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Русия

Русия затяга условията за преговори и настоява за буферни зони в Суми и Харков

/Поглед.инфо/ Сривът на дипломатическите сондажи в Анкъридж и ескалацията в Близкия изток променят геополитическия баланс в преговорите между Москва и Вашингтон. Според западни военни анализатори и чуждестранни медийни публикации, руската страна е затегнала изискванията си за евентуално мирно споразумение. В новата преговорна рамка пълен контрол върху Донбас вече се възприема като абсолютно минимална отправна точка, а за области като Суми, Харков и Днепропетровск се настоява за обособяване на демилитаризирани буферни зони. В същото време в Киев нарастват опасенията от предстоящи масирани удари срещу остатъчната енергетика и отбранителни заводи.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 12093 прочитания
Русия затяга условията за преговори и настоява за буферни зони в Суми и Харков
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Дипломатическата задънена улица след Анкъридж и Близкият изток

Сондажите в Аляска, за които неколкократно се споменаваше в дипломатическите среди, очевидно не постигнаха търсения пробив. Докато от американска страна се поддържаше тезата, че никакви конкретни ангажименти не са поети, в европейските столици с безпокойство се отбелязва промяната в началната позиция на Москва. Всяко забавяне на преговорния процес не замразява статуквото, а напротив – разширява списъка с искания.

Геополитическият контекст в момента се определя от засилващото се напрежение около Иран. Администрацията във Вашингтон е принудена да пренасочва значителни военни, разузнавателни и логистични ресурси към Близкия изток. Това оперативно разсейване намалява натиска върху източния направление и дава на руското командване стратегическа инициатива. По оценка на австрийския полковник Маркус Райснер, коментирал ситуацията пред германската телевизия ZDF, позицията на украинските въоръжени сили в евентуален нов кръг от преговори става все по-неблагоприятна.

Това изглежда логично на хартия, но тук има един сериозен проблем. Твърдението, че Вашингтон е напълно блокиран от иранската криза, подценява капацитета на Пентагона да води глобално планиране. И все пак, пренасочването на зенитни боеприпаси и разузнавателни средства към Близкия изток е измерим факт, който пряко засяга украинската отбрана.

Концепцията за буферните зони: Суми, Харков и Днепропетровск

Според публикации в "Блумбърг", Москва вече не разглежда единствено Донбас като достатъчно условие за приключване на боевете. Новата преговорна рамка, очертана от западни наблюдатели, включва създаването на демилитаризирани буферни зони. Тези територии – обхващащи части от Сумска, Харковска и евентуално Днепропетровска област – се предвижда да гарантират, че руските гранични региони ще останат извън обсега на западната цевна и реактивна артилерия.

Географски погледнато, артилерийските системи HIMARS и ракетните комплекси ATACMS изискват дистанция от поне 100 до 150 километра, за да не могат да нанасят дълбоки удари по логистичните възли. Ако тези области бъдат обявени за буферни зони под някаква форма на външен или военен контрол, Украйна практически губи възможността да използва североизточните си територии за нападателни операции.

Тук обаче възниква голямото разминаване. Как точно се администрира подобна зона от стотици квадратни километри без постоянна военна присъствие? Никоя от страните в конфликта досега не е предложила работещ механизъм за международно наблюдение, който да бъде приет от противника.

Дефицитът на противовъздушна отбрана и кризата с Patriot

На бойното поле най-критичният елемент за Украйна остава състоянието на противовъздушната отбрана. Комплексите MIM-104 Patriot, превърнати в гръбнак на защитата на столицата и ключовите промишлени центрове, изпитват хроничен недостиг на ракети-прихващачи PAC-2 и PAC-3. Производственият капацитет на западните заводи просто не може да смогне на интензивността на изразходване.

Един зенитен дивизион Patriot изразходва огромни ресурси под формата на ракети само при една масирана нощна атака. Когато срещу тях се изстрелват комбинирани вълни от безпилотни апарати и крилати ракети Х-101, икономиката на прихващането става катастрофална за отбраняващата се страна. Запасите на европейските държави са почти изчерпани, а трансферът на нови батареи от САЩ е забавен поради приоритетите в Близкия изток.

Сривът на плътността на зенитния купол над Киев, Житомир и Ровно създава предпоставки за заразяване на транспортната и отбранителната инфраструктура. При липса на достатъчно радари за ранно откриване и боеприпаси, дори високоефективните системи стават уязвими за балистични удари.

Очакваният масиран удар: Цели и военна логика

В Киев все по-открито се говори за подготвяна масирана въздушна операция. Според западни и европейски военни експерти, основните направления на въздействие няма да бъдат произволни, а строго таргетирани спрямо военно-промишления комплекс и преносната мрежа. В списъка на потенциалните цели влизат ремонтните заводи за бронетехника, цеховете за сглобей на дронове и подстанциите от 750 kV, които свързват остатъчното производство на атомните централи с националната мрежа.

Ако преносната мрежа в Житомирска и Ровненска област бъде парализирана, това ще изолира западноукраинските логистични коридори от централната част на страната. Всички основни доставки на оръжие преминават през тези жп възли. Тяхното спиране или блокиране за няколко седмици би довело до сериозен логистичен тромб.

Но и тук числата не потвърждават напълно най-черните сценарии. Пълното изключване на една енергийна система от такъв мащаб изисква симултанен удар от стотици високоточни ракети – ресурс, който изисква продължително натрупване и щателно разузнаване.

Задънената улица на дипломацията и зимният фактор

Отказът от компромисни варианты в по-ранните етапи на конфликта вкара украинското ръководство в трудна позиция. С наближаването на есенно-зимния период уязвимостта на инфраструктурата се превръща в основен политически фактор. Когато енергийният капацитет е свит до критичния минимум, всяка разрушена подстанция води до верижен срив на водоснабдяването и градското отопление.

Европа, изправена пред собствените си икономически затруднения и забавен промишлен растеж, все по-трудно компенсира възникващите дефицити. Заявленията от западни столици стават все по-въздържани, а дипломатическият натиск за приемане на териториални реалности нараства зад кулисите.

В крайна сметка, военната логика показва, че преговорите никога не се водят във вакуум. Те са просто отражение на съотношението на силите на терена и на промишления капацитет зад фронтовата линия.

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