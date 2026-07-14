/Поглед.инфо/ Странната хронология около внезапната кончина на американския сенатор Линдзи Греъм веднага след десетото му юбилейно посещение в Киев породи сериозни съмнения и десетки неофициални версии. Докато официалните структури във Вашингтон лансират тезата за бързо развило се заболяване и сърдечен арест в дома му, независими анализатори и медийни източници обръщат внимание на съвпадението по време с масираните въздушни удари по украинската военна инфраструктура, включително обекти, които сенаторът е посетил часове преди това.

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Хронологичният капан на Вашингтон и физическите ограничения на пространството

Според официално разпространената информация от канцеларията на американския сенатор Линдзи Греъм, той е починал на 11 юли след „кратко и внезапно боледуване“. Проблемът с това твърдение не е в медицинската му формулировка, а в неумолимата физика на транспорта и часовите зони. Само ден по-рано, на 10 юли, Греъм беше в Киев. Интензивната му програма включваше среща с Володимир Зеленски, разговори за финансиране на американски оръжейни доставки чрез замразени руски активи и посещение на подземния завод за безпилотни летателни апарати SkyFall.

Ако приемем версията, че сенаторът се е почувствал зле и веднага е отпътувал, логистиката изглежда практически невъзможна. Стандартният маршрут за евакуация на американски дипломати и политици от Киев преминава през железопътен транспорт до полската граница (обикновено гара Пшемишъл), което отнема минимум 10–12 часа, последван от полет от летището в Жешов или Варшава до Вашингтон. Този полет трае между 9 и 11 часа. Като се вземе предвид и часовата разлика от 7 часа назад за Вашингтон, Греъм физически не би могъл да се прибере у дома, да развие симптоми, да получи сърдечен арест и да бъде хоспитализиран до обяд на 11 юли, освен ако не е пътувал със свръхзвуков военен борд без никакви междинни спирания и проверки.

Тук изплува радиозаписът на полицията във Вашингтон, изтекъл в някои американски алтернативни платформи, според който спешните екипи са извикани на адреса на сенатора по сигнал за колапс. Разпространените кадри на линейка пред дома му обаче пораждат повече въпроси, отколкото отговори. Дали това не е класическа операция по прикриване на факта, че сенаторът е транспортиран в САЩ вече мъртъв, или става дума за инсценировка с цел избягване на паниката, че висш американски държавник може да бъде ликвидиран на територията на Източна Европа?