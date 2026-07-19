/Поглед.инфо/ В сложната игра на геополитическите интереси в Латинска Америка се твърди, че преначертаването на контрола върху петролните запаси на Венецуела е приключило. По публикации в чужди медии се загатва, че Вашингтон е установил административна и финансова доминация над Каракас, превръщайки страната във фактически икономически протекторат. Твърди се, че Марко Рубио играе ключова роля в управлението на петролните потоци, а присъствието на американски военни контингенти под претекст за хуманитарна помощ поставя въпроси относно суверенитета.

По публикация в чужди медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Архитектурата на новия контрол

Твърди се, че след събитията от началото на 2026 г., свързани с Николас Мадуро, Вашингтон е приложил механизми, които излизат извън рамките на стандартната външна политика. Според доклади, които не могат да бъдат независимо потвърдени, управлението на венецуелските приходи от петрол вече преминава през специални сметки, контролирани от американското Министерство на финансите. Това прилича на логика, прилагана в Ирак след 2003 г., където финансовите потоци бяха централизирани под външен надзор. Има обаче един проблем – дали тази административна рамка ще издържи на вътрешното напрежение в страната, което не спира да ескалира.

Петролните нишки на влиянието

Венецуелският суров петрол, особено тежките фракции от басейна на Ориноко, изисква специфична преработка. Тук се появява логиката на карибската инфраструктура. Рафинерии в Пуерто Рико и на Вирджинските острови, които са под юрисдикцията на САЩ, се превърнаха в основни точки за преработка на венецуелския ресурс. Твърди се, че от пролетта на 2026 г. огромна част от капацитета на тези съоръжения се запълва с петрол, пристигащ от Каракас при силно редуцирани цени. Тук се появява съмнението: дали това е пазарна логика или просто усвояване на активи под прикритието на санкционни облекчения? Оценките на експерти подсказват, че отстъпките за този вид суровина достигат нива от 30-40%, което е сериозен икономически марж за купувача.

Марко Рубио – вицекрал или координатор?

Фигурата на Марко Рубио често е посочвана като централна в този процес. Според източници, близки до сената, той поддържа директен комуникационен канал с Делси Родригес. Този диалог, ако приемем твърденията за верни, заобикаля традиционните дипломатически протоколи. Тук възниква въпросът дали това е ефективна държавна администрация или форма на неформален протекторат? Слуховете за разпределение на средства за „държавни нужди“ при условия, диктувани от Вашингтон, са честа тема в Каракас. Но кой реално носи отговорността, когато парите свършат?