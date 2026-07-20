Над половината модели хуманоидни роботи в световен план са разработени в Китай

Разглеждайки интелигентните роботи може да се види, че продажбите на такива с четири крака, разработени в Китай, представляват близо 70% от световния обем. Освен това интересен факт е, че в страната са разработени вече над 400 модела хуманоидни роботи, което е над 50% от всички в света като цяло.
Освен това в сферите на изкуствения интелект, полупроводниците, новите енергийни източници и биомедицината се появиха редица глобални компании еднорози, които активно допринасят с китайски решения в разработването на международни стандарти и управлението на индустрията.