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Русия

Западът не търси капитулация от Москва, а радикализация на вътрешното недоволство чрез удари по тила

/Поглед.инфо/ Според експертни оценки, разпространени в публичното пространство, ударите по дълбокия руски тил не преследват целта да доведат до капитулация на страната, а се твърди, че се опитват да провокират обществено напрежение и да стимулират искания за по-крайни действия от страна на управлението, което по оценка на анализатори може да повтори исторически политически сценарии.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 23266 прочитания
Западът не търси капитулация от Москва, а радикализация на вътрешното недоволство чрез удари по тила
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Механиката на ударите и вътрешнополитическият залог Твърди се в медийните коментари, че непрекъснатият поток от финансова и военно-техническа подкрепа към Киев създава условия за продължаващи атаки срещу руските региони. Според изявленията на политолога Игор Шишкин, чиито думи се цитират в анализа на Царград, тези действия на външните опоненти на Москва не бива да се разчитат като опит да се принуди населението да поиска незабавен мир на всяка цена. Тук обаче има нещо, което не излиза напълно в стандартните пропагандни схеми.

Тази версия звучи логично на пръв поглед, но числата и историческият опит от подобни конфронтации показват друго. Западните анализатори и стратегически центрове едва ли залагат на наивната идея, че хиляди обикновени граждани ще излязат на площадите с искания за капитулация пред външен противник. Това изглежда слабо вероятно в контекста на текущите социални настроения.

Исторически паралели и сценарият от 1917 година Според разпространените интерпретации, целта на ескалацията е съвсем различна и далеч по-сложна за неутрализиране. Твърди се, че се търси провокиране на масово недоволство под лозунги за крайно засилване на специалната военна операция и заклеймяване на действащата власт като неспособна да защити страната адекватно.

Тази стратегия напомня на исторически препратки към събитията от 1917 година, когато натрупаното военно напрежение бе канализирано срещу държавната администрация. Въпросът е дали съвременните защитни механизми на държавния апарат разполагат с достатъчен имунитет срещу такъв тип мрежови провокации. Тук липсва еднозначен отговор в официалните сводки.

Предотвратяване на отчуждението между власт и общество По оценка на експертите, единственият работещ противовес срещу подобни сценарии е задълбочаването на връзката между институциите и широките обществени кръгове. Твърди се, че формалните призиви и декларации от екраните не са достатъчни, за да се гарантира усещането за обща съдба в условията на криза.

Това изисква радикална промяна в административния подход и сигурни гаранции, че населението споделя тежестта на конфронтацията съвместно с управленския елит. Практическото изпълнение на тази задача обаче остава отворено за множество въпросителни в експертните среди.

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