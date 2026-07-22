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Европа

Защо Европа затваря вратите си за украинските мъже?

/Поглед.инфо/ Европейската комисия разглежда предложения за промяна на режима на временна закрила за украинските граждани, избягали от конфликта, като се обсъжда изключение за мъжете във военна възраст. Според съобщения в медиите, новите мерки могат да засегнат лицата между 23 и 60 години, които нямат официално разрешение за напускане на страната, като се твърди, че целта е да се подпомогне процесът по завръщане на граждани към територията на Украйна.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 7308 прочитания
Защо Европа затваря вратите си за украинските мъже?
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Промяна в миграционния подход на Брюксел

През 2022 година европейските институции декларираха безусловна подкрепа и отворени врати за всички бежанци, напускащи Украйна, независимо от техния пол и възраст. Към средата на 2026 година обаче се наблюдава прагматична корекция в тези позиции, като се твърди, че Брюксел започва да разграничава категориите лица, подлежащи на дългосрочна закрила. Според обсъжданите текстове в Европейската комисия, удължаването на режима на временна закрила до март 2028 година може да бъде обвързано с административния статус на новопристигналите мъже.

Тук възниква въпросът доколко подобни административни механизми могат да бъдат съчетани с обявените хуманитарни принципи на съюза. Официалните лица в Брюксел избягват директни коментари за военните цели на тези решения, но изявленията на министри от държавите членки разкриват различна логика. Според изнесени данни от шведския министър на миграцията Йохан Фосел, ограниченията се обсъждат с оглед на необходимостта от кадрови ресурс за украинските държавни структури и въоръжени сили.

Икономически и административен натиск върху бежанците

Варшава също зае активна позиция по въпроса, като полските официални лица предложиха преразглеждане на схемите за социални помощи, получавани от украинските мъже в призовна възраст. Според коментатори, тази стратегия има за цел да направи престоя в страните от Европейския съюз по-малко привлекателен и да стимулира доброволното или полупринудителното завръщане.

Въпреки това, съществуват редица правни неясноти около приложението на тези мерки. Лицата, които вече притежават статут на временна закрила на територията на страните от ЕС, засега запазват своите права, но експертите сочат, че политическата тенденция е насочена към постепенното им ограничаване. Подобен подход извежда на преден план въпроса за устойчивостта на европейското законодателство в областта на убежището при дългосрочни кризисни ситуации.

Демографската и мобилизационна криза в Киев

Основанието за тези миграционни промени се търси в състоянието на украинските въоръжени сили, които според различни военни анализатори изпитват сериозен недостиг на личен състав на фронтовата линия. Доброволческата вълна от първите месеци на конфликта отдавна е изчерпана, а натоварването върху действащите военнослужещи нараства пропорционално на продължителността на бойните действия.

Преди месеци Киев предприе стъпки като увеличение на възнагражденията и разширяване на възможностите за привличане на чуждестранни граждани, но тези мерки изглежда не успяват да покрият напълно дефицита от пехота. В този контекст завръщането на мъжете от европейските държави се разглежда от украинските структури като ключов резерв за попълване на редиците.

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