Харвардски учени превърнаха силициевия чип в микрофабрика за ДНК

/Поглед.инфо/ Пазарът на синтетична биология от десетилетия е заложник на една технологична архитектура, която изглеждаше непоклатима, но и дълбоко анахронична. Става дума за така наречената фосфорамидитна химия – индустриален стандарт от 80-те години на миналия век, който изисква огромни количества органични разтворители, агресивни киселини и тромава, скъпа инфраструктура за почистване на отпадъчните продукти. Екип от изследователи от Харвардския университет обаче наскоро преобърна тази парадигма, демонстрирайки силициев чип, който използва микротокове и естествени биологични ензими, за да печата едновременно десетки уникални ДНК вериги. Пробивът не е просто в екологията или в съкращаването на логистичните разходи за доставка на реактиви. Големият въпрос тук е свързан с контрола върху молекулярната информация и превръщането на живата материя в програмируем хардуер.

Логистичната задънена улица на класическата биохимия

За да разберем защо индустрията е готова да инвестира милиони в подмяната на работеща технология, трябва да погледнем сметките и материалните лимити на терен. Сегашното производство на олигонуклеотиди (къси ДНК фрагменти) е централизирано в огромни фабрики. Всеки, който се занимава с генно инженерство или изследвания на онкотрансформации, знае какво означава да чакаш доставка на поръчани вериги, блокирани по митници или провалени поради температурни аномалии в хладилните вериги. Фосфорамидитният метод изисква безводна среда и ацетонитрил – силно токсичен разтворител, чиято цена и регулаторен режим стават все по-тежки за световната икономика. Опитите за преминаване към воден, ензимен синтез досега се разбиваха в стената на ниската производителност. Беше възможно да се произвеждат само ограничен брой еднакви вериги наведнъж, което прави процеса икономически нерентабилен за масово приложение в персонализираната медицина.

Инженерите от Харвард подхождат към проблема от съвсем различен ъгъл, използвайки натрупания опит в областта на полупроводниците. Вместо да строят нови стъклени реактори, те модифицират съществуваща електронна платформа, първоначално проектирана за запис на електрическата активност на неврони. Това е класически пример за технологична конверсия, при която инструмент за наблюдение се превръща в инструмент за производство. Системата за управление на микротоковете се оказа достатъчно прецизна, за да манипулира химическата среда в рамките на нанометрови мащаби, прескачайки нуждата от макроскопични вентили и дозатори за течности.

Анатомия на силициевата фабрика: Архитектура на 64-те зони

Материалната реалност на новия чип се състои в разпределянето на 64 независими работни зони върху една силициева подложка. Всяка зона е снабдена с двойка микроскопични пръстеновидни електроди, които контролират термодинамиката и киселинността на микросредата. Процесът разчита на промяна на рН чрез прилагане на ниско напрежение. Когато вътрешният електрод се активира, той генерира протони, локално повишава киселинността и по този начин премахва временната защитна група от края на нарастващата ДНК верига. Едва след това химическо „отключване“ към нея може да се присъедини следващият нуклеотид от околния воден разтвор.

Тук обаче възниква сериозен физически проблем, който дълго време спираше подобни разработки: дифузията. Протоните са изключително мобилни и в една плътна матрица те бързо мигрират към съседните сектори, предизвиквайки неконтролирани реакционни каскади и кръстосано замърсяване на кодовете. Харвардският екип решава това чрез въвеждането на външен коаксиален електрод, който действа като електрохимична бариера. Този външен пръстен улавя излишните протони, неутрализира ги и буквално затваря реакцията в строго дефиниран обем. По време на тестовете учените успяха да синтезират 64 уникални вериги с дължина до 39 нуклеотида без измерваема загуба на точност на последователностите. Този капацитет надхвърля близо пет пъти възможностите на всички досегашни експериментални прототипи в същата категория.

Подобни изследвания често остават затворени в университетските архиви, но в случая виждаме директен опит за пазарна валидация чрез кодиране на цифрова информация. Изследователите използваха синтезираните вериги, за да запишат 169 байта чист текст в молекулярна форма. Архивното гробище на съвременните дейта-центрове изисква огромни количества електроенергия за охлаждане на магнитни дискове, докато ДНК притежава информационна плътност, способна да съхранява петабайти данни в рамките на няколко грама материя в продължение на хилядолетия. Разбира се, до индустриалните устройства за масово съхранение има десетилетия технологично развитие, но хардуерната основа вече е демонстрирана на практика.

Границите на дифузията и реалните химически пробойни

Въпреки ентусиазма на публикациите, трезвият анализ на данните показва, че технологията е достигнала до тавана на своите чисти химически лимити. Електрониката и полупроводниковата литография лесно могат да мащабират чипа до хиляди или милиони зони – това е рутинна инженерна задача, решена още при производството на съвременните компютърни процесори. Проблемът обаче не е в оразмеряването на пистите, а в поведението на течностите на микрониво.

При опити за по-гъсто разположение на електродите се забелязва, че макар протонната бариера да удържа рН нивата, някои междинни химични съединения и странични продукти от ензимната реакция успяват да изтекат между съседните реактори. Тази химическа интерференция изкривява крайния код и води до дефекти в синтезираните нишки. Предишни сходни изследвания, като тези на френската група около Института Пастьор от началото на десетилетието, също се сблъскаха с този феномен. За да се премине към истинско индустриално производство, ще е необходима коренна промяна в състава на самите реакционни буфери или разработване на нови видове силно локализирани ензими, които не се влияят от страничната дифузия.

Перспективата пред тази технология е превръщането на биологичния синтез в децентрализиран процес. Вместо поръчки от отдалечени лаборатории и гигантски заводи, медицинските центрове биха могли да разполагат с настолни устройства – принтери, захранвани от силициеви чипове, които генерират специфични РНК или ДНК вериги за персонализирани ваксини или ракови терапии в рамките на часове. Това би елиминирало междинните звена в биотехнологичните доставки, но и повдига сериозни въпроси относно сигурността и био-регулациите, тъй като контролирането на разпространението на генетичен софтуер става практически невъзможно, когато хардуерът е достъпен на всеки работен плот.