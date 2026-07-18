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Поглед към Китай

Китайският подход задава посоката за глобалното управление на изкуствения интелект

/Поглед.инфо/ От 17 до 20 юли в Шанхай се провеждат Световната конференция за изкуствен интелект 2026 (WAIC) и Срещата на високо равнище за глобалното управление на изкуствения интелект.

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Китайският подход задава посоката за глобалното управление на изкуствения интелект
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Според международните медии Китай последователно отстоява принципите за развитие на изкуствения интелект в полза на човечеството, приобщаващо развитие и сигурност под човешки контрол, като по този начин демонстрира отговорността си като голяма държава. Учредяването на Световната организация за сътрудничество в областта на изкуствения интелект, приемането на Председателската декларация на Световната конференция за изкуствен интелект 2026, както и публикуването на План за действие за сътрудничество и развитие в областта на изкуствения интелект са сред най-важните резултати от форума. Те отразяват широкия консенсус на участниците относно глобалното развитие и управлението на сектора, като инкорпорират темата на конференцията: „Интелигентни партньори: Заедно създаваме бъдещето“.

„Когато машините започнат да мислят, как ще могат хората да съжителстват с тях? Когато алгоритмите участват във вземането на решения, как ще бъде гарантирана сигурността?“ В своето изказване председателят Си Дзинпин постави тези ключови въпроси на нашето време относно развитието на изкуствения интелект. Той подчерта необходимостта от придържане към принципите на откритото сътрудничество и взаимната изгода като двигател на иновациите. В същото време има силна нужда от засилване на управлението на рисковете и гарантиране на сигурността и контрола, от насърчаване на приобщаването и взаимното опознаване между цивилизациите, както и от укрепване на международното сътрудничество за усъвършенстване на глобалното управление.

Само чрез открито сътрудничество и взаимна изгода могат да бъдат разгърнати иновационният потенциал и възможностите на изкуствения интелект в различните отрасли на икономиката. В тази насока Китай вече е натрупал значителен практически опит и е постигнал осезаеми резултати. Към момента общият брой изтегляния на китайските модели с отворен код е надхвърлил 10 милиарда, което поставя страната на първо място в света.

Успоредно с това Китай активно насърчава глобалното управление на изкуствения интелект и международното сътрудничество. След като миналата година предложи създаването на Световната организация за сътрудничество в областта на изкуствения интелект, тази година беше подписано и споразумението за нейното учредяване. По този начин Китай предостави на международната общност още едно важно глобално обществено благо. Като първата в света междуправителствена международна организация, специализирана в областта на изкуствения интелект, тя ще подпомогне координацията между държавите по отношение на потребностите, правилата и стандартите, ще засили международното сътрудничество и ще се превърне във важен етап в историята на развитието на тази основополагаща технология.

Китай е готов да работи заедно с международната общност за насърчаване на развитието на изкуствения интелект в положителна и общественополезна посока, така че той действително да се превърне в мощна сила за повишаване на благосъстоянието на цялото човечество, насърчавайки прогреса на човешката цивилизация.

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