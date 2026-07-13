Как САЩ планират да заменят Бретън-Уудския долар с дигитална диктатура

/Поглед.инфо/ Проведеният в Женева Първи глобален диалог на ООН относно управлението на изкуствения интелект освети дълбоките геополитически разломи между стремежа за международен контрол и технологичния егоизъм на големите сили. Докато Европейският съюз налага своя Акт за ИИ, а други държави изграждат суверенни правни рамки за подкрепа на технологиите, Вашингтон открито бламира опитите за създаване на наднационални органи. Зад фасадата на етичните норми се води безмилостна геоикономическа война, в която изкуственият интелект се разглежда като новия стълб на американската глобална хегемония, призван да компенсира прогресивното отслабване на доларовата система.

По публикации на Валентин Катасонов и в чужди медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Анатомията на един провал в Женева и Бретън-Уудският синдром

На 6 и 7 юли 2026 година Женева се превърна в декор на събитие, което по план трябваше да положи основите на глобалната архитектура за контрол над изкуствения интелект. Официалните доклади от Първия глобален диалог на ООН изобилстват от дипломатически клишета за „безопасен и надежден ИИ“, но зад кулисите реалността се оказа съвсем различна. Основният сблъсък не беше етичен, а брутално материален и геоикономически. Вашингтон, чрез ръководителя на делегацията си и технологичен съветник на Белия дом Майкъл Крациос, свали картите – САЩ са категорично против всякакви всеобхватни международни регулаторни рамки. Официалният аргумент на американската администрация е, че централизираният контрол и бюрокрацията биха попречили на иновациите. Истинската причина обаче е много по-дълбока и е свързана с промяната на самата тъкан на глобалната власт.

Анализаторите в сферата на геоикономиката отдавна сочат, че финансовата доминация на САЩ, узаконена през далечната 1944 г. на Бретън-Уудската конференция, е в състояние на необратим структурен разпад. Доларът губи позиции като единствена резервна валута, дедоларизацията на глобалния Юг е факт, а институции като МВФ и Световната банка вече нямат същия дисциплиниращ ефект върху развиващите се пазари. В американските стратегически центрове очевидно се формира консенсус: след като финансовият лост отслабва, той трябва да бъде заменен или поне дублиран с технологичен лост. Изкуственият интелект в тази доктрина не е просто програмен код или индустриален инструмент, а нова форма на планетарна рента. Който контролира алгоритмите и хардуера, той контролира и икономическите процеси, информационния поток и в крайна сметка – суверенитета на останалите държави.

Хардуерният монопол и илюзията за международно право

Докладът на независимия научен панел на ООН, съставен от 40 водещи експерти и представен в Женева, съдържа стряскащи цифри, които напълно обясняват американското нежелание за компромиси. Според данните в документа, Съединените щати контролират точно 75% от общата изчислителна мощност на 500-те най-големи суперкомпютъра в света, специализирани в обработката на ИИ модели. Китай държи около 15%. За цялото останало човечество – от Европейския съюз през Латинска Америка до Африка и Индия – остават скромните 10%. При такава брутална концентрация на технологичен капитал, всяко говорене за „равноправно участие“ и „глобално управление“ звучи като наивност.

Тук обаче възниква един ключов въпрос, който международните чиновници в Женева предпочетоха да подминат. Възможно ли е изобщо ООН – организация, създадена в епохата на класическата индустриална и ядрена държава – да регулира субекти, които нямат териториално измерение? Консултативният орган на високо ниво по въпросите на ИИ, създаден през 2023 г. по инициатива на Антонио Гутериш, предложи в своя доклад „Управление на изкуствения интелект за човечеството“ пакет от седем мерки: международна изследователска група, междуправителствен диалог, център за обмен на стандарти, глобален фонд и дори специализиран офис в структурата на ООН.

Тази версия звучи административно издържана, но числата и реалната политическа практика не я потвърждават. ООН днес е в най-слабата си историческа форма, парализирана от вета и геополитическо противопоставяне. За разлика от 1957 г., когато беше създадена Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) за контрол на ядрените технологии, днес технологичният суверенитет не е в ръцете само на правителствата, а на шепа транснационални корпорации от Силициевата долина, тясно обвързани с разузнавателната общност на САЩ. Как точно ООН ще инспектира сървърните центрове на Microsoft в Дъблин или суперкомпютрите на Google в Орегон? Механизмът просто липсва.

Европейският юридически фетишизъм срещу прагматичния суверенитет

Докато Вашингтон блокира глобалните правила, за да запази хегемонията си, Европейският съюз избра коренно различен подход, който мнозина критици вече определят като форма на икономическо самоубийство. През 2024 г. Европейският парламент прие Акт за изкуствения интелект (AI Act), който беше окончателно одобрен от Съвета на ЕС на 21 май 2024 г. Първата част от рестрикциите влезе в сила на 2 февруари 2025 г., последвана от втора вълна на 2 август същата година. Предстои въвеждането на нови части през август 2026 г. и август 2027 г.

Европейският закон залага на т.нар. „подход, базиран на риска“. Той забранява системи за социален рейтинг, биометрична идентификация в реално време на обществени места и разпознаване на емоции, като едновременно с това изисква строго етикетиране на всяко генерирано от ИИ съдържание. Това изглежда логично от гледна точка на защитата на правата на гражданите, но има един огромен структурен проблем. Брюксел регулира индустрия, която... почти не притежава. Докато европейските чиновници пишат параграфи и дефинират нива на риск, европейските компании са принудени да ползват американски облачни услуги и базови модели. В резултат на това свръхрегулацията единствено увеличава технологичната зависимост на Стария континент, тъй като местните стартъпи нямат финансовия и изчислителен ресурс да покрият сложните юридически изисквания.

На този фон изпъква подходът на други големи играчи, които залагат на рамково, а не на репресивно законодателство. Например, законът „За подкрепа на развитието на технологии за изкуствен интелект“, приет на второ и трето четене на 8 юли 2026 г., умишлено избягва детайлните забрани. Целта му е чисто прагматична – да дефинира базовите правни понятия и да очертае целите на държавна подкрепа, оставяйки техническите подробности за подзаконови актове, които могат бързо да се променят в зависимост от пазарната и технологична конюнктура. Това е законодателство за развитие, докато европейското е законодателство за ограничаване.

Културният империализъм на алгоритмите и информационната ерозия

В женевския доклад на учените беше повдигнат и един изключително важен, макар и по-малко забележим проблем – езиковата и културна колонизация чрез ИИ. На планетата се говорят над 7000 езика, но масовите големи езикови модели (LLM) са обучени предимно на английски и още няколко основни езика. Когато тези модели се превеждат машинно на по-малки езици, те не просто правят граматически грешки, които в медицината могат да доведат до фатални диагностични решения. Те пренасят ценностни матрици, идеологически филтри и специфични социокултурни кодове, характерни за англосаксонския свят.

Това е скритата ерозия на информационната цялост, за която алармират експертите на ООН. Изкуственият интелект позволява автоматизирано, мащабно и изключително прецизно таргетиране на общественото мнение чрез синтетично съдържание. По същество това е нов тип оръжие за психологическа война, което изтрива границата между вътрешна политика и външна диверсия. Дори в документите на ООН се признава, че неконтролираното разпространение на генерирани от ИИ дълбоки фалшификати (deepfakes) разрушава общественото доверие и социалното сближаване. Когато гражданите вече не могат да вярват на очите и ушите си, самата тъкан на суверенната държава започва да се разпада.

Формирането на дигиталното съпротивително движение

След като Вашингтон даде ясно да се разбере, че няма да допусне наднационален контрол над своите технологични гиганти, идеята за универсално глобално регулиране на ИИ под егидата на ООН може да се счита за мъртва. Международната конкуренция няма да бъде заменена от сътрудничество, а надпреварата във въоръжаването с алгоритми тепърва ще се ожесточава.

Въпреки това, Женева не беше пълен провал, а по-скоро катализатор. В кулоарите на форума на 7 и 8 юли започнаха да се очертават контурите на една алтернативна реалност. Вместо безплодно чакане на консенсус с американската страна, се заражда общност от държави, които възнамеряват да изградят собствени, консолидирани възможности в областта на изкуствения интелект. Това не е просто регулаторен клуб, а бъдещ технологичен съюз, който ще се опита да споделя изчислителна мощ, масиви от данни и суверенни езикови модели. Единственият начин да се контрира дигиталната хегемония не са декларациите на ООН, а създаването на алтернативна технологична инфраструктура, независима от американските корпоративни сървъри. Битката за дигиталния суверенитет на 21-ви век едва сега започва и тя ще бъде много по-безпощадна от битката за петролните полета.