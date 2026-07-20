Абонирай се
Последни новини

Социализмът на "преодоления капитализъм" е лъжлив социализъм

/Поглед.инфо/ Председателят на БСП разпространи Манифест на левите сили под заглавие “Социализмът на нашия век”. В този манифест се призовават левите сили в България да се обединят и променят радикално своя и на нацията живот, поставяйки го под властта на принципите на свободата, равенството и солидарността. Така щяло да бъде възможно да се преодолее самият капитализъм и да се гарантират справедливи условия за живот.

Панко Анчев 3346 прочитания
Социализмът на "преодоления капитализъм" е лъжлив социализъм
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

/Поглед.инфо/ Председателят на БСП разпространи Манифест на левите сили под заглавие “Социализмът на нашия век”. В този манифест се призовават левите сили в България да се обединят и променят радикално своя и на нацията живот, поставяйки го под властта на принципите на свободата, равенството и солидарността. Така щяло да бъде възможно да се преодолее самият капитализъм и да се гарантират справедливи условия за живот.

Добре е, че най-сетне Социалистическата партия заговори за социализъм. Но заговорвайки са социализъм тя трябва смело и ясно да каже защо е нужна такава радикална промяна и че ще се установи нова социално-икономическа и политическа система. И какво ще се отстрани, за да се построи новото. Тук не подхождат евфемизмите. Нужно е да говоря пряко, ясно, еднозначно и категорично.

Трябва да се обясни защо, след като се създават все повече материални и духовни блага, “вместо да освободят хората от несигурност и лишения, те се превръщат в нов източник на огромни богатства и власт, концентрирани в ръцете на шепа мултимилиардери”. Във всеки случай причината не е, че хората са лоши и не искат справедливост! БСП трябва да каже причината, а не да я заобикаля или срамежливо да я открива като лесно отстранима с “леви политики”.

Заблудата става възможна, защото самото понятие “социализъм” в манифеста, а особено отчетливо в многобройните вече изявления на председателя по медиите, не е социално-икономическа и политическа система, основана на социалистически икономически отношения и общонародна собственост върху средствата за производство, а начин на управление на икономиката и най-вече увеличаване събирането на данъците и налагане на по-голяма данъчна тежест върху богатите.

Социализмът е, така да се каже в трактовката на БСП, “лява политика” и то данъчна, както и начин на изразходване публичните финанси разумно и винаги със социална насоченост.

Това обаче е примитивна социалдемокрация, в която най-радикалният елемент е “преодоляването на капитализма”. Не разрушаването му, а неговото преодоляване със законодателни мерки и прилагане на леви подходи в управлението на икономиката и държавата.

Пак според манифеста капитализмът не може да е демократичен, защото не осигурява солидарност и справедливост. А не ги осигурява, защото законодателството не налага справедливи норми и принципи. Това просто не е вярно, макар в риториката на председателя да изглежда логично. Ще повторя: сгрешен е подходът към капитализма, представен като не съвсем лош, ако бъде регулиран и управляван с леви политики.

Тази типично социалдемократическа идеология е е не само погрешна, но и лъжлива и порочна. Не може една социална система, основана върху частната собственост върху средствата за производство, която се регулира от пазара и интереса на капитала, да бъде справедлива. И не може да бъде и видоизменена и подобрена. Не може дари да бъде преодоляна, защото ще промени малко външния си вид, но не и същността си, понеже в социалдемократическата трактовка, а и в Манифеста също, не се предвижда изобщо промяна в собствеността. Т. е. Не се предвижда капитализмът да бъде разрушен и премахнат, а само реформиран и преодолян. Капиталът никога няма да позволи да се премине границата, отвъд която той да загуби и политическата си власт! Затова не може да бъде преодоляван. Но трябва да бъде разрушен, за да бъде заменен със социализъм!

В манифеста се предлага властта на капитала за бъде заменена с власт на труда. Но капиталът и трудът не са категории от един същ ред, нямат общ характер, упражняват се по различен начин и не могат да се заменят. Това не е трудно да се забележи. Но се втълпява, защото звучи убедително и вярно – без да е такова.

Все пак се говори за конфликт между труд и капитал, но не се забелязва, че този конфликт произлиза от икономическите отношения и собствеността върху средствата за производство. Няма значение дали този труд е ръчен или машинен, дали се полага от човека или от изкуствения интелект. Щом икономическата основа на системата е същата, конфликтът няма да се отстрани. Дори няма да се притъпи.

Еклектиката, дилетанщината и пълната идеологическа обърканост, липсата на методология и реален подход към анализа на капитализма, но и в разбирането за социализма, проличават най-вече в раздела “За преодоляването на капитализма като защита на демокрацията”. Ще си позволя да кажа, че тук именно се вижда идеологическата неграмотност на съставителите на манифеста.

Социализмът, към който съгласно манифеста от тук насетне ще се стреми БСП, е социализъм на “преодоления капитализъм”. Но това не може да е истински социализъм, защото ще е основан на същите икономически отношения и собственост, върху които се основава и капитализмът. Държавата и икономиката ще продължат да принадлежат на капитала. Как тогава ще дойде краят на капитализма? С приказки по телевизията? Или по някакъв друг начин?

Манифестът не случайно нарича социализма, който иска да постигне, “социализъм на нашия век”. Но видяхме какво представлява този тип социализъм, срещу какво и за какво се бори, към какво се стреми. Явно тук става дума за разграничаване от социализма, който вече преживяхме. И сега БСП обещава нещо различно. Добре е все пак, че не говори за “социализъм с човешко лице”. Класическата представа за социализма обаче не е нито остаряла, нито изчерпана, нито е опровергана. Тя е формулирана от Маркс и Енгелс и ако бъде пренебрегвана или премълчавана, за да не се дразнят тези, които дават парите и за подобни Манифести, напълно се опорочава идеята. Тя става невъзможна за постигане.

Манифестът се опитва да разкаже “със свои думи” нещо, което отдавна е казано, описано, анализирано, проучено и доказано. То не можа да се осъществи реално по много причини. Именно тези причини трябва да се анализират, за да не се отива към празнодумието, което виждаме във въпросния документ. БСП предлага думи, които на всичко отгоре не са точни, не означават нищо. Те са опити да се прикрие либерализма и социалдемокрацията и се залъже масата, наричана “леви хора” да тръгнат с партията, да й повярват и я подкрепят.

Но Социалистическата партия да не залъгва хората, че иска социализъм!

Манифестът й показва, че не го иска! Защото не знае нито какво е капитализъм, нито социализъм!

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Панко Анчев

Как и кога ще бъде поделен новият свят
Последни новини

Как и кога ще бъде поделен новият свят

/Поглед.инфо/ Новата епоха не може да започне, ако не се постигне историческо съгласие за ново разпределение на света. Така разпределен и подреден той ще продължи да произвежда едни и същи проблеми и конфликти, ще недоумява пред реалностите и ще бъде неспособен и безпомощен да съществува в тях. Структурата му е достигнала до предела на своята адекватност към тези реалности и отдавна вече претендира за нова.

13.07.2026 19:11
Възможно ли е днес да си български писател?
Последни новини

Възможно ли е днес да си български писател?

/Поглед.инфо/ Днес е невъзможно да си български писател! И не защото някой ти забранява или те преследва политически, че си писател. Невъзможно е заради обстановката в обществото и държавата, заради отношението към твореца и изкуството и заради това, че у нас се толерира посредствеността и бездарието. А когато те биват толерирани и когато към тях се отнасят с особено чувство, че такива само могат представляват българската литература, да бъдат възнаграждавани и поставяни в телевизорите, за да говорят какво означава да си писател и как се създава литература.

08.07.2026 21:50
Димитър Благоев като последна надежда за БСП
Последни новини

Димитър Благоев като последна надежда за БСП

/Поглед.инфо/ Историята понякога си прави нелепи и груби шеги като тази от последните месеци и дни: създателят на БСП да бъде нейната последна надежда за възстановяване и продължаване на живота. Другата шега на историята, че последната надежда обикновено не се осъществява, защото в паниката от смъртта не се разчита правилно и дори не се осъзнава какво именно предвещава.

18.06.2026 09:07
Класовият характер на политическата партия
Последни новини

Класовият характер на политическата партия

/Поглед.инфо/ Панко Анчев поставя въпроса за класовия характер на политическите партии и причините за кризата на съвременната политика. Според автора отказът от класова идентичност е довел до обезличаване на левицата, отслабване на политическото представителство и засилване влиянието на капитала върху държавата и обществото.

29.05.2026 13:14

Още от други автори

Петър Волгин по БНТ: България подкрепи най-войнствената декларация, която някога съм чел
Последни новини

Петър Волгин по БНТ: България подкрепи най-войнствената декларация, която някога съм чел

/Поглед.инфо/ Анализът на ситуацията около външнополитическите ходове на България изисква детайлно вглеждане в документите, които се подписват от името на държавата. Според евродепутата Петър Волгин, страната ни се е присъединила към изключително радикален политически консенсус, който не отговаря на националния интерес. В центъра на критиката е „Коалицията на желаещите“ и логиката, по която се управляват външнополитическите ни приоритети. Позицията на евродепутата Петър Волгин проследява разминаването между реториката на властта и реалните дипломатически ангажименти, които поставят страната ни в опасна близост до военни сценарии.

19.07.2026 08:42
Концепцията „Град-гъба“
Последни новини

Концепцията „Град-гъба“

/Поглед.инфо/ Днес ставаме свидетели на изменения в климата, които нерядко водят до редица природни бедствия, такива като: Увеличаване на интензивността и честотата на горещи вълни, в резултат на което се случват продължигелни суши, които предизвикват пожари; Обилни валежи с внезапни наводнения на местно ниво; В зимните месеци нерядко се наблюдават макар и краткотрайни снежни бури и ветрове, придружени с обилни снеговалежи и заледявания, причинени от замръзнали водни площи. Тъй като в съвременни условия значителна част от населението живее в градовете, тези аномалии излагат гражданите на особен риск.

19.07.2026 08:34
Петър Волгин пред руския телевизионен канал RТ: Западът иска да разчлени Русия
Последни новини

Петър Волгин пред руския телевизионен канал RТ: Западът иска да разчлени Русия

/Поглед.инфо/ В интервю за руската информационна мрежа RT (Russia Today) българският евродепутат Петър Волгин заяви, че колективният Запад е готов да направи всичко, за да постигне целта си. Според Волгин, крайната цел на западния фактор е да разчлени Русия, да я унищожи!

17.07.2026 08:07
Анкета: Какво мислим за Русия
Последни новини

Анкета: Какво мислим за Русия

/Поглед.инфо/ Едва ли ще учуди някого темата, която поставям днес. Всички виждат, чуват и четат, че буквално всеки ден в общественото пространство се натрапва темата за Русия - не само заради войната в Украйна, но и поради тясната историческа свързаност на България с най-голямата славянска и православна държава. Авторите повдигат темата с различна цел, в зависимост от моментната си политическа ориентация. Едни яростно хулят Русия в угода на свои западни ментори и финансирани от тях със стотици милиони, което е безспорно доказано дори с официално огласени данни от структурите на Сорос или от “Америка за България”. Да не изреждам сега десетките глупости и измислици, с които ни занимават - граф Игнатиев бил поискал обесването на Левски; Русия не ни е освободила, а ни е окупирала и ограбила; партизаните били терористи под руски диктат; Владимир Заимов бил предател на България и пр. Други реагират на инсинуациите и защитават връзките България-Русия с факти и данни от архивите, което се опитвам да правя и аз с рубриката Черно на бяло в “Поглед инфо”. Защото само с конкретни факти и данни може да се защитава убедително, която и да било теза. Е, не за всичко днес се плаща с пари! Но и с доста ядове. Затова мисля, че е актуално обобщението на мненията в обществото, представени преди време с анкета, то, както винаги, е обективно направено от проф. Искра Баева и има огромно значение не само, за да си изясним какво и как мислят повечето българи, но и за да се поосъзнаем, колкото и да е невъзможно това днес. Исторически преглед, 2020, № 3, 162-179

16.07.2026 05:56
Вместо да води диалог с Москва, Западът реши да съсипе Русия
Последни новини

Вместо да води диалог с Москва, Западът реши да съсипе Русия

/Поглед.инфо/ „Мечтата на колективния Запад винаги е била да види Майдан в Москва. В продължение на десетилетия Западът обучаваше и финансираше много хора и организации в Русия, надявайки се те да се превърнат в неговата Пета колона и сами да съсипят страната си. Но въпреки милиардите долари и евро, дадени за тази цел, мнозинството от руските граждани на Русия отхвърли Данайския дар на западните лицемери.“

09.07.2026 22:41
Краят на общността: защо съвременният човек остава все по-самотен
Последни новини

Краят на общността: защо съвременният човек остава все по-самотен

/Поглед.инфо/ Самотата вече не е просто лична драма. Тя се превръща в състояние на цели общества, които имат всички средства за връзка, но все по-малко истинско общуване. Човекът беше насърчен да бъде независим, конкурентен, мобилен и успешен, но някъде по този път започна да губи естествените си общности. Семейството, кварталът, професионалната среда, приятелският кръг, местата за спонтанна среща и доверие отслабнаха. Остана индивидът – свободен на думи, но все по-често сам в собствения си живот.

09.07.2026 07:25
Държавни ръководители, които се прекланят пред нацистки престъпници, няма как да преговарят за членство в ЕС
Последни новини

Държавни ръководители, които се прекланят пред нацистки престъпници, няма как да преговарят за членство в ЕС

/Поглед.инфо/ „Ръководителите в Киев носят главната отговорност за това Украйна да не е изпълнила нито един от основните критерии за влизане в Европейския съюз“, каза българският евродепутат от „Възраждане“ Петър Волгин по време на дебати, свързани с доклада на Европейската комисия за Украйна.

09.07.2026 05:07
Югославия срещу Съветския съюз и България
Последни новини

Югославия срещу Съветския съюз и България

/Поглед.инфо/ Сталин към Тито: „Аз разбирам трудността на вашето положение след освобождението на Белград. Но вие трябва да знаете, че съветското правителство въпреки колосалните жертви и загуби, прави всичко възможно и дори невъзможното, за да ви помогне. Но ме поразява фактът, че отделни инциденти и грешки на отделни офицери от Червената армия у вас се обобщават и простират върху цялата Червена армия. Не може да се обижда така армията, която ви помогна да изгоните немците и която се облива в кръв в борбите против немските завоеватели.“

07.07.2026 09:20