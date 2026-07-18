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Защо мозъкът ни отказва да мисли в прости кутийки и как науката разби мита за „рационалния избор“

/Поглед.инфо/ От десетилетия когнитивната наука се опитва да ни вкара в удобна, почти индустриална схема на мислене. Според досегашните догми човешкият апарат за възприятие работи като примитивен библиотекар — вижда куче, слага му етикет „животно“ и затваря папката. Да, но реалността се оказа далеч по-мръсна, сложна и ресурсоемка. Ново изследване на Института за когнитивни и мозъчни науки „Макс Планк“ в Лайпциг показва, че биологичният ни компютър отказва да пести енергия по този плосък начин. Когато погледнем един обект, мозъкът ни не просто го класифицира, а стартира паралелен процес в десетки измерения едновременно — отчитайки форма, цвят, текстура и асоциации с физически опасности или ползи.

Деж. редактор Александра Докова 4153 прочитания
Защо мозъкът ни отказва да мисли в прости кутийки и как науката разби мита за „рационалния избор“
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Архитектурата на зрителната илюзия

Дълго време учените вярваха, че еволюцията е оптимизирала зрителната ни система единствено с цел бързина — виждаш хищник, класифицираш го като заплаха и бягаш. Този прагматичен, но силно ограничен модел обаче оставя огромни пробойни в теорията за човешкото поведение. Мартин Хебарт, ръководител на изследователския екип в Института „Макс Планк“ и професор в университета „Юстус Либих“, реши да подложи на съмнение тази праволинейна логика. Като съпостави поведенчески данни на над 12 000 участници, неговият екип изолира точно 66 отделни измерения, по които хората оценяват обектите около себе си. Това не е просто суха статистика, а карта на интелектуална мъгла, която най-после започва да се разсейва.

Използването на компютърни модели за обработка на масиви от данни често ни подвежда да вярваме, че човешкият мозък работи на принципа на невронните мрежи в днешния силициев хардуер. Там нещата са ясни: подава се изображение, алгоритъмът изчислява вероятностите и изплюва резултат с точност до определен процент. При биологичния оригинал обаче логистиката на ресурсите е съвсем различна. За да разберем как точно протича този процес на терен, трябва да погледнем към експеримента на Оливие Контие, един от съавторите на изследването. Той анализира активността на трима участници, които преминават през безпрецедентно изтощителен маратон — 15 сесии на функционален магнитен резонанс (ЯМР), по време на които са им показани над 8000 изображения на 720 различни обекта.

Спецификата на биологичния хардуер

Резултатите от скенера показват нещо, което класическата когнитивна психология дълго се опитваше да пренебрегне. Когато пред очите на субекта се появи изображение на космическа ракета, зрителната кора не се задоволява с маркирането на „транспортно средство“ или „технология“. В същия този милисекунден прозорец апаратът ни за картографиране отчита, че обектът е сив, удължен, асоциира се с огън, излитане, блясък и опасност. Тези сигнали не се появяват последователно, а се застъпват в общ невронен шуротевичен процес на всички нива на обработка. Това обяснява защо човешките реакции са толкова комплексни и често ирационални от гледна точка на чистата математика. Ние не живеем в свят от категории, а в непрекъснат поток от физически свойства.

Тази многоизмерност обаче изисква колосален енергиен ресурс. Поддържането на десетки паралелни филтри за обработка на информацията е логистичен кошмар за организма. Изглежда логично мозъкът да е еволюирал към по-прости решения, но данните на Контие и Хебарт показват точно обратното. Човешкото поведение се управлява именно от тези фини детайли и нюанси, които ни спасяват от грешките на машинния превод на реалността. Проучването ни препраща към по-ранни дебати за това как възприемаме околния свят и дали изкуственият интелект изобщо може да репликира биологичния процес без сходна многоизмерна сензорна подложка.

В крайна сметка, докато се опитваме да сведем човешкото съзнание до поредица от алгоритми и логически вериги, природата продължава да ни показва, че сме проектирани за много по-хаотична и богата среда. Опитите да се обясни вземането на решения само през призмата на студената класификация приличат на опит да се опише океанът чрез химическата формула на солената вода. Архивното гробище на отхвърлените научни теории е пълно с подобни опростявания, а изследването от Лайпциг просто поставя поредната голяма питанка върху претенциите ни, че разбираме какво точно се случва зад очите ни.

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