.

За да разберем дали едно общество наистина изчезва, трябва да погледнем боклука му. Количеството керамика в битовите слоеве е най-точният измерител за гъстотата на населението и интензивността на търговията. Изследванията на археологическия обект Елуса в пустинята Негев (днешен Израел) дълго време бяха цитирани като доказателство за колапс в средата на VI век. Твърдеше се, че градът е бил напълно изоставен заради чумата. Новите прецизни радиовъглеродни анализи на органични остатъци и детайлното датиране на керамични фрагменти обаче заковават датата на упадък на Елуса чак в средата на VII век. Тоест, градът е процъфтявал още близо сто години след предполагаемата „катастрофа“.

Вместо масови гробове и пустеещи земи, археологическите слоеве от втората половина на VI век показват непрекъснато строителство на църкви, поддръжка на сложни напоителни тераси и разширяване на лозята за производство на прочутото вино от Газа. Това вино се е изнасяло в огромни количества в цяла Европа, което се доказва от парчетата амфори, намирани чак в Британия и Галия. Ако населението беше намаляло наполовина, кой щеше да копае терасите в пустинята и да поддържа деликатната инфраструктура за събиране на дъждовна вода? Тези системи изискват постоянен, тежък ръчен труд, който просто не е възможен при демографски срив.

Икономическият маркер на морето: Данните за регистрираните корабокрушения в Източното Средиземноморие през VI век показват стабилен интензитет на корабоплаването. Търговските пътища са останали активни, превозвайки зехтин, зърно и керамика между Египет, Егейския басейн и Черно море.

Анатомия на истинския колапс през VII век

Когато сравним данните от Леванта с тези от Скандинавия, виждаме колко различно реагират обществата на външни шокове. Скандинавските селища през VI век наистина претърпяват тежък удар – там се наблюдава масово изоставяне на ферми и радикална промяна в металните орнаменти и погребалните практики. Но Скандинавия по това време е маргинална територия без писменост, без монетарна икономика и без централизирано разпределение на хранителни запаси. Източната Римска империя е била съвсем друго животно.

Истинският крах на византийския Левант не идва от микроби или прах в небето, а от банални политически грешки и изтощителна военна логистика. Продължителната война между Византия и Сасанидската империя на Персия (602–628 г.) изсмуква и последните финансови резерви на двете държави. Юстиниан може и да е оставил хазната празна след скъпите си кампании в Италия и Африка, но икономиката на микрониво все още е работила. Истинското опустошение настъпва, когато персийските войски окупират Сирия, Палестина и Египет за близо две десетилетия в началото на VII век. Тогава търговските вериги са прекъснати физически, данъчната система е разрушена, а административният апарат на Константинопол губи контрол над провинциите.

Когато византийският император Ираклий най-накрая побеждава персите, двете най-големи сили в Близкия изток са толкова изтощени и финансово фалирали, че не могат да поддържат наемническите си армии по границите. Именно тази логистична и административна пробойна позволява на новата, силно мотивирана сила от Арабския полуостров да завладее региона с невероятна скорост през 30-те години на VII век. Арабите не заварват пустиня, обезлюдена от чума, а богати, работещи градове, които просто отказват да плащат непосилните данъци на Константинопол и предпочитат да се споразумеят с новите владетели срещу по-ниски налози.

Климатичните промени и пандемиите без съмнение са причинили локални трагедии и са усложнили живота на обикновените хора в Римската империя. Но институциите, икономическата гъвкавост и логистичният капацитет на държавата са се оказали много по-издръжливи, отколкото съвременните изследователи на "климатичния колапс" са склонни да признаят. Империите рядко се разпадат заради природата; те се разпадат, защото губят способността си да управляват ресурсите си и да плащат на хората, които държат мечовете.