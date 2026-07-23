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Свят

Срещата Лавров-Рубио в Манила: Вашингтон и Москва проверяват часовниците си спрямо параметрите от Анкъридж

/Поглед.инфо/ Външният министър на Русия Сергей Лавров и държавният секретар на САЩ Марко Рубио проведоха кратък 35-минутен разговор в Манила, иницииран от американската страна. В кулоарите на регионалния форум от руска страна участваха Андрей Руденко, Алексей Дробинин и Евгений Загайнов, а от американска — Алисън Хукър и Серхио Гор. Фокусът бе поставен върху изясняване на позицията на Вашингтон за Украйна в контекста на параметрите от Анкъридж и предишната им среща от септември 2025 г. в Ню Йорк.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 29175 прочитания
Срещата Лавров-Рубио в Манила: Вашингтон и Москва проверяват часовниците си спрямо параметрите от Анкъридж
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Хронометърът в Манила и дипломатическият протокол

Външният министър на Руската федерация Сергей Лавров и държавният секретар на САЩ Марко Рубио застанаха един срещу друг в столицата на Филипините. Времетраенето на тази четвърта по ред лична среща между двамата бе фиксирано на точно 35 минути — хронометър, който в дипломатическата практика рядко оставя пространство за широк протокол или взаимни любезности. Според източници от дипломатическите среди инициативата за тази оперативна среща в кулоарите на форума е произлязла изцяло от американската страна. В залата на преговорите не са присъствали случаен персонал или представители на пресата.

В дипломатическия протокол формат, който продължава малко над половин час и се провежда с последователен превод, оставя чисто ефективно време за говорене от около 15–18 минути за всяка делегация. Това означава, че размяната на реплики е била лишена от уводни декларации и се е състояла в директно предаване на предварително формулирани позиции или ноти.

Анатомия на делегациите: Чиновническият ресурс зад масата

Съставът на двете преговорни групи разкрива специфичната насоченост на разговора. От руска страна зад масата застанаха заместник-министърът на външните работи Андрей Руденко (натоварен с азиатско-тихоокеанското направление), директорът на Департамента за планиране на външната политика Алексей Дробинин и постоянният представител на Русия в АСЕАН Евгений Загайнов. Американската формация бе представена от заместник-държавния секретар по политическите въпроси Алисън Хукър и специалния пратеник на Белия дом Серхио Гор. Присъствието на Дробинин от руска страна и на специалния пратеник Гор от американска показва, че разговорът е надхвърлил рамките на регионалния азиатски контекст и се е докоснал до глобалната стратегическа рамка.

Присъствието на фигури от такъв ранг за 35 минути подсказва, че всяко изречение е било предварително калибрирано в централите.

Сянката на Анкъридж и септемврийският прецедент от Ню Йорк

За последно Лавров и Рубио се срещнаха на четири очи по време на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк през септември 2025 г. Преди настоящия контакт в Манила руският външен министър заяви намерението си да изясни дали Вашингтон продължава да се придържа към предложенията, изразени по време на предишните високоравни контакти в Анкъридж. В дипломатическия лексикон препратката към Анкъридж се свързва с конкретни параметри за замразяване или уреждане на украинския конфликт, предложени в предишни кръгове от непублични преговори. Лавров отбеляза, че цитатите от изявленията на Владимир Путин и Доналд Тръмп от срещите в Аляска остават водещ ориентиър за Москва.

Това изглежда логично като конструкция, но има един проблем. Позицията на Държавния департамент под ръководството на Рубио през последните месеци търпеше динамични промени в зависимост от вътрешнополитическия натиск във Вашингтон.

Разминаването между декларирани намерения и реални стъпки

Тук има нещо, което не излиза в официалната версия. Според информация на дипломатически наблюдатели, американската страна е поискала срещата спешно, но същевременно не е представила изцяло нов писмен документ по време на краткото съвещание. Ако целта бе единствено препотвърждаване на рамката от Анкъридж, защо бе нужно ангажирането на оперативния ресурс на Белия дом чрез Серхио Гор на филипинска територия? В официалните съобщения липсват подробности относно това дали САЩ са променили отношението си към военната помощ за Киев или към санкционния режим.

Възможно е кратката продължителност да е показател за липса на допирни точки извън вече маркираните линии.

Геополитическият терен на АСЕАН и натискът на времето

Изборът на Манила като арена за този контакт подчертава нарастващата роля на Азиатско-Тихоокеанския регион като неутрален терен за контакти между Великите сили. Руската дипломация използва присъствието на силни фигури като Загайнов и Руденко, за да показва, че азиатският вектор остава силно обезпечен институционално. За Вашингтон присъствието на Алисън Хукър — експерт с сериозен опит в азиатската сигурност — означава опит за балансиране между европейския конфликт и сигурността в Южнокитайско море.

Разговорите приключиха бързо, без съвместна пресконференция или подписване на съвместен документ.

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