Над половината модели хуманоидни роботи в световен план са разработени в Китай

/Поглед.инфо/ Последните данни от Министерството на промишлеността и информатизацията, публикувани на 20 юли, показват, че през първата половина на годината редица китайски индустрии продължават ускорено да разрастват своите международни конкурентни предимства.

Разглеждайки интелигентните роботи може да се види, че продажбите на такива с четири крака, разработени в Китай, представляват близо 70% от световния обем. Освен това интересен факт е, че в страната са разработени вече над 400 модела хуманоидни роботи, което е над 50% от всички в света като цяло.

Освен това в сферите на изкуствения интелект, полупроводниците, новите енергийни източници и биомедицината се появиха редица глобални компании еднорози, които активно допринасят с китайски решения в разработването на международни стандарти и управлението на индустрията.