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Границата между бактериологична безопасност и битова неизползваемост при храните

/Поглед.инфо/ Всеки фризер носи белезите на специфично небрежно архивиране. В дъното на пластмасовите чекмеджета, под слоя втвърден скреж, почти винаги лежи някой безименен, обезформен пакет, превърнал се в паметник на добри намерения отминали години. Въпросът дали съдържанието му е годно за биологично оцеляване е лесен за отговор, но разликата между липсата на патогени и ядливостта е бездна, ипотекирана от законите на физиката и химичната деградация.

Деж. редактор Александра Докова 4910 прочитания
Границата между бактериологична безопасност и битова неизползваемост при храните
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Илюзията за спрялото време и термодинамичният лимит

Битовата представа, че температури от порядъка на -18°C капсулират материята извън обсега на времето, е фундаментално грешна. Всичко, което студът прави, е да спре ензиматичната активност на микроорганизмите и да превърне течната вода в твърда фаза, с което лишава бактериите и гъбичките от среда за размножаване. Според официалните регламенти на американските институции USDA и FDA, хранителен продукт, поддържат при непрекъснати -18 градуса по Целзий, остава бактериологично безопасен за неопределен период. Микробиологичният часовник наистина спира, защото патогените просто изпадат в латентно състояние, очаквайки топлина.

Проблемът не е в бактериите, а във физикохимията. Докато микробите спят, молекулярната деградация продължава, макар и с забавени темпове. Водните молекули не остават статични – те се прегрупират, сублимират и увреждат клетъчните структури. Поради тази причина липсата на отравяне след консумация на петгодишно месо не означава, че чинията ви няма да съдържа суха, безвкусна и органично компрометирана маса.

Кристализацията като механичен разрушител на тъканите

Когато една биологична тъкан – било то говеждо или зелен фасул – се замразява в битови условия, процесът протича бавно. Това бавно охлаждане позволява на водната фаза да образува едри, остри ледени кристали. Тези микроскопични ледени висулки действат като скалпели отвътре навън, разкъсвайки клетъчните мембрани и разрушавайки структурния интегритет на продукта.

При размразяване разрушената клетъчна структура вече е неспособна да задържи междуклетъчните течности. Месото изгубва своите миоглобинови сокове и се оттича в червеникава локва, а зеленчуците се превръщат в пихтиеста маса. Този процес се задълбочава драстично от цикличните колебания в температурата. Всеки път, когато вратата на фризера се отвори или стартира автоматичният цикъл срещу обледеняване (съвременните системи No Frost), настъпва микроскопично топене и последваща рекристализация. Кристалите растат, а клетъчната разруха се мултиплицира.

Още през 20-те години на миналия век Кларънс Бърдсай забелязва, че инуитите в Арктика консумират риба, замразена мигновено при екстремно ниски температури и вятър, която след размразяване запазва вкуса си. Промишленото „шоково“ замразяване задейства светкавична кристализация с микроскопични размери, които спестяват на клетъчните стени механичното разкъсване. У дома обаче разполагаме единствено с бавния, разрушителен лед.

Сублимация, окисление и хранителен банкрут

Другият неоспорим деструктор е процесът на сублимация – директното преминаване на леда от твърдо в газообразно състояние, заобикаляйки течната фаза. Когато опаковката не е абсолютно херметична и във вътрешността има въздух, влагата от повърхността на храната се изпарява и се отлага по стените на плика под формата на искрящ скреж. Резултатът върху самия продукт е така нареченото „изгаряне от замразяване“ (freezer burn) – дехидратирани, порести, сиво-кафяви зони с кожена текстура. Това не е токсично увреждане, но е окончателна смърт за вкусовите качества.

Паралелно с изсушаването протича и бавно, но неизбежно окисление на мазнините. Кислородът успява да си проправи път дори през тънки пластмасови фолия. Липидите в месото и рибата се разграждат до пероксиди и алдехиди, което води до специфичен гранясал аромат и горчив вкус. Мазните риби като скумрия или сьомга са първите жертви на този химичен процес – при тях органолептичният срив настъпва едва след 2 до 3 месеца. При каймата огромната повърхностна площ ускорява процеса неколкократно в сравнение с цяло парче говеждо.

Данните на земеделските департаменти са категорични: каймата губи търговските си и вкусови качества след 3-4 месеца, цели парчета месо издържат до година, а нишестените изделия като ориз и паста променят молекулярната си матрица, губят способност да свързват водата и стават трошливи.

Опит с останал отпреди две години бланширан зелен фасул показва физиката в действие. Бланширането преди замразяване е деактивирало разрушителните ензими и зеленчукът е останал годен за ядене след термична обработка, макар и с избледнял цвят и убит аромат. В същото време горските плодове от същата партида, замразени сурови, се превърнаха в безформена течност поради разкъсаните от ледените кристали паренхимни клетки – съдба, която ги изпрати директно в тенджерата за компот, където разрушената форма нямаше значение.

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