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Свят

Вашингтон отваря ядрения джин в Рияд: Защо Тръмп е напът да премахне контрола върху урана

/Поглед.инфо/ Информационният шум около евентуалното американско разрешение за саудитско обогатяване на уран разкрива дълбока пренастройка на сигурността в Близкия изток. Зад паравана на мирната енергетика и програмите за обезсоляване на вода стои студеният геополитически анализ: Рияд не може да си позволи да остане единствената безхаберна сила в регионалния триъгълник. Поглед.инфо анализира икономическите, технологичните и военните реалности зад тази нова административна стъпка на Белия дом.

Деж. редактор д-р Владимир Трифонов 8620 прочитания
Вашингтон отваря ядрения джин в Рияд: Защо Тръмп е напът да премахне контрола върху урана
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Търговският механизъм зад обогатяването: Какво всъщност подписа Вашингтон?

Публикуваните от западната преса (в частност CNN) твърдения за постигнато предварително споразумение между Белия дом и Кралство Саудитска Арабия за обогатяване на уран звучат сензационно само за онези, които са проспали дипломатическите совалки през последните две години. Според непълни източници става дума за документ, очакващ подписа на Доналд Тръмп, който заобикаля т.нар. „златен стандарт“ на САЩ за ядрено сътрудничество (член 123 от Атомния акт на САЩ).

Официално потвърждение от Държавния департамент или от саудитското Министерство на енергетиката все още няма. Няма и публично достъпен документ, потвърждаващ отпадането на гаранциите от Международната агенция за атомен audit (МААЕ). Но ако тази правна конструкция бъде утвърдена, това означава само едно: Вашингтон съзнателно превръща Персийския залив в зона на контролиран ядрен праг.

Според коментатори и анализатори от Близкия изток, американското съгласие за прескачане на строгите проверки не е подарък, а цената за запазване на доларовия монопол в саудитските енергийни доставки и окончателното обвързване на Рияд с инфраструктурата на Westinghouse.

Твърди се, че площадката за бъдещата атомна централа „Хор Дувайхин“ вече е определена географски – на брега на Персийския залив, близо до границата с Обединените арабски емирства и Катар. Тук обаче числата започват да противоречат на политическата реторика. Ето как изглеждат основните параметри на проектите, сравнени с реалното състояние на саудитската енергетика:

Параметър / ПоказателДанни за Саудитска АрабияКонтекст / Сравнение
Население (1960 vs. днес)4 млн. $\rightarrow$ над 37 млн. душиДемографски скок от близо 900%
Добив на суров петрол~9,6 млн. барела/ден82% се контролират пряко от Saudi Aramco
Дневен износ (суровина и продукти)Над 8 млн. барела/денОколо 70% от общите приходи от износ (~$187 млрд.)
Вътрешно пиково потреблениеОт 25,8 GW (2000 г.) до над 83 GWКонсумацията на ток изяжда петрол за износ
Капацитет за обезсоляване~11 млн. $m^3$ вода/денИзключително висок разход на топлинна енергия

Демографският натиск и обезсоляването: Петролът вече не стига за контактите

За да разберем защо престолонаследникът Мохамед бин Салман настоява за собствен пълен горивен цикъл, а не просто за внос на готови горивни касети, трябва да излезем от рамките на абстрактната геополитика. Причината е сурова, физическа и инфраструктурна.

Възходът на марката Arab Light през втората половина на ХХ век създаде илюзията за безкраен ресурс. Но днес вътрешното потребление на електричество в Кралството изяжда колосални количества от добивания суров петрол и природен газ. Когато населението ти скочи от 4 на 37 милиона души, а градове като Рияд, Джида и проектният мегаполис NEOM изискват непрекъсваемо климатизиране и обезсоляване на морска вода, петролната помпа става неефективен реактор.

Двете ключови ведомства – Министерството на околната среда, водите и земеделието и Министерството на енергетиката – работят под непрекъснат натиск. Обезсоляването на 11 милиона кубически метра вода дневно чрез термична дестилация и обратна осмоза изисква базово базово електричество.

Правителствените програми като KA-CARE (планирала навремето 54 GW възобновяема енергия) и националните планове NREP и REPDO дават резултати в соларния сектор, но слънцето не свети нощем. За обезсоляването са необходими реактори с постоянно натоварване.

Това изглежда напълно логично от инженерна гледна точка. Има обаче един проблем, който американските и саудитските стратези премълчават.

Защо за задвижването на обезсоляващи помпи е необходимо точно собствено обогатяване до 3,5% - 5%, а потенциално и над 20%? За захранване на леководни реактори тип AP1000 на Westinghouse е напълно достатъчно закупуването на гориво от външни доставчици – практика, която Обединените арабски емирства приеха за своята АЕЦ „Барака“.

Тук числата и търговската логика не излизат. Желанието на Рияд да притежава собствени центрофуги няма нищо общо с дестилацията на водата в Червено море. То е пряко вързано с баланса на силите спрямо иранските каскади в Натанз и Фордо.

Триъгълникът Вашингтон–Тел Авив–Рияд и иранската сянка

Геополитическата картина в региона не се гради върху декларации за мир, а върху логистични факти. Взаимодействието между Рияд и Тел Авив отдавна е преминало фазата на дипломатическите намеци. Саудитска Арабия вече отвори въздушното си пространство за израелски търговски полети, а според разузнавателни източници обменът на данни за въздушната обстановка над Червено море и Аденския залив е ежедневие.

В този неофициален троен алианс (САЩ – Израел – Саудитска Арабия) саудитската държава доскоро беше единствената страна без ядрен фактор зад гърба си. Израел разполага с нетърговския си комплекс в Димона (въпреки че официално поддържа политика на ядрена двусмисленост), а САЩ са въоръжени до зъби.

Докато Иран поддържа хиляди центрофуги от ново поколение и трупа уран, обогатен до 60%, Рияд се чувства стратегически гол.

През лятото на 2025 г., по време на срещите на престолонаследника с американската администрация, предложението бе формулирано абсолютно прагматично: монопол за САЩ при строителството на реакторите в „Хор Дувайхин“ срещу правото на саудитците да управляват собствена инфраструктура за конверсия и обогатяване. Тогавашният стопанин на Белия дом отложи решението. Сега се твърди, че Тръмп е готов да подпише.

Но тази версия, колкото и добре да звучи в американските медии, поражда сериозни съмнения:

  • Първо: Израелският военно-политически елит едва ли ще приеме безвъзмездно саудитско обогатяване, дори срещу пълна нормализация на отношенията.
  • Второ: Каква ще бъде реакцията на Пакистан, с когото Рияд от десетилетия поддържа финансово-военни съглашения в областта на отбраната?
  • Трето: Подписването на подобно споразумение автоматично превръща саудитските цивилни съоръжения в приоритетни цели при всеки бъдещ военен конфликт в Залива.

Безброй въпроси без отговор на брега на Залива

Историята на съвместните ядрени намерения в Персийския залив е пълна с изоставени проекти. Още през 2006 г. шестте страни от Съвета за сътрудничество в Персийския залив (ССЗ) приеха гръмка резолюция за обща ядрена програма. Тогава Франция трябваше да осигури технологията, а ирански представители (колкото и парадоксално да изглежда днес) предлагаха опит. До 2010 г. Рияд скъса тази рамка и обяви самостоятелен курс.

Днес саудитската дипломация отново се опитва да затвори цикъла сам-сама. Но изграждането на заводи за обогатяване, инсталирането на каскади от центрофуги и осигуряването на суровина (която саудитците се опитват да добиват в собствените си пустинни находища) отнема години, ако не и десетилетия.

Дали американският корпоративен сектор просто не продава скъпи обещания на Рияд, за да блокира евентуални саудитски договорености с китайската CNNC или руската „Росатом“? Подобна сметка изглежда напълно в духа на Вашингтон. Но ако центрофугите в Саудитска АрабияНаистина заработят без строг международен контрол, Близкият изток няма просто да се сдобие с още един ядрен играч. Той ще навлезе в зона, където грешката на един-единствен оператор в „Хор Дувайхин“ може да превърне обезсоляването на водата от жизнена необходимост в невъзможна мисия.

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