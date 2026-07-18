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Яков Кедми: Украйна няма бъдеще при тази власт! Европа не се излекува от фашизма! САЩ ще се пречупи!
/Поглед.инфо/ „Всеки ден на тази власт е още един пирон в ковчега на Украйна.“ С тази безпощадна оценка Яков Кедми влиза във втората част на разговора си с Владимир Трифонов – разговор, който бързо излиза извън украинския фронт и стига до много по-големия въпрос: колко дълго могат Съединените щати да поддържат световен ред, изграден върху убеждението, че Вашингтон трябва да „командва парада“? Кедми говори за политическата пустиня в Украйна, вътрешните конфликти във властта, радикалния национализъм и зависимостта от външни покровители. Но анализът му отива по-далеч – към Европа, историческата памет за фашизма, американската стратегия срещу Иран и растящото противоречие между глобалните амбиции на САЩ и реалните ресурси, с които разполагат. Най-тежкият въпрос остава за финала: какво се случва с една велика сила, когато поеме товар, който вече не е по силите ѝ?
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