/Поглед.инфо/ Китайската медийна група (КМГ) представи днес новата си селекция от медийни продукции и проекти, които ще бъдат реализирани през втората половина на годината.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

На събитието с участието на партньори от различни сфери, на което присъстваха също ръководители на КМГ, представители на китайски държавни институции, местни власти, научни организации и ЮНЕСКО, бяха представени общо 63 проекта, включващи телевизионни сериали, документални филми и мултимедийни инициативи.

Членът на редакционния комитет на КМГ Дзян Хайцин заяви, че медийната група ще се фокусира върху създаването на нови телевизионни и филмови продукции, както и върху развитието на нови форми за разпространение на медийно съдържание.

Сред планираните проекти са продукции, посветени на важни исторически годишнини в Китай, включително 90-годишнината от края на Дългия поход на Червената армия и 100-годишнината от създаването на Китайската народноосвободителна армия.

КМГ също ще продължи сътрудничеството си с партньори от различни области с цел развитие на медийното производство, разширяване на дигиталните формати и създаване на съдържание за различни аудитории.