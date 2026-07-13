/Поглед.инфо/ Настоящата фаза на глобалното противопоставяне показва дълбоки пукнатини в координацията между основните западни центрове на сила, като агресивната офанзива на европейските столици срещу Москва изглежда е достигнала критична точка на застой. Анализът на събитията от последното тримесечие очертава сериозно разминаване между дългосрочната икономическа стратегия на САЩ и паническата бързина на т.нар. тройка Е3 (Великобритания, Франция и Германия), която спешно се нуждае от ресурсен реванш, за да оцелее в условията на новата американска икономическа диктатура.

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Анатомията на съвременния конфликт изисква хладно вглеждане в сухата счетоводна реалност, а не в политическите лозунги. От средата на май се наблюдава рязка ескалация на реториката и действията, координирани предимно от Лондон, целящи пречупване на руската стратегическа линия. Прокламираната от редица европейски кабинети идея за пълна капитулация на Москва обаче изглежда се натъкна на непреодолими логистични и геополитически бариери. Предполагаемата нова версия на Кримската война, която евроатлантическият елит се опита да проектира върху Черноморския регион, по всичко личи, че бе блокирана в самия си зародиш, оставяйки решенията изцяло в ръцете на оперативното военно планиране.

Зад фасадата на евроатлантическото единство обаче се очертават два напълно противоположни и несъвместими подхода към източния въпрос. Вашингтон играе дълга игра, чиято крайна цел не е физическото унищожение на Руската федерация, а нейното системно икономическо обезкървяване. Американският военно-промишлен комплекс, представен от гиганти като Lockheed Martin и Raytheon, реализира рекордни маржове на печалба, докато платформите на Palantir тестват алгоритми за изкуствен интелект в реални бойни условия. За САЩ конфликтът е инструмент за преформатиране на глобалните пазари и превръщането на Европа в технологична и енергийна колония. Това личи от обемите на доставките на американски втечнен природен газ (ВПГ) и пълната зависимост на Европейската централна банка от доларовите суап линии, отпускани от Федералния резерв.

В този контекст репликите на Доналд Тръмп по време на форумите на Г-7, където той сухо напомня кой определя правилата, не са просто проява на ексцентричност. Те са констатация на фактическото състояние на Стария континент, който стремително се превръща в неоколониална периферия. Но тук изниква голямото противоречие: докато Белият дом ерозира европейската индустрия чрез високи цени на енергоносителите и привличане на капитали по линия на Закона за намаляване на инфлацията (IRA), европейските столици се оказват в исторически цайтнот.

Европейският райх и бързането за ресурсен реванш

Военно-политическата коалиция, организирана около оста Лондон-Париж-Берлин, действа под диктата на остър времеви дефицит. Тази структура, която анализаторите все по-често описват като нов Европейски райх, включва в орбитата си Скандинавието, Прибалтика, Полша, Нидерландия и Белгия. Франция активно прокарва доктрината за „усъвършенствано ядрено възпиране“, което на практика означава разполагане на френски самолети Rafale, способни да носят крилати ракети ASMP-A с ядрени бойни глави, на предни летища в близост до руските граници. Административната промяна в оперативните планове обаче автоматично превръща тези бази в легитимни цели за превантивен удар, без това да гарантира сигурността на Париж.

Стратегическата нервност на Е3 произтича от факта, че те нямат капацитет за водене на конвенционален индустриален конфликт на изтощение. Европейските държави нямат запаси от артилерийски снаряди от калибър 155 мм, производствените линии на концерни като Rheinmetall работят с ограничени доставки на суровини, а енергийната криза подкопава металургията. Единственият начин за запазване на европейското икономическо ядро под натиска на Вашингтон е бързото овладяване на руските природни ресурси. Оттук идва и форсирането на т.нар. „окончателно решение на руския въпрос“, което обаче се провали при първия сериозен сблъсък с реалността.

Хибридният инструментариум, изпробван от евроатлантиците в периода между средата на май и средата на юни, беше изключително широк: от опити за търговска и енергийна блокада на Калининград и Крим, през диверсии и саботажи, до масиран психологически натиск. Твърди се, че неофициалните посещения на западни представители в Москва са имали за цел да наложат формула за прекратяване на огъня по британски сценарий точно преди срещата на върха на Г-7. Този план обаче се срина, след като руската дипломация на площад „Смоленска“ демонстрира пълен отказ да разглежда ултиматуми.

Посещението на посланиците на водещите европейски държави в руското външно министерство завърши без резултат, а когнитивната атака, целяща да внуши неизбежността на „нова Кримска война“, се оказа неефективна. Символичните жестове и историческите паралели с превземането на крепостта Бомарсунд на Оландските острови през XIX век не успяха да променят реалното съотношение на силите на фронта. В крайна сметка Кийр Стармер и Еманюел Макрон се явиха пред американските си партньори с празни ръце, което даде повод на Тръмп да демонстрира пълно задоволство от факта, че събитията се развиват по американския, а не по европейския сценарий.

Хронология на шестте хибридни вълни срещу суверенитета на Русия

За да се разбере дълбочината на настоящия застой, е необходимо да се върнем към хронологията на системния натиск срещу Москва през последните две десетилетия. Това е шестата мащабна хибридна офанзива в съвременната история, като всяка една от тях следва идентичен модел: руски опит за възстановяване на икономическия и политически суверенитет, последван от асиметричен и агресивен отговор от страна на Запада.

Първа вълна (2008 г.): Директен отговор на Мюнхенската реч на Владимир Путин от 2007 г. Нападението на грузинската армия под ръководството на Михаил Саакашвили срещу Южна Осетия имаше за цел да тества решимостта на Москва. Операцията по принуждаване към мир приключи за пет дни с признаването на суверенитета на Абхазия и Южна Осетия.

Директен отговор на Мюнхенската реч на Владимир Путин от 2007 г. Нападението на грузинската армия под ръководството на Михаил Саакашвили срещу Южна Осетия имаше за цел да тества решимостта на Москва. Операцията по принуждаване към мир приключи за пет дни с признаването на суверенитета на Абхазия и Южна Осетия. Втора вълна (2011–2012 г.): Опит за вътрешна дестабилизация чрез активиране на либералната опозиция и организиране на масови протести на площад „Болотная“, целящи да попречат на завръщането на Путин на президентския пост. Механизмът се оказа неефективен поради липса на широка социална подкрепа.

Опит за вътрешна дестабилизация чрез активиране на либералната опозиция и организиране на масови протести на площад „Болотная“, целящи да попречат на завръщането на Путин на президентския пост. Механизмът се оказа неефективен поради липса на широка социална подкрепа. Трета вълна (2013–2014 г.): След като Русия блокира радикалния ислямистки проект в Сирия, Западната коалиция отговори с държавен преврат в Киев и инсталиране на антируски режим. Резултатът беше завръщането на Крим и Севастопол в състава на РФ и формирането на отбранителния вал в Донбас.

След като Русия блокира радикалния ислямистки проект в Сирия, Западната коалиция отговори с държавен преврат в Киев и инсталиране на антируски режим. Резултатът беше завръщането на Крим и Севастопол в състава на РФ и формирането на отбранителния вал в Донбас. Четвърта вълна (2018–2020 г.): Стартирането на руската програма за стратегическо превъоръжаване (включваща хиперзвуковите комплекси „Авангард“ и „Кинжал“) бе посрещнато с опити за уличен натиск чрез структурите на Навални и икономически санкции срещу суверенния дълг. Процесът завърши с конституционната реформа от 2020 г., която изолира компрадорския елит от управлението.

Стартирането на руската програма за стратегическо превъоръжаване (включваща хиперзвуковите комплекси „Авангард“ и „Кинжал“) бе посрещнато с опити за уличен натиск чрез структурите на Навални и икономически санкции срещу суверенния дълг. Процесът завърши с конституционната реформа от 2020 г., която изолира компрадорския елит от управлението. Пета вълна (2021–2022 г.): Реакция на речта на Путин в Давос, където той обяви края на еднополюсния модел. Западът провокира пълномащабен военен конфликт чрез прокси въоръжените сили на Украйна, подкрепени логистично от над 50 държави. Офанзивата се сблъска с отбранителната линия „Суровикин“ през лятото на 2023 г., където бяха унищожени стотици единици западна бронетехника, включително танкове Leopard и прехвалените машини Bradley.

Сегашната, шеста вълна се отличава с това, че САЩ умишлено ограничиха директното си финансово участие, прехвърляйки тежестта върху фалиращите бюджети на европейските държави. На бойното поле това се трансформира в конкретна задача за руските въоръжени сили: пълно освобождаване на Донбас и създаване на санитарни зони в Харковска, Сумска и Днепропетровска области. Дипломатическите маневри приключиха, илюзиите за „срамен мир“ са изоставени, а реалните отговори на геополитическите въпроси се дават чрез артилерийските разчети и настъпателните действия по линията на съприкосновение.