Румен Петков: Преформатиране на държавата - пет областни управи вместо феодални чиновнически структури

/Поглед.инфо/ България се нуждае от сериозна административно-териториална реформа, а не от механично съкращаване на държавни служители. Това заяви председателят на ПП АБВ Румен Петков на пресконференция на „БСП – Обединена левица“ в Плевен.

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По думите му обществената дискусия често се води върху неточни данни за броя на държавните служители, като към държавната администрация неправилно се причисляват музейни работници и служители от други обществени сфери.

„Българската държава и българското общество могат да бъдат ефективно управлявани с пет, най-много шест областни администрации вместо със сегашните 28“, заяви Румен Петков. Той посочи, че настоящото административно деление води до поддържането на голям брой областни управители, зам.-областни управители, главни секретари, шофьори и изнесени звена на различни държавни институции.

Намаляването на броя на областите и преструктурирането на администрацията биха позволили по-ефективно използване както на човешките, така и на финансовите ресурси.

Според Петков на фона на тежкия бюджетен дефицит подобна добре обмислена, обществено обсъдена и ясно обяснена реформа би била реална стъпка за ограничаване на разходите и подобряване на държавното управление.

Румен Петков постави и въпроса за общините, които вече не отговарят на законовите изисквания за минимален брой население. По думите му в България има между 60 и 70 общини, които са далеч под необходимия демографски праг, както и стотици населени места без жители. „Институциите трябва да покажат, че разбират мащаба на демографската катастрофа и обезлюдяването.

Необходими са реални и поносими структурни промени, които защитават обществения интерес и гарантират ефективното използване на човешките и финансовите ресурси“, подчерта Петков.

„БСП – Обединена левица“ ще инициира публична дискусия за административната реформа и за необходимите промени в административно-териториалното устройство на страната.