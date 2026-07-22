/Поглед.инфо/ По публикации в медиите. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо. Европейският съюз увеличава покупките на руски втечнен природен газ до рекордно ниво, докато Брюксел официално се стреми към ембарго. Според оповестени данни, през първата половина на 2026 година европейските държави са закупили значително по-големи обеми гориво от арктическия завод „Ямал“, въпреки ограниченията по краткосрочните договори и застрашения логистичен коридор през Червено море.

По публикации в медиите. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Раздвоението на Брюксел между ембаргото и реалността

Статистиката за енергийните доставки в Европа през първата половина на 2026 година показва тенденция, която се разминава с публично декларираните политически цели на Европейската комисия. Според данните на платформата Open Oil Market, обемите на закупения руски втечнен природен газ са нараснали от 11,4 милиарда кубически метра през първите шест месеца на 2025 година до 13,4 милиарда кубически метра за същия период на 2026 година. Това представлява ръст от близо 18%.

Тук има нещо, което не излиза в официалните отчети на Брюксел. Докато санкционната машина подготвя пълно ембарго, европейският пазар поема целия обем от завода „Ямал“. Това се случва на фона на спад при останалите доставки на втечнен газ в ЕС извън Съединените щати и Русия, които са намалели от 16 на 10 милиарда кубически метра в регазифициран еквивалент.

Въведената през април 2026 година забрана за износ на руски втечнен газ по краткосрочни договори не постигна очаквания ефект. Търговците просто пренасочиха потоците към дългосрочни споразумения. Това създаде ситуация, в която пазарните механизми надделяват над административните решения.

Транспортните артерии и ценовият шок

Блокирането на корабоплаването в Ормузкия проток и новите заплахи в Червено море допълнително усложниха ситуацията. Катар, третият по големина доставчик за Европа, среща логистични затруднения. В резултат на това цените на синьото гориво в Европа надхвърлиха 700 долара за хиляда кубически метра.

Подземните хранилища за газ в Европа остават значително под традиционния коефициент на заетост от 90% до началото на ноември. През пролетта енергийните компании решиха да изчакат, надявайки се на бързо разрешаване на близкоизточния конфликт. Тази стратегия обаче се оказа погрешна.

Сега компаниите са изправени пред дилема. Дори да започнат масово изкупуване на газ при тези високи цени, времето за пълно запълване на хранилищата е недостатъчно.

Европейският пазар на газ се сблъсква с тежка зима, в която липсата на инжектиране на гориво ще наложи интензивен внос на втечнен газ. Липсата на катарски доставки поради разрушената инфраструктура в Близкия изток стеснява избора на алтернативи.

Позицията на гръцкия флот и икономическите последици

Вътрешната съпротива срещу санкциите не идва само от пазарната логика, но и от конкретни бизнес структури. Гръцката компания Dynagas, която притежава пет специализирани газовоза клас Arc7 за работа в арктически условия, се обяви срещу пълното ембарго. Тези съдове са проектирани специално за превоз от „Ямал“ и не могат да бъдат използвани рентабилно в топли води.

Тази позиция обаче едва ли ще промени генералната линия на Европейската комисия, ако бъдат намерени механизми за изкупуване или прехвърляне на този флот.

Основният печалищ от тази ситуация остават Съединените щати, които разширяват своя износен капацитет. За тях това означава сигурни свръхпечалби. За европейската индустрия обаче високите цени водят до спад в производството и нова вълна на деиндустриализация, сравнима с процесите от 2023 година.

Някои електроцентрали прибягват до преминаване към въглища, което поставя под въпрос постигането на екологичните цели на съюза. Масовото затваряне на въглищни централи през предходните години демонстрира поредната фатална грешка в енергийното планиране на Брюксел.