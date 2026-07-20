Социализмът на "преодоления капитализъм" е лъжлив социализъм

/Поглед.инфо/ Председателят на БСП разпространи Манифест на левите сили под заглавие “Социализмът на нашия век”. В този манифест се призовават левите сили в България да се обединят и променят радикално своя и на нацията живот, поставяйки го под властта на принципите на свободата, равенството и солидарността. Така щяло да бъде възможно да се преодолее самият капитализъм и да се гарантират справедливи условия за живот.

/Поглед.инфо/ Председателят на БСП разпространи Манифест на левите сили под заглавие “Социализмът на нашия век”. В този манифест се призовават левите сили в България да се обединят и променят радикално своя и на нацията живот, поставяйки го под властта на принципите на свободата, равенството и солидарността. Така щяло да бъде възможно да се преодолее самият капитализъм и да се гарантират справедливи условия за живот.

Добре е, че най-сетне Социалистическата партия заговори за социализъм. Но заговорвайки са социализъм тя трябва смело и ясно да каже защо е нужна такава радикална промяна и че ще се установи нова социално-икономическа и политическа система. И какво ще се отстрани, за да се построи новото. Тук не подхождат евфемизмите. Нужно е да говоря пряко, ясно, еднозначно и категорично.

Трябва да се обясни защо, след като се създават все повече материални и духовни блага, “вместо да освободят хората от несигурност и лишения, те се превръщат в нов източник на огромни богатства и власт, концентрирани в ръцете на шепа мултимилиардери”. Във всеки случай причината не е, че хората са лоши и не искат справедливост! БСП трябва да каже причината, а не да я заобикаля или срамежливо да я открива като лесно отстранима с “леви политики”.

Заблудата става възможна, защото самото понятие “социализъм” в манифеста, а особено отчетливо в многобройните вече изявления на председателя по медиите, не е социално-икономическа и политическа система, основана на социалистически икономически отношения и общонародна собственост върху средствата за производство, а начин на управление на икономиката и най-вече увеличаване събирането на данъците и налагане на по-голяма данъчна тежест върху богатите.

Социализмът е, така да се каже в трактовката на БСП, “лява политика” и то данъчна, както и начин на изразходване публичните финанси разумно и винаги със социална насоченост.

Това обаче е примитивна социалдемокрация, в която най-радикалният елемент е “преодоляването на капитализма”. Не разрушаването му, а неговото преодоляване със законодателни мерки и прилагане на леви подходи в управлението на икономиката и държавата.

Пак според манифеста капитализмът не може да е демократичен, защото не осигурява солидарност и справедливост. А не ги осигурява, защото законодателството не налага справедливи норми и принципи. Това просто не е вярно, макар в риториката на председателя да изглежда логично. Ще повторя: сгрешен е подходът към капитализма, представен като не съвсем лош, ако бъде регулиран и управляван с леви политики.

Тази типично социалдемократическа идеология е е не само погрешна, но и лъжлива и порочна. Не може една социална система, основана върху частната собственост върху средствата за производство, която се регулира от пазара и интереса на капитала, да бъде справедлива. И не може да бъде и видоизменена и подобрена. Не може дари да бъде преодоляна, защото ще промени малко външния си вид, но не и същността си, понеже в социалдемократическата трактовка, а и в Манифеста също, не се предвижда изобщо промяна в собствеността. Т. е. Не се предвижда капитализмът да бъде разрушен и премахнат, а само реформиран и преодолян. Капиталът никога няма да позволи да се премине границата, отвъд която той да загуби и политическата си власт! Затова не може да бъде преодоляван. Но трябва да бъде разрушен, за да бъде заменен със социализъм!

В манифеста се предлага властта на капитала за бъде заменена с власт на труда. Но капиталът и трудът не са категории от един същ ред, нямат общ характер, упражняват се по различен начин и не могат да се заменят. Това не е трудно да се забележи. Но се втълпява, защото звучи убедително и вярно – без да е такова.

Все пак се говори за конфликт между труд и капитал, но не се забелязва, че този конфликт произлиза от икономическите отношения и собствеността върху средствата за производство. Няма значение дали този труд е ръчен или машинен, дали се полага от човека или от изкуствения интелект. Щом икономическата основа на системата е същата, конфликтът няма да се отстрани. Дори няма да се притъпи.

Еклектиката, дилетанщината и пълната идеологическа обърканост, липсата на методология и реален подход към анализа на капитализма, но и в разбирането за социализма, проличават най-вече в раздела “За преодоляването на капитализма като защита на демокрацията”. Ще си позволя да кажа, че тук именно се вижда идеологическата неграмотност на съставителите на манифеста.

Социализмът, към който съгласно манифеста от тук насетне ще се стреми БСП, е социализъм на “преодоления капитализъм”. Но това не може да е истински социализъм, защото ще е основан на същите икономически отношения и собственост, върху които се основава и капитализмът. Държавата и икономиката ще продължат да принадлежат на капитала. Как тогава ще дойде краят на капитализма? С приказки по телевизията? Или по някакъв друг начин?

Манифестът не случайно нарича социализма, който иска да постигне, “социализъм на нашия век”. Но видяхме какво представлява този тип социализъм, срещу какво и за какво се бори, към какво се стреми. Явно тук става дума за разграничаване от социализма, който вече преживяхме. И сега БСП обещава нещо различно. Добре е все пак, че не говори за “социализъм с човешко лице”. Класическата представа за социализма обаче не е нито остаряла, нито изчерпана, нито е опровергана. Тя е формулирана от Маркс и Енгелс и ако бъде пренебрегвана или премълчавана, за да не се дразнят тези, които дават парите и за подобни Манифести, напълно се опорочава идеята. Тя става невъзможна за постигане.

Манифестът се опитва да разкаже “със свои думи” нещо, което отдавна е казано, описано, анализирано, проучено и доказано. То не можа да се осъществи реално по много причини. Именно тези причини трябва да се анализират, за да не се отива към празнодумието, което виждаме във въпросния документ. БСП предлага думи, които на всичко отгоре не са точни, не означават нищо. Те са опити да се прикрие либерализма и социалдемокрацията и се залъже масата, наричана “леви хора” да тръгнат с партията, да й повярват и я подкрепят.

Но Социалистическата партия да не залъгва хората, че иска социализъм!

Манифестът й показва, че не го иска! Защото не знае нито какво е капитализъм, нито социализъм!