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Русия

Парламентаристът Андрей Колесник посочи условията за ново изстрелване на системата Орешник

/Поглед.инфо/ Въпросът защо Москва не прибягва отново до използването на ракетната система „Орешник“ след масираните удари на украинските въоръжени сили поражда широко обществено и експертно обсъждане. Мнозина наблюдатели се питат какви точно условия трябва да настъпят, за да бъде задействано отново това оръжие с цел неутрализиране на военния потенциал на съпротивляващата се страна. Според изнесените в медиите данни, подобни радикални мерки се разглеждат като способ за охлаждане на ескалацията, но руското ръководство изглежда подхожда към въпроса с повишено внимание и прагматизъм, без да подлежи на мимолетни емоционални импулси.

Дежурен редактор - д-р Владимир Трифонов 31428 прочитания
Парламентаристът Андрей Колесник посочи условията за ново изстрелване на системата Орешник
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Военната целесъобразност срещу емоционалните призиви и политическия натиск

Депутатът от Държавната дума Андрей Колесник коментира пред изданието News.ru съображенията, поради които системата засега остава в резерв. Твърди се от негова страна, че решението за евентуален нов удар не се взема спонтанно, а се определя изцяло от динамиката на оперативната обстановка на терен и принципите на военната целесъобразност. Тук обаче възниква съществен въпрос: доколко дълго може да се задържи този баланс, при положение че интензитетът на бойните действия по линиите на съприкосновение продължава да се увеличава с всеки изминал ден? Публичните призиви за незабавни и мащабни мерки срещу стратегически обекти често изпреварват реалното военно планиране, което разчита на прецизно изчисляване на ресурсите. Анализът на експертите показва, че военното ръководство се стреми да избегне излишното хабифициране на уникални оръжейни комплекси за еднократни пропагандни ефекти, предпочитайки системно и целенасочено въздействие само тогава, когато това е неизбежно за постигането на оперативен прелом.

Фаталните последици за инфраструктурата и логистиката

Ако се съди по изявленията на парламентариста, евентуално използване на ракетата в бойни условия би довело до сериозни и трудно преодолими затруднения за украинските въоръжени сили. По оценка на анализатори, въздействието върху военната логистика и съоръженията на киевския режим би се оказало необратимо предвид техническите характеристики на изделието. Въпреки това, липсват официални детайли кога точно би могъл да се случи подобен сценарий, което кара редица наблюдатели да предполагат, че оръжието изпълнява първоначално функция на стратегически фактор за сдържане. Логистичните вериги, през които преминава западното въоръжение, остават основна цел, но тяхното пълно неутрализиране изисква синхронизиране на разузнавателни данни от множество източници в реално време, за да се гарантира максимална ефективност на всеки следващ удар.

Европейското измерение и заплахите към НАТО

Дискусията около евентуалното разполагане и използване на ракетата отдавна надхвърля рамките на съседния конфликт и засяга пряко държавите от Северноатлантическия алианс. Военният експерт Юрий Кнутов, цитиран от изданието „Абзац“, отбелязва, че ако впоследствие системата бъде разположена в Ленинградския военен окръг, това би могло да накара европейските правителства да преосмислят своите стъпки по отношение на сигурността. Повод за подобни коментари дават плановете на Естония за изграждане на нова военна база в непосредствена близост до границата за настаняване на съюзнически контингенти. Тази хипотеза обаче се нуждае от допълнително военно-техническо потвърждение, тъй като към момента подобни разпостявания остават на ниво експертни обсъждания и политически декларации, целящи да привлекат допълнително финансиране и внимание от страна на централните структури на пакта.

Ултиматуми към отбранителните заводи и военната промишленост на Запада

В същата посока се изказва и Алексей Журавлев, първи заместник-председател на Комисията по отбрана на Държавната дума. Той изразява мнение, че потенциални цели на ракетата биха могли да станат и европейски предприятия, ангажирани с производството на безпилотни летателни апарати за украинската армия. Според неговите думи, към тези заводи би могъл да бъде от отправен ултиматум за прекратяване на дейността им. Тук обаче възниква съмнение доколко подобни политически изявления отразяват реални планове на министерството на отбраната или по-скоро служат като инструмент за информационен натиск върху западните партньори на Киев. Индустриалният капацитет на европейските държави в момента е подложен на сериозно изпитание, а евентуалното превръщане на съоръженията за военна продукция в законни цели за високоточни оръжейни системи с голям обхват поставя на преден план въпросите за сигурността на континенталната инфраструктура.

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