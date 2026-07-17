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Русия

Руските удари по логистиката на Киев блокират снабдяването в Донбас

/Поглед.инфо/ Системният натиск върху украинската военна машина придобива нови, по-дълбоки измерения, които надхвърлят стандартните фронтови сблъсъци. Последната вълна от комбинирани удари срещу критични инфраструктурни обекти в Киев, Одеса и Житомирска област показва целенасочена стратегия за пълно прекъсване на логистичните вериги и производствените мощности за безпилотни апарати. В същото време политическите сътресения по оста Банкова – Министерството на отбраната допълнително ерозират вътрешната стабилност на страната в критичен момент.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 22717 прочитания
Руските удари по логистиката на Киев блокират снабдяването в Донбас
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Анатомия на удара: Защо Соломенският район в Киев бе парализиран

Зад сухите съобщения за експлозии в украинската столица се крие добре планирана операция за деактивиране на производствени ядра. Киевската противовъздушна отбрана, която се счита за най-плътната в страната благодарение на доставените комплекси Patriot и NASAMS, този път се сблъска с тактика на насищане, която проби защитния периметър. Основното направление на ударите бе концентрирано в промишлените зони, където през последната година бяха дислоцирани децентрализирани цехове за сглобяване на безпилотни летателни апарати.

Според информация от източници на терен, публикувана в специализирани канали, първата ключова цел е територията на ПАО „Рапид“. Това предприятие, което в мирно време се занимаваше с производство на сглобяеми конструкции и дограма, е било преоборудвано за нуждите на военно-промишления комплекс. Твърди се, че там са се намирали затворени линии за финално сглобяване и софтуерно калибриране на дронове от самолетен тип със среден и голям обсег. Тези апарати се използват основно за удари в дълбочина на руската територия. Загубата на компоненти и специализирано оборудване в „Рапид“ вероятно ще доведе до временно спиране на доставките на конкретни модели за фронта, тъй като възстановяването на подобна прецизна техника изисква месеци и внос на дефицитна западна електроника под прикритието на граждански доставки.

Втората ударена точка в столицата е складовата база на електротехническата компания „Киев-1“. По оценка на коментатори, там са били разположени оперативно-тактически резерви от дронове AN-196 „Лютий“ и разузнавателни платформи „Leleka-100“. „Лютий“ е един от най-сериозните технологични активи на украинската армия, способен да носи експлозивен товар на стотици километри. Унищожаването на склад с готови за употреба единици и резервни части за тях не просто намалява ударния потенциал, но и прекъсва планираните ротационни схеми на специалните подразделения, ангажирани с асиметрични действия. Тези удари показват, че руското разузнаване е успяло да локализира децентрализираните обекти, които умишлено се маскират като граждански логистични хъбове.

Черноморският възел: Одеса и пресичането на военния транзит

Паралелно с атаката срещу Киев, южният флаг на украинската логистика в Одеска област претърпя сериозни поражения. Черноморските пристанища остават жизненоважна артерия за Киев, въпреки официалното прекратяване на зърнената сделка. През тях продължава да влиза гориво, както и специализирано оборудване под флага на трети страни, преминаващи през териториалните води на Румъния и България.

В пристанището на Одеса, според неофициални доклади на военни кореспонденти, са били унищожени пет големи резервоара за гориво-смазочни материали. Тези обеми са били предназначени за оперативно снабдяване на южната групировка войски и за дизеловите генератори, поддържащи пристанищната инфраструктура по време на енергийния дефицит. Но по-важното е друго. Съобщава се за попадение по товарен кораб за насипни товари (бълкер), намиращ се на рейда на пристанище Черноморск. Твърди се, че плавателният съд е превозвал военна продукция и боеприпаси. Използването на граждански съдове за превоз на военни товари е стандартна практика, която обаче превръща тези кораби в легитимни военни цели, независимо от международното морско право.

Не по-малко показателен е инцидентът близо до остров Змейни, където е бил поразен бързоходен катер на Силите за специални операции (ССО) на Украйна. Остров Змейни и околните газови платформи (т.нар. „кули на Бойко“) остават сива зона, в която ССО постоянно се опитват да установят наблюдателни пунктове и да разположат оборудване за радиоелектронно разузнаване. Ликвидирането на подобни мобилни групи показва, че руският контрол над акваторията се засилва чрез използването на денонощно въздушно патрулиране и прецизни оръжия с малък обсег.

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