Представен бе списъкът на програмата на КМГ за лятната ваканция

/Поглед.инфо/ На 21 юли в Пекин се проведе събитие за представяне на летните програми на Китайската медийна група, на което бяха представени над 60 висококачествени предавания в пет основни секции.

Зам.-ръководителят на Отдела за публичност на ЦК на ККП и директор на КМГ Шън Хайсюн, секретарят на партийния комитет, вицепрезидент и първи секретар на Секретариата на Всекитайската федерация на жените Хуан Сяоуей, зам.-директорът на Института за партийна история и литература на ЦК на ККП Дзи Джъндзю и други гости заедно представиха списъка на програмата.

В нея се включва документалната поредица „Победата е неизбежна“, която задълбочено осветлява голямото историческо значение на победата от Дългия марш и богатата конотация на духа на това важно събитие. Мащабната специална програма „Великата експедиция“, документалните филми „Хиляди реки и планини“ и „Вечният дълъг марш“ разглеждат всеобхватно събитието чрез ценни исторически материали и задълбочени посещения.