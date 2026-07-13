Абонирай се
Последни новини

Как и кога ще бъде поделен новият свят

/Поглед.инфо/ Новата епоха не може да започне, ако не се постигне историческо съгласие за ново разпределение на света. Така разпределен и подреден той ще продължи да произвежда едни и същи проблеми и конфликти, ще недоумява пред реалностите и ще бъде неспособен и безпомощен да съществува в тях. Структурата му е достигнала до предела на своята адекватност към тези реалности и отдавна вече претендира за нова.

Панко Анчев 10486 прочитания
Как и кога ще бъде поделен новият свят
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

/Поглед.инфо/ Новата епоха не може да започне, ако не се постигне историческо съгласие за ново разпределение на света. Така разпределен и подреден той ще продължи да произвежда едни и същи проблеми и конфликти, ще недоумява пред реалностите и ще бъде неспособен и безпомощен да съществува в тях. Структурата му е достигнала до предела на своята адекватност към тези реалности и отдавна вече претендира за нова.

Подредбата на света, неговото устройство, разделение и сближаване на държавите и народите е обективната му форма, която се изпълва в необходимото съдържание, за да съществува и функционира. Докато не дойде следващият момент, когато ще се наложи нови разделение. Разделението може да се нарича по различен начин: зони на влияние или военно-политически съюзи, но това може само да подчертае доколко светът е разделен, на какви части, с каква цел и доколко има тенденции и стремеж към обединение.

Същността и характерът на разделението се определят и формулират с признаването на световните лидери и великите сили, около които се формират различни явления, тенденции, начин на обществено устройство. Това без съмнение е истинското деление, което определя за дълго време статуквото на човечеството и света.

Човечеството може да е едно цяло, но то изконно е разделено най-напред на народи, нации, цивилизационни общности, религии, политически съюзи. Това е съществено разделение, стигащо понякога до непримиримост, вражда, ненавист и войни. Но то няма как да бъде оставено да преодолява различията си “от само себе си” и без някакви външни или вътрешни усилия. Защото всяко подобно многообразие е ентропия, която може да доведе до фактически разпад и самоунищожение.

При състоянието на комуникациите в Модерната епоха връзките са неизбежни, постоянни и достатъчно здрави, за да бъдат поставяне под каквото и да било съмнение. Но и интересите са изявени и непреодолими. Държавите не само не са еднакви, но са и по различен начин и степен силни икономически, военно, политически, идеологически, за да могат да поддържат само линейни отношения, извън някаква йерархия. Те не могат по никакъв начин да бъдат равни и да имат еднакво значение в международните отношения.

Великите сили обаче имат своето значение и геополитическа мощ и за държавите и народите, които ги следват или просто присъстват в техните зони на влияние. Колкото повече са тези държави и народи, толкова повече великата сила е могъща и значим. Но тя не може да притежава целия свят, макар да иска и да се стреми към това.

Тази схема работи още от сътворението, но през Модерната епоха придобива нов смисъл и нови функции.Защото връзките стават непосредствени, видими и необходими за развитието на човечеството. Но най-вече на капитализма. И то най-вече след Френската буржоазна революция през 1792 г., с която фактически приключва утвърждаването на капитализма в Западна Европа и предстои първото сериозно преначертаване на геополитическата карта на Европа и света. От тук насетне геополитическата карта постоянно се преначертава, запазвайки обаче основните си форми и особено най-важните фактори в геополитиката: великите сили. Държавите се променят, някои изчезват, други се появяват като възстановяване на предишно тяхно съществуване или просто като нови и току що създадени, но великите сили остават!

Някои от тях по силата на исторически обстоятелства изчезват (напр. Австро Унгария) престават да съществуват и тяхната зона се поделя между други велики сили – най-често нейни съседи, или преминава в друго притежание. Зоната не изчезва с изчезването на великата сила.

Днес вече не е възможно да се появи толкова силна и могъща икономически, политически, военно и духовно държава, която да е способна да управлява сама света и да налага безапелационно своята воля. Самото наличие на зони на влияние вече предопределя разделение, което не е възможно да бъде преодоляно по волята на една-единствена велика сила.

Подготвя се утвърждаването на нов световен ред. Ще бъдат уточнени великите сили на новото време и тяхната йерархия.

Разделението на народите и държавите не може да бъде механично, а е винаги съобразено с редица обстоятелства, които отчитат традиции, цивилизационни принадлежности, нагласи за сътрудничество, съюзи и общи действия в екстремални ситуации, близост. Но когато то вече е направено, обособяването на държавите в зони на влияния е достатъчно отчетливо и в голяма степен неприкосновено. То трябва да е логично и обосновано, за да бъде истинско и трайно.

Този механизъм сега се отработва от държавите, които в момента са най-високо в йерархията на великите сили. Тази йерархия е формирана по обективни критерии и отчита силата на икономиката, световното влияние, политическата мощ, военните достойнства и способността да отстояват своите позиции и влияния. Тези държави днес са Китай, Русия и САЩ. Но за подобни позиции скоро открито ще претендират Иран, Северна Корея, Турция и обединението БРИКС като едно цяло.

Големият проблем при новото разделение е Западна Европа с нейните велики сили и Европейския съюз като единна политическа общност. Тези велики сили имат своите зони на влияние, които функционират и не могат да бъдат пренебрегвани.

Другият проблем, който трябва да непременно да бъде решен, е ООН. Световната организация ще бъде реорганизирана, но това едва ли ще бъде лесно. Не е ясно и как ще бъдат поделени техните сателити. Тук големият проблем е Източна Европа, която ще трябва да се завърне към зоните, в които са били нейните спътници, от които ги извадиха обстоятелствата след края на СССР и социалистическата общност. САЩ ги разместиха грубо и агресивно навлязоха в тях, за да ги управляват и отдалечават от Русия. В тези държави се формира нов ред, нови ценности, ново отношение към себе си и собствените си традиции. Икономиките им фактически са напълно отделени от руската. Друго е и тяхното въоръжение след влизането им в НАТО. Освен това САЩ и НАТО ги поставят все повече във враждебни позиции спрямо Русия, създават военни образования, центрове, организация на войските им, за да атакуват бившия си съюзник. Настроенията към Русия в някои от тези държави е твърде негативно.

Другият труден за решаване проблем е преодоляването на интересите на САЩ върху досегашни държави и региони. САЩ замениха понятието “зони на влияние” със “зони на интереси”. А двете понятия са несъвместими и не отговарят на традициите в международните отношения. Лесно е да обявиш една държава или един регион за зона на твоите интереси, макар това да е зона на влияние на друга велика сили. А щом е друга зона на влияние, тя принадлежи и на други цивилизационни устройствени принципи и не може а бъде принуждавана да ги приеме, за да стане част от тях. Но точно това направиха САЩ в началото на ХХІ век, за да променят структурата на човечеството и на геополитиката. Трябва да признаем, че в голяма степен целта бе постигната – особено в държавите от католическия и протестантския свят. И това сега е реалност, която трябва да бъде преодоляна – или най-малкото да се съобразяват с нея.

Сега се очертава и архитектурата на отношенията в континента Азия. Там също има зони на влияния, но те по презумпция принадлежат на европейските велики сили, които са били и колониални владетели на някои от държавите. Но отдавна вече не са и тук са установени от самите азиатски народи правила на разпределение на влиянията на континента. Тези правила ще бъдат потвърдени при новото деление и съобразно тях ще се конструират отношенията тук.

Ще добавя само, че Русия също се позиционира като азиатска държава и непременно ще претендира за решаващо влияние на континента.

Ново деление ще бъде извършено с установяването на нов световен ред!

Това означава, че ще покаже как светът от тук насетне ще се управлява, който ще взима най-важните решения, кой ще определя посоките и темповете на развитие, кои ще бъдат държавите, които ще имат правото да преценяват и отсъждат в случаи на конфликти, сблъсъци и неразбирателства.

Русия и Китай се споразумяха при едно от посещенията на китайския президент в Русия да изготвят проекта на новия световен договор. Убеден съм, че такъв договор ще бъде обсъждан и подписан на специална мирна конференция. И то съвсем скоро! В какъв формат ще бъде тази конференция и кои ще са участниците в нея, тепърва ще се решава.

Ходът на Специалната военна операция в Украйна е видимият знак до къде е достигнала работата по изработването на новия световен ред. Краят на тази операция ще бъде край на много общности, договори, обединения, дори и на значението на държави като велики сили. Тя ще реши и съдбата на Европейския съюз. Затова са усилията на Европа да не се прекратява, а да продължава – уж до стратегическото поражение на Русия.

Скоро ще видим какво ще се случи от тук насетне. Големите промени предстоят, но вече са близо!

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Панко Анчев

Възможно ли е днес да си български писател?
Последни новини

Възможно ли е днес да си български писател?

/Поглед.инфо/ Днес е невъзможно да си български писател! И не защото някой ти забранява или те преследва политически, че си писател. Невъзможно е заради обстановката в обществото и държавата, заради отношението към твореца и изкуството и заради това, че у нас се толерира посредствеността и бездарието. А когато те биват толерирани и когато към тях се отнасят с особено чувство, че такива само могат представляват българската литература, да бъдат възнаграждавани и поставяни в телевизорите, за да говорят какво означава да си писател и как се създава литература.

08.07.2026 21:50
Димитър Благоев като последна надежда за БСП
Последни новини

Димитър Благоев като последна надежда за БСП

/Поглед.инфо/ Историята понякога си прави нелепи и груби шеги като тази от последните месеци и дни: създателят на БСП да бъде нейната последна надежда за възстановяване и продължаване на живота. Другата шега на историята, че последната надежда обикновено не се осъществява, защото в паниката от смъртта не се разчита правилно и дори не се осъзнава какво именно предвещава.

18.06.2026 09:07
Класовият характер на политическата партия
Последни новини

Класовият характер на политическата партия

/Поглед.инфо/ Панко Анчев поставя въпроса за класовия характер на политическите партии и причините за кризата на съвременната политика. Според автора отказът от класова идентичност е довел до обезличаване на левицата, отслабване на политическото представителство и засилване влиянието на капитала върху държавата и обществото.

29.05.2026 13:14
Провалът на днешната държава
Последни новини

Провалът на днешната държава

/Поглед.инфо/ Сред всеобщия разпад на материалния и духовния свят не забелязваме или не искаме да признаем провала на държавата. Нейният край е безславен, а руините й са ни затрупали, за да загинем под тях.

25.05.2026 16:23

Още от други автори

Вместо да води диалог с Москва, Западът реши да съсипе Русия
Последни новини

Вместо да води диалог с Москва, Западът реши да съсипе Русия

/Поглед.инфо/ „Мечтата на колективния Запад винаги е била да види Майдан в Москва. В продължение на десетилетия Западът обучаваше и финансираше много хора и организации в Русия, надявайки се те да се превърнат в неговата Пета колона и сами да съсипят страната си. Но въпреки милиардите долари и евро, дадени за тази цел, мнозинството от руските граждани на Русия отхвърли Данайския дар на западните лицемери.“

09.07.2026 22:41
Краят на общността: защо съвременният човек остава все по-самотен
Последни новини

Краят на общността: защо съвременният човек остава все по-самотен

/Поглед.инфо/ Самотата вече не е просто лична драма. Тя се превръща в състояние на цели общества, които имат всички средства за връзка, но все по-малко истинско общуване. Човекът беше насърчен да бъде независим, конкурентен, мобилен и успешен, но някъде по този път започна да губи естествените си общности. Семейството, кварталът, професионалната среда, приятелският кръг, местата за спонтанна среща и доверие отслабнаха. Остана индивидът – свободен на думи, но все по-често сам в собствения си живот.

09.07.2026 07:25
Държавни ръководители, които се прекланят пред нацистки престъпници, няма как да преговарят за членство в ЕС
Последни новини

Държавни ръководители, които се прекланят пред нацистки престъпници, няма как да преговарят за членство в ЕС

/Поглед.инфо/ „Ръководителите в Киев носят главната отговорност за това Украйна да не е изпълнила нито един от основните критерии за влизане в Европейския съюз“, каза българският евродепутат от „Възраждане“ Петър Волгин по време на дебати, свързани с доклада на Европейската комисия за Украйна.

09.07.2026 05:07
Югославия срещу Съветския съюз и България
Последни новини

Югославия срещу Съветския съюз и България

/Поглед.инфо/ Сталин към Тито: „Аз разбирам трудността на вашето положение след освобождението на Белград. Но вие трябва да знаете, че съветското правителство въпреки колосалните жертви и загуби, прави всичко възможно и дори невъзможното, за да ви помогне. Но ме поразява фактът, че отделни инциденти и грешки на отделни офицери от Червената армия у вас се обобщават и простират върху цялата Червена армия. Не може да се обижда така армията, която ви помогна да изгоните немците и която се облива в кръв в борбите против немските завоеватели.“

07.07.2026 09:20
От братство към историческа война: какво всъщност се случва между Полша и Украйна
Последни новини

От братство към историческа война: какво всъщност се случва между Полша и Украйна

/Поглед.инфо/ Полша беше най-твърдият политически и военен съюзник на Украйна в Европа. Днес обаче историческите спорове за Волин, икономическите конфликти около зърното и транспорта, както и бъдещото членство на Киев в ЕС постепенно променят отношенията между двете държави. Какво стои зад т.нар. „полско-украинска свара“ и защо този спор вече надхвърля двустранните отношения?

29.06.2026 10:56
И американци рамо до рамо с нашите партизани воюват с фашизма
Последни новини

И американци рамо до рамо с нашите партизани воюват с фашизма

/Поглед.инфо/ Истината за Втората световна война в България продължава да бъде обект на цинична и умишлена историческа амнезия, диктувана от днешната политическа конюнктура. В уникалното си разследване „Черно на бяло“ Христо Георгиев изважда на светлина потулени и дълбоко укривани факти: съвместната борба на американски и британски военнослужещи с българските партизани срещу фашизма. Чрез автентични документи, писма и секретни грами на немския посланик Бекерле се разкрива шокиращата истина за бруталните зверства на тогавашната власт – рязане на глави на пленени съюзнически летци, избиване на военни мисии и отказ от международен статут на военнопленници. Този разказ е безмилостна дисекция на антифашистката съпротива, която разбива митовете на днешните неофашисти и доказва, че в окопите срещу кафявата чума българският народ и съюзниците от Антихитлеристката коалиция стояха рамо до рамо.

29.06.2026 09:47
Голяма част от преминалите през Трудова група - Ловеч, са криминални престъпници
Последни новини

Голяма част от преминалите през Трудова група - Ловеч, са криминални престъпници

/Поглед.инфо/ Повод за днешната публикация ми даде току що излезлият сборник „Народният съд" в България (1944-1945): герои и антигерои" (том 1). Не ще изкажа мнение за него поради простата причина, че той не се продава, а се подарява, доколкото разбрах на избраници. А аз не съм сред тях. Затова ви предлагам мое изследване по темата отпреди 8 години, което, съдейки по представянето на сборника от проф. Мартин Иванов, би могло да бъде полезно и за съставителите му, и за евентуалните му читатели.

23.06.2026 05:18
Ще посмеят ли руснаците или Кремъл вече не е суверен?
Последни новини

Ще посмеят ли руснаците или Кремъл вече не е суверен?

/Поглед.инфо/ Проф. Валентин Вацев разглежда надвисналия риск от голям европейски конфликт не през военната стратегия или дипломатическите маневри, а през политическата теология на Карл Шмит. Според него истинският въпрос не е дали Русия има военната способност да отговори на натиска на Запада, а дали руският елит е способен да действа като суверен и да вземе решение в условията на историческо извънредно положение.

22.06.2026 15:28