Китай вече е основен търговски партньор на над 160 държави и региона по света
/Поглед.инфо/ Днес сутринта Пресслужбата на Държавния съвет проведе пресконференция. По време на нея беше съобщено, че от началото на годината досега е одобрен вносът на 138 вида селскостопански продукти, включително белгийски ябълки, както и на 29 вида хранителни стоки от 15 държави. Произходът на внасяните храни вече обхваща над 150 държави и региона по света. В момента Китай се е утвърдил като основен търговски партньор на повече от 160 държави и региона в света, а все повече качествени стоки прекосяват океаните, за да попаднат в „пазарските колички“ на китайските потребители.
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Уан И се срещна с генералния секретар на АСЕАН и външните министри на Канада и Австралия
/Поглед.инфо/ На 21 юли в Манила членът на Политбюро на ЦК на ККП и китайски външен министър Уан И се срещна с генералния секретар на АСЕАН Као Ким Хурн. Уан И заяви, че Южнокитайско море е общ дом за страните от региона и че въпросите, свързани с него, не трябва да се превръщат в пречка за отношенията между Китай и АСЕАН. Китай желае да се премахнат усложняващите фактори и да се ускорят консултациите по „Принципите на поведение в Южнокитайско море“. Као Ким Хурн оцени положително отношенията между АСЕАН и Китай, както и резултатите от практическото сътрудничество между двете страни, и изрази благодарност към Китай за твърдата подкрепа на централната роля на АСЕАН в регионалната архитектура.22.07.2026 22:45
Си Дзинпин призова за това Китай да се развива като силна в образованието държава
/Поглед.инфо/ Генералният секретар на ЦК на ККП, председател на КНР и на Централната военна комисия Си Дзинпин, наскоро издаде важни инструкции относно основното образование. От 18-ия конгрес на ККП (2012 г.) насам ЦК на партията е дал приоритет на основното образование като фундаментална и пионерска задача, предприемайки множество мерки за насърчаване на значителното му развитие. Освен това китайските власти предоставят силна подкрепа за изграждането на силна страна в областта на образованието.22.07.2026 22:30
Пекин разкритикува решението на ЕС да наложи глоба от 550 млн. евро на AliExpress
/Поглед.инфо/ На 20 юли Европейската комисия обяви, че съгласно Закона за цифровите услуги на ЕС налага глоба в размер на 550 милиона евро на AliExpress. Във връзка с това говорителят на китайското Министерство на търговията заяви, че китайската страна категорично се противопоставя на това ЕС да създава цифрови бариери под претекст за регулиране на платформите и да предприема дискриминационни мерки, които ограничават и потискат нормалната дейност на китайските предприятия за електронна търговия в Европа.22.07.2026 22:00
МВнР: Китайско-европейските търговско-икономически отношения се основават на взаимна изгода и печелившо сътрудничество
/Поглед.инфо/ На 21 юли говорителят на Министерството на външните работи на Китай Лин Дзиен отговори на въпрос, свързан с търговско-икономическите отношения между Китай и ЕС. Той заяви, че тяхната същност е взаимната изгода и сътрудничеството, от което печелят и двете страни.22.07.2026 21:45
Основното образование в Китай достига средното ниво на страните с високи доходи
/Поглед.инфо/ Днес в Пекин се проведе Общокитайската работна среща за основното образование. От Министерството на образованието съобщиха, че към момента в страната има 430 000 начални и средни училища и детски градини, 220 милиона ученици и 15,77 милиона учители на пълно работно време. Така е изградена най-голямата и качествена система за основно образование в света, която като цяло достига средното ниво на страните с високи доходи.22.07.2026 21:15
Китай ще построи и реконструира 500 000 км. селски пътища до 2030 г.
/Поглед.инфо/ Днес пресслужбата на Държавния съвет проведе поредна пресконференция от поредицата „Старт на 15-ия петгодишен план“, на която представител на Министерството на транспорта заяви, че до 2030 г. страната ще е изградила в основни линии модерна интегрирана транспортна система.22.07.2026 21:00
Проф. Дюлгерова: Който овладее Ормуз, държи света за гърлото
/Поглед.инфо/ Във втората част от разговора ми с проф. Нина Дюлгерова поставяме един от най-опасните въпроси на днешната геополитика: кой всъщност ще контролира артериите, по които тече енергията на света – и докъде са готови да стигнат великите сили, за да ги овладеят? От Ормузкия проток и сблъсъка с Иран до руския „сенчест флот“, Черно море, санкционната война и стратегическото обкръжаване на Русия – зад привидно различните конфликти се очертава една и съща битка: за морските пространства, енергийните маршрути, ресурсите и правото да определяш правилата. Проф. Дюлгерова поставя и далеч по-неудобния въпрос: ако Русия престане да бъде представяна като екзистенциален враг, как НАТО и сегашният европейски политически модел ще оправдават собствената си логика на съществуване? Говорим и за Европа, която се отказа от евтините енергийни предимства и плаща все по-висока икономическа цена; за войната като огромен икономически механизъм; за историческата стратегия Русия да бъде ограничена от моретата; и за България, която отново се намира върху стратегическа територия, но твърде дълго се държи като държава без собствена стратегия.22.07.2026 18:30
Д-р Станислав Бачев: България вече е плацдарм – големият сблъсък Русия–Европа наближава
/Поглед.инфо/ Във втората част от разговора ми с геополитическия анализатор д-р Станислав Бачев поставяме въпроса, който европейските елити предпочитат да заобикалят: дали войните в Украйна и Близкия изток вече не са два фронта на един и същ глобален сблъсък. Според Бачев зад дипломатическата предпазливост на Китай се очертава все по-дълбоко стратегическо взаимодействие с Иран, а връзката между Пекин, Москва и Техеран постепенно излиза отвъд символичните декларации. Разговаряме за ударите по инфраструктурните връзки на Иран, за технологичната и комуникационната помощ, за ролята на китайските системи, за изчерпването на западните военни ресурси и за опасността конфликтът да премине към качествено ново равнище. Но най-тревожният въпрос е българският. Какво става с държава, която вместо мост между цивилизации се превръща в логистичен плацдарм на чужда стратегия? И има ли България изобщо достатъчно суверенитет, за да откаже ролята, която вече ѝ е определена?22.07.2026 18:00