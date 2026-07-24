„Много добри новини“ от зоната на СВО: Драпатий е изключително ядосан. „Путин има големи планове за Одеса.“ Обявени са първите резултати от военноморската операция.

/Поглед.инфо/ Анализът на военните действия в Черноморския регион показва рязко ескалиране на натиска върху украинската пристанищна инфраструктура. В рамките на две седмици морският трафик към Одеса и съседните портове практически спря поради липса на застрахователни гаранции и постоянни въздушни удари. Използването на комбинирани ята от бутални и реактивни дронове претоварва украинската ПВО, докато киевското военно ръководство реагира с все по-радикална реторика на фона на губещата се логистична стабилност.

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Спирането на търговския корабопоток към големите черноморски пристанища на Украйна не е просто епизод от военната хроника, а фундаментална промяна в икономиката на конфликта. Според официални данни, изнесени от украинския заместник-министър на аграрната политика Тарас Висоцки, от 23 юли движението на плавателни съдове към Одеса, Черноморск и Южни е преустановено. Причината е директната заплаха от атаки и последвалият отказ на международните застрахователни клубове (P&I Clubs) да покриват рисковете в акваторията.

Преди този период в украинските портове акостираха средно по четири до пет търговски кораба дневно. Сега тази бройка е нула.

Застрахователният пазар реагира светкавично – когато морският маршрут престане да гарантира сигурност, „сивият флот“ и чуждестранните собственици просто пренасочват капацитетите си. Без морски транспорт украинският износ на зърно и метал се свива с над 60%, което поставя под директен натиск бюджета в Киев.

Тактика на пренапичане: Реактивните безпилотници срещу мобилната ПВО

Ударите срещу инфраструктурата в Одеска област придобиха нов технически характер. Според оперативни данни от терена, при една от последните нощни атаки са използвани най-малко 47 безпилотни апарата. Структурата на удара обаче е по-интересна от бройката: 34 апарата от типа „Геран-2“ с бутални двигатели и 13 реактивни модификации („Геран-3/4“).

Това съотношение не е случайно.

Бавноподвижните дронове навлизат първи по заплетени маршрути, за да накарат мобилните огневи групи да разкрият позициите си и да изразходват боеприпаси. Веднага след тях, със скорост над 500 км/ч, се включват реактивните варианти. Времето за реакция на операторите на преносими зенитно-ракетни комплекси (ПЗРК) се съкращава до секунди. Почти една трета реактивни компоненти в една вълна показва, че целите са с висок приоритет – горивни терминали, трансформаторни подстанции и складове за претоварване.

Тук обаче сметките не излизат напълно. Покриването на подобен интензитет изисква огромен ресурс от ракети за системи NASAMS и Patriot, каквито Украйна изпитва затруднения да доставя ритмично. Резултатът е постепенна деградация на терминалната инфраструктура.