Голямото обединение като модерния ефир: търсим ли формула, която природата просто не е предвидила

/Поглед.инфо/ Физиката днес е изправена пред тежка логистична и концептуална криза, която академичният свят маскира зад сложни уравнения и скъпа апаратура. От една страна, имаме общата теория на относителността на Айнщайн, описваща гладката, детерминистична тъкан на космоса. От друга страна е квантовия хаос, управляван от вероятности и скокове. Опитът да се съшие тази интелектуална пробойна ражда концепцията за "Теория на всичко". Но докато милиарди се изливат в подземни тунели край Женева в търсене на неуловимия гравитон, реалността ни сблъсква с фундаментален въпрос: дали природата изобщо работи под единна операционна система, или сме измислили поредния интелектуален мираж, за да успокоим нуждата си от симетрия.

Математическият трик на Макс Планк, който се превърна в реалност

През декември 1900 г. Макс Планк просто се опитваше да спаси класическата термодинамика от пълно фиаско. Проблемът с излъчването на абсолютно черното тяло беше стена, в която тогавашната наука се блъскаше с пълна сила. Според уравненията на класическата електродинамика, всяко нагрято тяло трябваше да излъчва безкрайно количество енергия в ултравиолетовия спектър. Това очевидно не се случваше, освен ако не искаме да приемем, че обикновена готварска печка може да изпепели Вселената. За да избегне тази катастрофа, Планк въведе чисто математическо допускане — че енергията не се предава непрекъснато, а на малки, дискретни пакети, които той нарече кванти. Той самият години наред смяташе това за чисто изчислително улеснение, временен "лайфхак", без реално физическо съответствие.

Този изкуствен математически мост обаче бързо се превърна в основа на съвсем нова реалност. През 1905 г. Алберт Айнщайн взе идеята на Планк и я приложи, за да обясни фотоелектричния ефект, доказвайки, че светлината се държи като поток от частици. По-късно тези частици бяха наречени фотони. Така се роди квантовата механика — теория, която десетилетия по-късно щеше да позволи създаването на транзисторите, лазерите и микропроцесорите, захранващи съвременния свят. Иронията е, че Айнщайн прекара втората половина от живота си в яростна борба срещу квантовата неопределеност, която сам беше помогнал да се отпуши. Когато Вернер Хайзенберг и Нилс Бор доказаха, че на субатомно ниво не можем да знаем едновременно позицията и импулса на една частица, Айнщайн се оттегли в изолация, отказвайки да приеме свят, управляван от вероятности и хазарт.

Логистичният кошмар на Големия адронен колайдер

За да разберем защо търсенето на Теорията на всичко е по-скоро логистично и финансово предизвикателство, отколкото чисто философско занимание, трябва да погледнем към инфраструктурата на съвременната наука. Стандартният модел успешно обедини три от четирите фундаментални сили: електромагнитното взаимодействие, силното ядрено взаимодействие (което държи кварките заедно в протоните) и слабото ядрено взаимодействие (отговорно за радиоактивния разпад). Всички те се пренасят от специфични частици — бозони. Гравитацията обаче остава вън от този клуб.

За да се докаже съществуването на гравитона — хипотетичната квантова частица на гравитационното поле — е нужен ускорител с размерите на Млечния път. Настоящият Голям адронен колайдер в Церн, разположен в 27-километров подземен тунел под френско-швейцарската граница, изисква мегавати електроенергия и течен хелий за охлаждане на магнитите до температури, близки до абсолютната нула. И въпреки тази гигантска консумация на ресурси, енергийните нива, които той достига, са нищожни в сравнение с планкера скала, където гравитацията би трябвало да се прояви като квантова сила. Ние буквално сме ограничени от физическите закони на инженерството и икономиката. Проектирането на следващия голям ускорител (FCC) с дължина 100 километра ще струва десетки милиарди евро, а резултатът отново не е гарантиран. Имаме сериозни пробойни в теорията, които парите и бетонът не могат лесно да запълнят.

Двете вселени, които отказват да се сближат

Конфликтът между общата теория на относителността и квантовата механика не е просто академичен спор за десетичния знак. Това са две напълно несъвместими картини за това как функционира реалността. При Айнщайн пространството и времето са гладка, непрекъсната, детерминистична тъкан. Гравитацията не е сила в класическия смисъл, а геометрично изкривяване на тази тъкан под въздействието на масата. Навигирането в този космос изисква абсолютна предвидимост. Както подробно анализирахме в [нашето предишно разследване за гравитационното забавяне на времето], уравненията на Айнщайн работят безотказно при изчисляването на орбитите на спътниците и корекциите на GPS системите.

На квантово ниво обаче тази гладка геометрична тъкан се разпада. Там всичко е нарязано на парчета, шумно, флуктуиращо и непредвидимо. Пространството на планкера дължина прилича на кипяща пяна, където виртуални частици се раждат и анихилират от нищото. Ако се опитаме да приложим уравненията на общата теория на относителността към тези квантови флуктуации, получаваме абсурдни математически резултати — безкрайности, които правят изчисленията безполезни.

Теорията на струните се опита да реши това противоречие, като замени точковите частици с едноизмерни вибриращи струни. Математиката зад нея изисква съществуването на поне десет или единадесет измерения, повечето от които са "нагънати" на толкова микроскопично ниво, че не можем да ги засечем. Проблемът с теорията на струните е, че тя предлага огромен брой възможни конфигурации на вселени и не дава нито едно конкретно, проверимо предсказание, което да бъде тествано в лаборатория. Без възможност за експериментално потвърждение, тя бързо се превръща в дял от чистата математика или, по-лошо, в архивно гробище за неосъществени физични надежди.

Проблемът с етера и нуждата от нова концептуална парадигма

Преди края на XIX век учените бяха убедени, че светлинните вълни се нуждаят от среда за разпространение, наречена "ефир" или "етер". Прочутият експеримент на Майкелсън и Морли през 1887 г. обаче доказа, че ефирът просто не съществува. Вместо да се опитват да спасят старата концепция с нови и нови сложни предпоставки, физиците трябваше напълно да я изоставят, което проправи пътя за Айнщайн.

Днешният стремеж към Теорията на всичко много напомня на търсенето на етера. Ние упорито вярваме, че природата е длъжна да се подчинява на един-единствен, елегантен код, написан на разбираем за нас език. Допускането, че макросветът и микросветът трябва да се управляват от абсолютно еднакви принципи, е естетическо предпочитание, а не научно доказан факт. Възможно е вселената да е фундаментално разделена и законите на физиката да се променят в зависимост от мащаба по начин, който изключва простото математическо обединение.

В крайна сметка, докато изследователите продължават да пишат сложни алгоритми и да строят по-големи детектори, ние оставаме в състояние на интелектуална мъгла. Настоящата физическа парадигма работи чудесно в своите отделни сектори, но опитите да се сглоби общият пъзел изглежда са достигнали своя технологичен и концептуален таван.