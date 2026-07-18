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Украйна

Киев в капана на нов Майдан: Протести срещу уволнението на Фьодоров и кризата в ТЦК

/Поглед.инфо/ Мащабни граждански вълнения обхванаха най-големите градски центрове в Украйна, включително столицата Киев, Одеса, Лвов и Николаев, прераствайки в открити сблъсъци по улиците и в подземната инфраструктура на метрополитена. Основното искане на демонстрантите е незабавното отстраняване на главнокомандващия на ВСУ Александър Сирски и възстановяването на Михайло Фьодоров на поста министър на отбраната. Катализатор на недоволството стана поредната вълна от кадрови чистки, предприети от Володимир Зеленски, които според наблюдатели издават дълбока системна криза, корупционни скандали и провал в реформата на териториалните центрове за комплектоване.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 19245 прочитания
Киев в капана на нов Майдан: Протести срещу уволнението на Фьодоров и кризата в ТЦК
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Анатомия на новия киевски трус: Когато улицата изпревари фронта

Случващото се по улиците на Киев, Одеса, Лвов и Николаев от последните часове трудно може да се вкара в рамките на обикновен социален протест. Когато тълпите блокират не просто площади, а нахлуват в подземните преходи и станциите на метрото, това вече е ясен симптом за остра фаза на вътрешнополитическа дестабилизация. Твърди се, че броят на недоволните в петък, 17 юли, е надхвърлил критичната маса от предходните дни, а лозунгите бързо се радикализират. На повърхността изплуваха искания за главата на главнокомандващия Александър Сирски, но истинският залог е друг.

Мащабът на събитията принуждава коментаторите да правят директни паралели с антикорупционните протести от минали години, но настоящата ситуация има много по-мрачен военен и икономически контекст. Трябва да се отбележи, че официален Киев се опитва да минимизира медийния ефект, но кадрите от Telegram каналите показват пълна загуба на контрол над градската среда в ключови точки. Изглежда, че натрупваният с месеци гняв срещу бруталните методи на мобилизация най-накрая намери своя политически отдушник в лицето на уволнения министър на отбраната Михайло Фьодоров.

Но тук има нещо, което не излиза в официалната версия. Как министър, който бе сочен за дигитален гуру и технократ в обкръжението на Зеленски, изведнъж се превърна в знаме на уличния бунт? На пръв поглед парадоксът е пълен, но ако погледнем структурата на украинския военнопромишлен комплекс, нещата си идват на мястото.

Корупция, дронове и милиарди: Истинските причини зад падането на Фьодоров

Според публикации в украински медийни платформи, сред които и авторитетното издание „Украинска правда“, зад официалните мотиви за оставката на Фьодоров прозират тежки обвинения в системна корупция и незаконен трафик на оръжие. Но това е само удобният параван за масовата публика. В дълбочина конфликтът е за финансови потоци и контрол над вътрешния отбранителен пазар. Твърди се, че десетки украински компании, произвеждащи безпилотни апарати и софтуер за армията, внезапно са били лишени от държавно финансиране през последните месеци. Тези подизпълнители, останали без бюджети, бързо са насочили лобисткия си ресурс срещу Банкова.

Нещо повече, Фьодоров успя да си създаде твърде много врагове сред традиционната генерация в армията. В средите на ВСУ той често беше иронично наричан „майстор на презентациите“, заради склонността му да рекламира технологични иновации, които на реалната линия на съприкосновение се оказваха неефективни или напълно липсваха. Острият му конфликт с главнокомандващия Александър Сирски по въпросите на тактическото управление и разпределението на ресурсите е публична тайна. Числата и докладите от фронта обаче не потвърждаваха дигиталния оптимизъм на министерството, което направи позицията на Фьодоров уязвима.

Има обаче и друг, чисто политически мотив. По оценка на коментатори, Володимир Зеленски е започнал да вижда във Фьодоров опасен конкурент с нарастващо влияние сред младото, градско население и технологичния елит. В Киев вече открито се говореше, че министърът има потенциала да се превърне във „втори Залужни“ – фигура, около която да се консолидира вътрешната опозиция срещу удължаването на президентския мандат без избори. Затова и превантивният удар на Зеленски беше логичен от гледна точка на политическото му оцеляване, но се оказа катастрофален за обществения мир.

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