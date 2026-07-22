Откровено до болка - българите мохамедани за себе си преди 80 години
/Поглед.инфо/ Отдавна съдбата на българите мохамедани в нашата родина не е тая открита рана, каквато е била преди 80 години и десетилетия след това. Макар до ден днешен да бъркат в нея и чужди, а и свои. Какви ли не говорители и познавачи се навъдиха. Стигна се дотам, че говорът на родопчани, който според някои учени се родее с този от кирилометодиевото време, да не бъде определян като български, а като „помашки“ и дори в Гърция издадоха в средата на 90-те години на 20 век „Граматика на помашкия език”, „Помашко-гръцки” и „Гръцко-помашки речник. Защо ли – действителната причина е простичка – тъй като, както добре се знае, основният определящ елемент на една нация е езикът, та ако той е друг някакъв, а не български като в Родопите, значи в тази област не живеят българи и това означава, че и земята им не е българска и всеки може да ламти за нея. Само че сметките им са доста криви, защото те, отродителите, не вземат предвид едно нещо – самото мнение на родопчани по въпроса. А то е изявено категорично аргументирано, и както се казва отвсякъде - ние сме българи! Българи мюсюлмани! Тези четири сборника „Родина“, събрани и отпечатани преди малко повече от 80 години, които днес събрахме и издадох току що в едно книжно тяло, са един блестящ пример за това.още – тези опърпани и пожълтели от времето 4 сборничета изиграват решаваща политическа роля на Парижката мирна конференция след Втората световна война и в крайна сметка те се оказват решаващ научен аргумент в определянето на това какъв народ живее там. (Виж по-долу).
/Поглед.инфо/ Едва ли ще учуди някого темата, която поставям днес. Всички виждат, чуват и четат, че буквално всеки ден в общественото пространство се натрапва темата за Русия - не само заради войната в Украйна, но и поради тясната историческа свързаност на България с най-голямата славянска и православна държава. Авторите повдигат темата с различна цел, в зависимост от моментната си политическа ориентация. Едни яростно хулят Русия в угода на свои западни ментори и финансирани от тях със стотици милиони, което е безспорно доказано дори с официално огласени данни от структурите на Сорос или от “Америка за България”. Да не изреждам сега десетките глупости и измислици, с които ни занимават - граф Игнатиев бил поискал обесването на Левски; Русия не ни е освободила, а ни е окупирала и ограбила; партизаните били терористи под руски диктат; Владимир Заимов бил предател на България и пр. Други реагират на инсинуациите и защитават връзките България-Русия с факти и данни от архивите, което се опитвам да правя и аз с рубриката Черно на бяло в “Поглед инфо”. Защото само с конкретни факти и данни може да се защитава убедително, която и да било теза. Е, не за всичко днес се плаща с пари! Но и с доста ядове.
Затова мисля, че е актуално обобщението на мненията в обществото, представени преди време с анкета, то, както винаги, е обективно направено от проф. Искра Баева и има огромно значение не само, за да си изясним какво и как мислят повечето българи, но и за да се поосъзнаем, колкото и да е невъзможно това днес.
Исторически преглед, 2020, № 3, 162-179
/Поглед.инфо/ Сталин към Тито: „Аз разбирам трудността на вашето положение след освобождението на Белград. Но вие трябва да знаете, че съветското правителство въпреки колосалните жертви и загуби, прави всичко възможно и дори невъзможното, за да ви помогне. Но ме поразява фактът, че отделни инциденти и грешки на отделни офицери от Червената армия у вас се обобщават и простират върху цялата Червена армия. Не може да се обижда така армията, която ви помогна да изгоните немците и която се облива в кръв в борбите против немските завоеватели.“
/Поглед.инфо/ Истината за Втората световна война в България продължава да бъде обект на цинична и умишлена историческа амнезия, диктувана от днешната политическа конюнктура. В уникалното си разследване „Черно на бяло“ Христо Георгиев изважда на светлина потулени и дълбоко укривани факти: съвместната борба на американски и британски военнослужещи с българските партизани срещу фашизма. Чрез автентични документи, писма и секретни грами на немския посланик Бекерле се разкрива шокиращата истина за бруталните зверства на тогавашната власт – рязане на глави на пленени съюзнически летци, избиване на военни мисии и отказ от международен статут на военнопленници. Този разказ е безмилостна дисекция на антифашистката съпротива, която разбива митовете на днешните неофашисти и доказва, че в окопите срещу кафявата чума българският народ и съюзниците от Антихитлеристката коалиция стояха рамо до рамо.
/Поглед.инфо/ Повод за днешната публикация ми даде току що излезлият сборник „Народният съд" в България (1944-1945): герои и антигерои" (том 1). Не ще изкажа мнение за него поради простата причина, че той не се продава, а се подарява, доколкото разбрах на избраници. А аз не съм сред тях. Затова ви предлагам мое изследване по темата отпреди 8 години, което, съдейки по представянето на сборника от проф. Мартин Иванов, би могло да бъде полезно и за съставителите му, и за евентуалните му читатели.
/Поглед.инфо/ Председателят на БСП разпространи Манифест на левите сили под заглавие “Социализмът на нашия век”. В този манифест се призовават левите сили в България да се обединят и променят радикално своя и на нацията живот, поставяйки го под властта на принципите на свободата, равенството и солидарността. Така щяло да бъде възможно да се преодолее самият капитализъм и да се гарантират справедливи условия за живот.
/Поглед.инфо/ Анализът на ситуацията около външнополитическите ходове на България изисква детайлно вглеждане в документите, които се подписват от името на държавата. Според евродепутата Петър Волгин, страната ни се е присъединила към изключително радикален политически консенсус, който не отговаря на националния интерес. В центъра на критиката е „Коалицията на желаещите“ и логиката, по която се управляват външнополитическите ни приоритети. Позицията на евродепутата Петър Волгин проследява разминаването между реториката на властта и реалните дипломатически ангажименти, които поставят страната ни в опасна близост до военни сценарии.
/Поглед.инфо/ Днес ставаме свидетели на изменения в климата, които нерядко водят до редица природни бедствия, такива като:
Увеличаване на интензивността и честотата на горещи вълни, в резултат на което се случват продължигелни суши, които предизвикват пожари;
Обилни валежи с внезапни наводнения на местно ниво;
В зимните месеци нерядко се наблюдават макар и краткотрайни снежни бури и ветрове, придружени с обилни снеговалежи и заледявания, причинени от замръзнали водни площи.
Тъй като в съвременни условия значителна част от населението живее в градовете, тези аномалии излагат гражданите на особен риск.
/Поглед.инфо/ В интервю за руската информационна мрежа RT (Russia Today) българският евродепутат Петър Волгин заяви, че колективният Запад е готов да направи всичко, за да постигне целта си. Според Волгин, крайната цел на западния фактор е да разчлени Русия, да я унищожи!
/Поглед.инфо/ Новата епоха не може да започне, ако не се постигне историческо съгласие за ново разпределение на света. Така разпределен и подреден той ще продължи да произвежда едни и същи проблеми и конфликти, ще недоумява пред реалностите и ще бъде неспособен и безпомощен да съществува в тях. Структурата му е достигнала до предела на своята адекватност към тези реалности и отдавна вече претендира за нова.
/Поглед.инфо/ „Мечтата на колективния Запад винаги е била да види Майдан в Москва. В продължение на десетилетия Западът обучаваше и финансираше много хора и организации в Русия, надявайки се те да се превърнат в неговата Пета колона и сами да съсипят страната си. Но въпреки милиардите долари и евро, дадени за тази цел, мнозинството от руските граждани на Русия отхвърли Данайския дар на западните лицемери.“
/Поглед.инфо/ Самотата вече не е просто лична драма. Тя се превръща в състояние на цели общества, които имат всички средства за връзка, но все по-малко истинско общуване. Човекът беше насърчен да бъде независим, конкурентен, мобилен и успешен, но някъде по този път започна да губи естествените си общности. Семейството, кварталът, професионалната среда, приятелският кръг, местата за спонтанна среща и доверие отслабнаха. Остана индивидът – свободен на думи, но все по-често сам в собствения си живот.
/Поглед.инфо/ „Ръководителите в Киев носят главната отговорност за това Украйна да не е изпълнила нито един от основните критерии за влизане в Европейския съюз“, каза българският евродепутат от „Възраждане“ Петър Волгин по време на дебати, свързани с доклада на Европейската комисия за Украйна.