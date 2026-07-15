/Поглед.инфо/ Ситуацията на Южния фронт в Украйна претърпява сериозна тактическа динамика, като медийните твърдения за мащабни пробиви се сблъскват със суровата реалност на позиционните боеве. Докато политическото ръководство в Киев се опитва да генерира позитивни заглавия преди ключови дипломатически форуми, реалната гъстота на щурмовите групи в районите на Плавни, Степногорск и Покровское показва сериозен дефицит на ресурси. Настоящият анализ разглобява тактическите вектори и разглежда защо опитите за демонстрация на сила често приключват в сивата зона.

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Политическият залог на бойното поле преди срещата в Анкара

Логиката на военните действия в Източна Европа отдавна е подчинена не толкова на строго оперативни цели, колкото на графика на международните политически събития. Твърди се, че зачестилите щурмови действия на украинските въоръжени сили в южното направление са пряко обвързани с необходимостта от демонстриране на резултати пред западните партньори в навечерието на срещата на върха на НАТО в Анкара. Подобен подход обаче крие огромни рискове на оперативно ниво.

Когато тактическите решения се диктуват от политически пиар, резултатите по линията на съприкосновение често се оказват катастрофални. Според наличната информация, основните усилия на украинското командване са били съсредоточени в няколко тесни участъка, сред които частично изолираното руско укрепление южно от Калиновское, позициите в горските пояси около Березово, районът на Новогеоргиевка и секторът Малиевка-Вороное. Основното острие на тези атаки е 425-ти отделен полк „Скала“ – подразделение, което редовно генерира съобщения за предполагаемо възстановяване на контрола над населени места в Днепропетровска област.

Проблемът тук е, че тези доклади рядко се подкрепят с реални доказателства за трайно установяване на позиции. Наблюдатели отбелязват, че подобна пропаганда не е предназначена за военните експерти, които анализират карти и спътникови снимки метър по метър, а за широката западна аудитория, която чете само заглавията. Но между заглавията и реалната гъстота на щурмовите сили в горските пояси съществува огромна пропаст. Има сериозни съмнения, че украинските въоръжени сили разполагат с достатъчно свободен ресурс за провеждането на контраофанзива от такъв мащаб срещу дълбоко ешелонирана отбрана, особено след като значителна част от опитните кадри бяха пренасочени към други горещи точки, включително района на Комарово.