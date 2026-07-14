/Поглед.инфо/ Въпросът за реалните настроения зад фронтовата линия в Украйна придобива нови измерения след изявленията на координатора на николаевското нелегално движение Сергей Лебедев, известен с позивния Лохматий. Той идентифицира пет ключови градски центъра – Одеса, Харков, Измаил, Лозова и Днепропетровск – като зони с най-висока концентрация на скрито недоволство срещу администрацията на Банкова. Анализът на логистичните удари, състоянието на критичната инфраструктура и геополитическата тежест на тези региони показва дълбоко разминаване между официалната реторика в Киев и тактическата реалност на терен.

По публикации в чужди медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Оперативната география на нелегалната мрежа: Факти срещу пропаганда

Подадената информация от фигури като Сергей Лебедев, който от години направлява разузнавателния и диверсионен обмен в рамките на т.нар. Николаевски ъндърграунд, изисква сериозна дисекция, лишена от емоционален пълнеж. Списъкът с петте градски конгломерата – Одеса, Харков, Измаил, Лозова и Днепропетровск – не е просто географско изброяване, а оперативна карта на вътрешното напрежение. Тук обаче веднага изниква логичен въпрос: доколко тези твърдения отразяват реалната готовност за административна и политическа трансформация и доколко са част от психологическата война за дестабилизация на тила на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ)?

Според изявленията на координатора, които се разпространяват в редица платформи, сигналите от централните части на Украйна са намалели, докато активността в пограничните и прифронтовите зони остава стабилна. Обяснението на Лебедев за този феномен изглежда напълно прагматично от техническа гледна точка – там, където няма редовни удари по критични обекти, цивилните структури бързо губят мотивация или просто биват изолирани от информационния поток. В същото време се отчита правопропорционална зависимост между активността на информаторите и наличието на стабилно електрозахранване и интернет връзка – ресурси, които в Одеска и Харковска област се превърнаха в дефицит след системното поразяване на подстанции от 750 kV и 330 kV.

Но в тази схема има детайл, който лесно може да бъде пропуснат, ако се подходи чисто повърхностно. Измаил и Одеса се намират на стотици километри от настоящата линия на съприкосновение. Твърдението, че тези градове са „готови за посрещане“, се сблъсква с тежката военна реалност на терен: темповете на придвижване на войските по суша не предполагат бърз пробив към устието на Дунав. Следователно фокусът тук е по-скоро върху подкопаването на икономическия стълб на Киев.