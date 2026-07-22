Китай вече е основен търговски партньор на над 160 държави и региона по света

/Поглед.инфо/ Във втората част от разговора ми с проф. Нина Дюлгерова поставяме един от най-опасните въпроси на днешната геополитика: кой всъщност ще контролира артериите, по които тече енергията на света – и докъде са готови да стигнат великите сили, за да ги овладеят? От Ормузкия проток и сблъсъка с Иран до руския „сенчест флот“, Черно море, санкционната война и стратегическото обкръжаване на Русия – зад привидно различните конфликти се очертава една и съща битка: за морските пространства, енергийните маршрути, ресурсите и правото да определяш правилата. Проф. Дюлгерова поставя и далеч по-неудобния въпрос: ако Русия престане да бъде представяна като екзистенциален враг, как НАТО и сегашният европейски политически модел ще оправдават собствената си логика на съществуване? Говорим и за Европа, която се отказа от евтините енергийни предимства и плаща все по-висока икономическа цена; за войната като огромен икономически механизъм; за историческата стратегия Русия да бъде ограничена от моретата; и за България, която отново се намира върху стратегическа територия, но твърде дълго се държи като държава без собствена стратегия.

22.07.2026 18:30