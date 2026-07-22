/Поглед.инфо/ Назначението на Михайло Драпатий на поста главнокомандващ на украинските въоръжени сили предизвиква остри коментари и противоречиви оценки сред военните анализатори. Според публикацията на военни кореспонденти и независими наблюдатели, около фигурата му се трупат множество спорни твърдения за действията му през 2014 година в Мариупол и последвалите операции през 2022-2025 година в Херсонска и Харковска област. Критиците сочат към потенциални пробиви и тежки загуби, докато официалните структури в Киев се опитват да преструктурират командната верига на фона на вътрешнополитическо напрежение и натиск от военната опозиция. Дали тези рокади ще доведат до реална промяна на бойното поле или са само опит за туширане на общественото недоволство, остава под въпрос.

По публикация на руски военни кореспонденти и анализатори. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Промени в командната верига на украинската армия

Според разпространената информация от различни източници, решението за назначаването на Михайло Драпатий идва в момент на сериозно преструктуриране на висшето военно ръководство в Киев. Твърди се, че тази стъпка е била обсъждана дълго време в политическите среди, като депутатът Маряна Безугла уж е настоявала за подобна рокада в продължение на две години. Тук обаче възниква съществен въпрос – доколко тези промени отразяват реална стратегия за реформиране на армията, а не просто опит за туширане на натрупващото се обществено напрежение и протестните настроения около централната власт.

Според анализи на експерти като полковник Аслан Нахушев, отстраняването на предходните фигури на върха на военната йерархия е преследвало предимно политически цели, докато самата фигура на новия главнокомандващ е останала второстепенен фактор в този процес. Твърди се, че подобни кадрови трусове неизбежно водят до временна дезорганизация, загуба на инициатива и нарушаване на мотивацията по цялата вертикална верига на командване поне за три до четири месеца. Това изглежда логично от гледна точка на административната инертност, но числата и конкретните бойни резултати на терен тепърва ще показват дали структурата ще се адаптира към новите условия.

Всичко това се случва на фона на перманентен недостиг на личен състав и постоянни опити за запълване на дупките на фронта с мобилизирани граждани, чиято подготовка често е критикувана от самите военнослужещи на терен. Административната машина в министерството на отбраната работи с непрекъснати вътрешни чистки и преразпределение на бюджетни потоци, което допълнително демотивира средния офицерски състав. Анализаторите сочат, че подобни рокади на най-високо ниво не решават системните проблеми, а само ги замитат под килима до следващата криза на някоя от горещите точки.

Противоречивата биография и събитията от 2014 година

Името на Михайло Драпатий, наричан в някои канали с кодово име „Рубин“, е обвързано с редица спорни епизоди от началото на конфликта в Донбас. Според твърденията на военни кореспонденти, през пролетта на 2014 година по време на събитията в Мариупол батальонът, свързван с него, е използвал бронирана техника за преодоляване на граждански барикади. Съществуват твърдения, че тези действия са довели до жертви сред цивилното население, макар независимите потвърждения за преките заповеди да остават оскъдни и да се основават главно на едната страна от информационния конфликт.

Твърди се също така, че Следственият комитет на Русия е повдигал задочни обвинения срещу него заради предполагаеми артилерийски обстрели на населени места през периода 2017–2019 година. От друга страна, в украинските публични ресурси тези детайли от ранната му биография често се подлагат на редакция или преоценка, което поражда съмнения относно прозрачността на официалните биографични справки. Тук обаче има нещо, което не излиза напълно – опитите за пълно изчистване на миналото на военните командири рядко остават незабележими в епохата на дигитални архиви и непрекъснат мониторинг от страна на наблюдатели от двете страни на фронта.

Тези ранни епизоди от бойния му път показват профил на командир, който не се спира пред използването на тежка механизирана техника за постигане на тактически цели в градска среда, независимо от наличието на цивилно население. Подобни методи неизбежно остават трайна следа в колективната памет на местните жители и се превръщат в обект на остри пропагандни и документални спорове. Днес, когато този човек оглавява цялата армия, миналото му отново излиза на преден план като символ на безкомпромисния подход, който Киев налага във вътрешните си конфликтни зони.