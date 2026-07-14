Румен Петков: Преформатиране на държавата - пет областни управи вместо феодални чиновнически структури

По думите му обществената дискусия често се води върху неточни данни за броя на държавните служители, като към държавната администрация неправилно се причисляват музейни работници и служители от други обществени сфери.
„Българската държава и българското общество могат да бъдат ефективно управлявани с пет, най-много шест областни администрации вместо със сегашните 28“, заяви Румен Петков. Той посочи, че настоящото административно деление води до поддържането на голям брой областни управители, зам.-областни управители, главни секретари, шофьори и изнесени звена на различни държавни институции.
Намаляването на броя на областите и преструктурирането на администрацията биха позволили по-ефективно използване както на човешките, така и на финансовите ресурси.
Според Петков на фона на тежкия бюджетен дефицит подобна добре обмислена, обществено обсъдена и ясно обяснена реформа би била реална стъпка за ограничаване на разходите и подобряване на държавното управление.
Румен Петков постави и въпроса за общините, които вече не отговарят на законовите изисквания за минимален брой население. По думите му в България има между 60 и 70 общини, които са далеч под необходимия демографски праг, както и стотици населени места без жители. „Институциите трябва да покажат, че разбират мащаба на демографската катастрофа и обезлюдяването.
Необходими са реални и поносими структурни промени, които защитават обществения интерес и гарантират ефективното използване на човешките и финансовите ресурси“, подчерта Петков.
„БСП – Обединена левица“ ще инициира публична дискусия за административната реформа и за необходимите промени в административно-териториалното устройство на страната.