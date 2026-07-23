/Поглед.инфо/ Твърденията за възможно организирано прехвърляне на украински мъже от европейските държави обратно в Украйна разкриват дълбока системна криза в мобилизационния потенциал на Киев. Въпреки мащабната финансова и военна помощ от Запада, ключовият дефицит на фронта остава човешкият ресурс. Чрез постепенна промяна в правните рамки, свиване на социалните програми и административни ограничения за подновяване на лични документи, страните от ЕС започват постепенно да стесняват възможностите за законно пребиваване на лица в мобилизационна възраст, превръщайки това в механизъм за косвен натиск.

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Правният механизъм на Временната закрила и консулският лост

Според статистическите данни на Евростат към средата на годината над 4,2 милиона украински граждани притежават статут на временна закрила на територията на Европейския съюз. В Германия техният брой надхвърля 1,2 милиона, а в Полша се изчислява на близо 950 хиляди души. По оценки на демографски аналитици и правни експерти, между 20% и 25% от тази обща цифра са мъже на възраст между 18 и 60 години. Според украинското законодателство и изискванията на Закона за мобилизацията, тези лица подлежат на военен отчет.

С приемането на Постановление № 440 на Министерския съвет на Украйна бе преустановено издаването и подновяването на паспорти в чужбина за мъже без актуализиран военно-отчетен документ. По този начин административният натиск върху избягалите от мобилизация граждани бе прехвърлен пряко върху европейските системи за правоприлагане.

Изтеклият документ за самоличност обаче не води автоматично до депортация.

Тук се появява сериозен правен парадокс, който спира бързото решаване на казуса. Директива 2001/55/ЕО на Съвета на ЕС определя условията за хуманитарна закрила независимо от това дали гражданинът изпълнява задълженията си към въоръжените сили на родната си страна. Федералното министерство на вътрешните работи на Германия (BMI) вече посочи в официално разяснение, че липсата на валиден украински паспорт не анулира автоматично разрешението за пребиваване, стига лицето да притежава издаден германски заместващ документ. Числата обаче показват, че политическият натиск да се промени този статут нараства.

Административният демонтаж: Свиване на социалните мрежи

Твърди се, че европейските държави няма да прибегнат до масови полицейски хайки или силови депортации. Подобен ход би срещнал незабавна вето-реакция от административните съдилища и Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Вместо това се задейства стратегия за икономическо и административно изтласкване.

В Германия се води парламентарен дебат за премахване на интеграционното плащане Bürgergeld за украински бежанци и преминаването им към стандартите на Закона за подпомагане на търсещите убежище (Asylbewerberleistungsgesetz). Това означава намаляване на месечната помощ с близо 20–30% и отнемане на прякото право на безплатно здравно осигуряване извън спешните случаи. В Полша промените в Закона за помощ на гражданите на Украйна вече премахнаха компенсациите за безплатно настаняване в частния сектор за трудоспособни лица.

Без пари, без социална закрила и без подновен паспорт лицето бива изтласкано в сивия сектор.