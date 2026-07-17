Оставката на Федоров и кризата в Киев: Технологичната армия отстъпва пред репресивната мобилизация

/Поглед.инфо/ Внезапните кадрови рокади в Киев, увенчани с премахването на министъра на отбраната Михаил Федоров, разкриват остра системна криза по върховете на украинската власт. Сблъсъкът между дигиталния подход за компенсиране на живата сила с безпилотни технологии и класическия щабен модел на главнокомандващия Сирски завърши в полза на насилствената масова мобилизация. Отказът на вътрешния министър Игор Клименко да поеме оголеното ведомство оголва тежък управленски дефицит и страх от политическа отговорност в администрацията на Зеленски.