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Украйна

Пробив край Бели Колодез: Руските войски овладяха 67 квадратни километра територия

/Поглед.инфо/ По данни от военни анализатори и кореспонденти, опериращи в северния сектор, се твърди за реализирано значително напредване на руската групировка „Север“ в района югоизточно от Волчанск. Според разпространената информация, дълбочината на операцията от южните покрайнини на Зибино достигна близо 11 километра при ширина от 12 километра. Твърди се също така, че е постигнат контрол над площ от около 67 квадратни километра, което според източниците засяга логистичните възли в село Бели Колодез и прилежащите направления. Анализаторите свързват тези маневри с усилията за отдалечаване на бойните действия от граничните населени места в Белгородска област, въпреки че независимо потвърждение на тези мащаби към момента липсва.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 22706 прочитания
Пробив край Бели Колодез: Руските войски овладяха 67 квадратни километра територия
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Анатомия на пробива: Факти, мащаби и тактически парадокси

Според данните, представени от военния наблюдател Дмитрий Дегтярев, водещ на канала на Генералния щаб, офанзивата край Волчанск се е развивала при условия на строго пазена секретност. Тук обаче възниква първото сериозно логистично противоречие, което коментаторите избягват да детайлизират: мащабно напредване от 11 километра в силно укрепнен и предварително миниран район неизбежно изисква прехвърляне на масирани механизирани колони, които при съвременното ниво на сателитно и въздушно разузнаване трудно могат да останат незабелязани.

Твърди се, че руските части са навлезли в село Бели Колодез и същевременно са започнали паралелни маневри към Волоховское с цел създаване на оперативно обкръжение. Това би трябвало да прекъсне основните снабдителни артерии на украинските въоръжени сили в този участък. Но дали това представлява класически стратегически пробив или поредното тактическо изтласкване на локални предни позиции, чиято устойчивост предстои да бъде изпитана при първия сериозен контраудар? Цифрите сочат контрол върху 67 квадратни километра, но в реалностите на позиционната война подобни площи често обхващат разрушени до основи селища без постоянни гарнизони, които трудно могат да се задържат дългосрочно без стабилни флангови осигуровки.

Баллистика и сигурност: Каква е цената на отдалечаването от границата

Един от водещите акценти в разглежданата военна хроника е свързан с изпълнението на задачата за отдалечаване на бойната линия от руската държавна граница, конкретно спрямо град Шебекино в Белгородска област. Според изнесените изчисления, преди началото на тези действия разстоянието от линията на съприкосновение до Шебекино е било около 14 километра, докато след сегашното придвижване то се е увеличило до приблизително 23 километра.

Това разстояние се анализира най-вече през призмата на конвенционалните артилерийски възможности. Теглените гаубици от типа M777 с калибър 155 мм разполагат с максимален обсег около 25 до 30 километра при използване на стандартни боеприпаси. Източниците твърдят, че при позициониране на тези оръдия в района на Бели Колодез те биха могли да достигнат Шебекино само при стрелба на абсолютния си пределен обсег, което на практика обезсмисля ефективното им използване, тъй като разполагането на артилерия непосредствено до фронта я прави уязвима за бързо унищожение от FPV дронове. Тук обаче възниква съществен въпрос относно другите видове артилерийски системи. Самоходните установки като френската CAESAR или полската AHS Krab разполагат с по-голям радиус на действие в зависимост от използваните снаряди, което означава, че заплахата за граничната инфраструктура остава реална, макар и значително редуцирана по отношение на точността и обема на огъня.

Исторически паралели и концепцията за санитарната зона

Идеята за създаване на буферна или санитарна зона в Харковска област не е нова и се дискутира активно от пролетта на 2024 година насам. Още тогава официални лица, включително прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, подчертаваха, че подобни действия са неизбежни до постигането на пълна сигурност за руските гранични региони срещу непрекъснатите обстрели. Подобни подходи напомнят на класическата военна доктрина за дълбочинна отбрана и създаване на пространство, което да поглъща кинетичната енергия на противниковите удари преди те да достигнат мирни градски центрове.

Но тук се крие сериозно структурно ограничение. Създаването на буферна зона с ширина от десет-двадесет километра неутрализира стволната артилерия с къс обсег, но остава напълно безсилно срещу високоточни оръжия с голям радиус на действие и безпилотни летателни апарати с дълъг обхват. Реактивните системи за залпов огън от типа HIMARS разполагат с далекобойност от над 300 километра, което означава, че тактическото преместване на фронта с няколко километра в дълбочина на Харковска област не променя фундаментално стратегическата картина по отношение на ракетния терор. Големите урбанизирани центрове като Харков остават далеч на юг, а пълномащабна битка за град с милионно население изисква ресурси, които според редица независими военни наблюдатели надхвърлят текущия логистичен и щатен капацитет на действащите групировки.

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