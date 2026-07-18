/Поглед.инфо/ Създаването на новата международна структура в Шанхай поставя началото на институционален разлом в сферата на високите технологии. Докато Вашингтон се опитва да наложи своите корпоративни стандарти и да обвърже развитието на невронните мрежи с оцеляването на американската финансова система, Глобалният юг консолидира собствен технологичен суверенитет. Подписването на учредителния договор за Световната организация за сътрудничество в областта на изкуствения интелект (WAICO) от близо тридесет държави очертава границите на нов геоикономически блок.

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Анатомия на дигиталния разлом в Шанхай

На 16 юли 2026 година в Шанхай се случи събитие, което по всяка вероятност ще бъде записвано в учебниците по стопанска история като официалния край на американския опит за технологичен монопол над алгоритмите от следващо поколение. Ден преди официалното откриване на деветата Световна конференция за изкуствен интелект (WAIC), представители на близо тридесет държави подписаха учредителния документ за създаването на Световната организация за сътрудничество в областта на изкуствения интелект (WAICO). Централата на новия междуправителствен орган ще бъде разположена именно в Шанхай – ясен административен сигнал къде ще се вземат решенията за дигиталното бъдеще на незападния свят.

Списъкът на страните, положили подписите си под договора, е геополитическа декларация сам по себе си. Освен Китай, сред учредителите виждаме дипломатическите ведомства на Бразилия, Индонезия, Пакистан, Беларус, Сърбия, Казахстан, Малайзия, Южна Африка, Алжир, Етиопия, Куба, Венецуела и редица други ключови играчи от Азия, Африка и Латинска Америка. По оценка на наблюдатели, министерството на цифровото развитие, комуникациите и масмедиите на Русия е играло водеща роля в координирането на текстовете, касаещи киберсигурността и архитектурата на отворения код.

Това събитие не възникна във вакуум. То е директен отговор на провалилия се в началото на юли Глобален диалог на ООН за управление на ИИ в Женева. Там представители на над 160 държави се опитаха да намерят общ език под егидата на световната организация, но се сблъскаха с твърдата стена на Държавния департамент на САЩ. Американската дипломатическа позиция беше кристално ясна: никакво обвързващо глобално регулиране, което би могло да забави темпото на частните конгломерати от Силициевата долина като OpenAI, Microsoft и Google DeepMind. Вашингтон открито разглежда изкуствения интелект като последната спасителна лодка за затихващата хегемония на щатския долар. Но докато в Женева американците успяха да блoкират вземането на решения, в Шанхай те просто не бяха поканени на масата.

Провалът на женевския консенсус и доктрината „Алтман“

За да се разбере бруталността на настоящото разделение, трябва да се върнем към хронологията от последните две години. През 2024 г. Сам Алтман, изпълнителен директор на OpenAI, лансира концепцията за създаване на международна структура, копираща модела на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ). Идеята на пръв поглед изглеждаше благородна – контрол над неограниченото разпространение на опасни военни кодове и невронни мрежи, способни да генерират хибридни заплахи. В кулоарите на Белия дом обаче Алтман не скри истинското намерение: Съединените щати трябва да имат ексклузивното право на вето и контрол над инспекциите в тази хипотетична агенция.

Почти веднага след него Демис Хасабис от Google DeepMind предложи подобна схема – експертен борд от учени и разработчици, който да има правомощието да налага мораториум върху пускането на пазара на напреднали езикови модели, ако те се сметнат за рискови. Разбира се, под шапката на американското законодателство и юрисдикция. На практика това беше опит за налагане на дигитален Нюрнбергски процес срещу всеки чужд технологичен център, който посмее да изпревари американските платформи.

Тази версия обаче има един структурен дефект. Числата и икономическата реалност не я потвърждават. В момента, в който Вашингтон започна да налага санкции върху износа на графични процесори от висок клас (като чиповете H100 и B200 на Nvidia) към Пекин и други неудобни столици, той сам унищожи възможността за глобален регулаторен консенсус. Когато лишаваш една икономическа суперсила от хардуер, не можеш да очакваш тя да се съгласи с твоя софтуерен морал. Пекин прие предизвикателството и премина към пълна мобилизация на вътрешния си пазар – от разработването на собствени чипове през литографията SMIC до създаването на алтернативни международни съюзи.